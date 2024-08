L’Italia sfata il tabù olimpico e con la nazionale femminile batte 3-0 la Serbia e arriva per la prima volta ad una semifinale dei Giochi. Ora ci sarà il match con la Turchia per l’Italia che rimane favorita per la vittoria finale dell’oro. Dall’altra parte Brasile-USA, due giorni dopo la stessa sfida andata in scena ai quarti del torneo maschile (vinta dagli statunitensi). Semifinali Pallavolo Femminile Olimpidi 2024.

Semifinali Pallavolo Femminile Olimpiadi 2024: Brasile-USA e Turchia-Italia

Le semifinali del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 si disputeranno giovedì 8 agosto, e ci saranno anche le ragazze dell’Italia che hanno sfatato il tabù olimpico arrivando per la prima volta ad una semifinale ai Giochi. Ora l’ItalVolley, che ai quarti ha battuto 3-0 la Serbia, affronterà la Turchia (Campionesse d’Europa), che ha piegato la Cina per 3-2 in un match combattuto che però ha lasciato straschi come ha dichiarato anche il coach italiano, Daniele Santarelli, che ha lamentato qualche problema fisico di troppo con la palleggiatrice Ozbay Cansu, il libero Gizem Orge, la schiacciatrice Hande Baladin e la centrale Zehra Gunes tutte lontane dal 100% e con diversi acciacchi, senza dimenticare che Ebrar Karakurt non sta offrendo prestazioni tecniche al suo livello.

Tutto questo spinge la nazionale di Julio Velasco ad essere favorita @1.25 per la vittoria del match, ma come vedremo dopo in questo articolo, le azzurre sono in testa anche alle lavagne delle quote antepost, con un oro azzurro che si gioca @2. L’Italia ha già affrontato la Turchia nella fase a gironi, con le azzurre che superarono le anatoliche con un netto 3-0, un risultato in cui speriamo anche oggi. Di fatto le azzurre hanno battuto la Turchia in entrambi gli scontri già recenti del 2024 (3-1 anche a maggio alla Nations League), interrompendo una serie di 4 sconfitte consecutive contro queste avversarie.

Il match delle azzurre è in programma alle ore 20:00, ma poco prima, alle ore 16:00, saranno Brasile-Stati Uniti ad aprire il turno delle semifinali per due nazionali molto forti nel volley e che si sono affrontate due giorni fa in campo di pallavolo maschile per i quarti di finale. In quell’occasione vinsero gli Stati Uniti, ma nel femminile la nazionale verdeoro è favorita @1.66 di quota per prendersi la rivincita sulle atlete USA.

Semifinali Pallavolo Femminile Olimpiadi 2024: programma e guida TV

La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.

La diretta streaming per gli abbonati sarà fruibile su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e Tim Vision, mentre la diretta streaming gratis sarà disponibile su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3.

PROGRAMMA VOLLEY FEMMINILE

Giovedì 8 agosto

Semifinali

16.00 Brasile-Stati Uniti

20.00 Italia-Turchia

Sabato 10 agosto

17.15 Finale per il 3° posto

Domenica 11 agosto

13.00 Finale per il 1° posto

Tutte le quote sul volley femminile olimpico

Vediamo le principali quote dei singoli match validi per le semifinali del torneo olimpico di pallavolo femminile e a seguire le quote antepost per la vittoria finale, con le azzurre che rimangono in testa alle lavagne per l’oro.

