A Parigi giovedì sera sono in programma altre cinque finali di Atletica Leggera: Salto in lungo e 400 ostacoli femminili mentre per il maschile si gioca per gli ori in: Tiro del giavellotto, 200 metri e 110 ostacoli. Pronostici Atletica Olimpiadi 8 agosto 2024.

Pronostici Atletica Olimpiadi 8 agosto 2024: Salto in lungo (femminile)

Alle ore 20:00 sarà il Salto in lungo femminile ad aprire le finali di Atletica Leggera di giovedì 8 agosto ai giochi olimpici di Parigi 2024. La tedesca Malaika Mihambo e la statunitense Tara Davis-Woodhall sono le uniche ad avere superato i sette metri in stagione e sono le favorite. Larissa Iapichino se la può giocare per il podio, ma la concorrenza non manca con la bulgara Plamena Mitkova, la rumena Alina Rotaru e la portoghese Agate De Sousa. L’azzurra è staccata dal duo di testa, ma in quota vale una medaglia e noi ci crediamo.

PREVISIONE: IAPICHINO TOP 3 @1.55

Pronostici Atletica Olimpiadi 8 agosto 2024: Tiro del giavellotto (maschile)

Dalle 20:25 la finale del Tiro del giavellotto maschile. L’indiano Neeraj Chopra ci riprova dopo lo storico oro a Tokyo, e lo scorso anno ha vinto anche il titolo mondiale. Il suo principale avversario sarà il ceco Jakub Vadlejch (Campione Olimpico) assieme al tedesco Julian Weber, senza dimenticare il pakistano Arshad Nadeem e il grenadino Anderson Peters. Abbiamo quindi almeno 5 nomi che ambiscono alla medaglia, dando per scontata la top-3 di Chopra (giustamente favorito per l’oro) un altra piazza sul podio, e quindi un altra medaglia, la potrebbe portare a casa Vadlejch.

PREVISIONE: VADLEJCH TOP 3 @1.72

Pronostici Atletica Olimpiadi 8 agosto 2024: 200 metri (maschile)

Alle 20:30 è in programma l’attesa finale che vale l’oro nei 200 metri maschile dove sulla carta dovrebbe essere una sfida interna tutta americana col fresco oro nei 100, Noah Lyles (Campione del Mondo, 19.53 ai Trials) e Kenneth Bednarek (19.59), ma Letsile Tebogo ha i mezzi per giocarsela, assieme all’altro americano Erriyon Knighton (19.77). Qui è davvero complicato andare contro Lyles apparso in forma nelle batterie, e al momento è disponibile solo la quota per l’oro (Lyles solo @1.14) e non i testa a testa o i piazzamenti sul podio (avremmo preso sicuramente Bednarek a medaglia), quindi aspettiamo la proposta e valutiamo.

PREVISIONE: BEDNAREK TOP 3

Pronostici Atletica Olimpiadi 8 agosto 2024: 400 ostacoli (femminile)

Pausa fino alle 21:25 quando toccherà alla finale dei 400 ostacoli femminile dove è atteso un altissimo livello, con il record del mondo che potrebbe anche venire ritoccato nel confronto tra la statunitense Sydney McLaughlin (Campionessa Olimpica e fresca primatista mondiale in 50.65) e l’olandese Femke Bol (Campionessa del Mondo e primatista europea in 50.95). Lotta aperta per il bronzo, le più quotate sono la statunitense Anna Cockrell e la giamaicana Rushell Clayton.

PREVISIONE: TESTA A TESTA J.JONES-A.COCKRELL: COCKRELL @1.44

Pronostici Atletica Olimpiadi 8 agosto 2024: 110 ostacoli (maschile)

Le ultime medaglie di giornata verranno aggiudicate dalle ore 21:45 con la finale dei 110 ostacoli maschile dove Grant Holloway sembra essere imbattibile (12.86 in stagione) e cerca quello che sarebbe anche il primo titolo olimpico in carriera. L’Italia non ce la fa a raggiungere la finale con Lorenzo Simonelli, il Campione d’Europa delude in semifinale. Gli altri big sono Freddie Crittenden e Daniel Roberts, ma attenzione anche al giapponese Rachid Muratake, allo spagnolo Enrique Llopis e alla pattuglia giamaicana che può sempre dire la sua. Insomma, anche qui tolto il favorito, per il podio c’è possibilità per tanti. Holloway non ha rivali è ha una quota simbolica @1.04, ingiocabile.

PREVISIONE: NO BET

