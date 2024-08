Si avvicina il gran finale dell’Atletica Leggera con l’ultimo weekend a Parigi, ma prima c’è anche un ricco venerdì da ben otto finali da medaglia che abbiamo analizzato con quote e consigli per le scommesse sui giochi olimpici. Pronostici Atletica Olimpiadi 9 agosto 2024.

Finali Atletica Leggera Parigi 2024: il programma del venerdì

Vediamo il programma completo con gli orari di tutte le finali di venerdì 9 agosto a Parigi per l’Atletica Leggera ai Giochi Olimpici 2024.

CALENDARIO VENERDI 9 AGOSTO

19.30 Staffetta 4×100 (femminile)

19.40 Getto del peso (femminile)

19.45 Staffetta 4×100 (maschile)

20.00 400 metri (femminile)

20.10 Salto triplo (maschile)

20.15 Eptathlon, 800 metri

20.55 10.000 metri (femminile)

21.45 400 ostacoli (maschile)

Pronostici Atletica Olimpiadi 9 agosto 2024: Getto del peso (femminile) e Staffette

Dopo la Staffetta femminile delle 19:30, senza azzurre (alle ore 19:45 anche la staffetta maschile), dieci minuti dopo tocca ancora alle ragazze, ma in questo caso si gioca per l’oro nel Getto del peso femminile. La cinese Gong Lijiao ha trionfato a Tokyo e dovrebbe portare a casa una medaglia anche a Parigi, ma questa volta potrebbe non essere quella più preziosa e d’oro, con la statunitense Chase Jackson-Ealey (Campionessa del Mondo) che potrà dargli filo da torcere, così come la canadese Sarah Mitton e l’olandese Jessica Schilder. Al momento non sono disponibili le quote e non abbiamo giocate da segnalare (come per le staffette dove comunque dominano gli USA sia nel maschile che nel femminile, davanti alla Gran Bretagna ma occhio anche all’Olanda).

Pronostici Atletica Olimpiadi 9 agosto 2024: 400 metri (femminile)

Alle ore 20:00 c’è attesa per la finale dei 400 metri femminili dove abbiamo un grande nome da favorita su tutte, quello della dominicana Marileidy Paulino che se la vedrà con la polacca Natalia Kaczmarek e l’irlandese Rhasidat Adeleke in quello che potrebbe essere il podio (in ordine o meno), anche se sono cresciute pure le quotazioni di Salwa Eid Naser.

PREVISIONE: PAULINO-ADELEKE-KACZMAREK PODIO

Pronostici Atletica Olimpiadi 9 agosto 2024: Salto triplo (maschile)

Vediamo ora al Salto triplo maschile delle ore 20:10 dove i giochi sembrano più aperti per l’oro rispetto alle prime specialità visto che è atteso un altro grande testa a testa sullo spagnolo Jordan Diaz e il portoghese Pedro Pichardo che già si sono sfidati alla pari a Roma (18.18 a 18.04 metri). L’Italia si affida a Andy Diaz e poi ci sono anche il giamaicano Jaydon Hibbert e Hugues Fabrice Zango del Burkina Faso. Noi favoriamo il portoghese per l’oro, che ha già battuto lo spagnolo agli europei, anche se di poco.

PREVISIONE: PICHARDO ORO @2.25

Pronostici Atletica Olimpiadi 9 agosto 2024: Eptathlon, 800 metri

Alle ore 20:15 c’è la finale di Eptathlon 800 metri dove torniamo ad avere una favorita netta contro cui è difficile giocare, ovvero la belga Nafissatou Thiam che insegue il terzo sigillo consecutivo (impresa mai riuscita nella storia). Le principali avversarie saranno la britannica Katarina Johnson-Thompson (Campionessa del Mondo), la statunitense Anna Hall e l’olandese Annouk Vetter, ma attenzione anche alla sfida interna con l’altra belga Noor Vidts e alla svizzera Anna Kaelin.

PREVISIONE: JOHNSON THOMPSON TOP 3

Pronostici Atletica Olimpiadi 9 agosto 2024: 10.000 metri (femminile)

Alle ore 20:55 lunghe distanze di corsa con la 10.000 metri femminile dove si riaccenderà la sfida a tre tra Tsegay, Kipkemboi e Chebet, ma attenzione anche alla Hassan che secondo noi potrà portare a casa un altra medaglia per l’Olanda, mentre la nostra Battocletti è pronta a sfruttare ogni possibilità per rientrare a podio, come ha fatto nella prima gara, accarezzando per qualche minuto anche la possibilità del bronzo, prima del contro ricorso keniota.

PREVISIONE: HASSAN TOP 3

Pronostici Atletica Olimpiadi 9 agosto 2024: 400 ostacoli (maschile)

Il ricco venerdì olimpico di Atletica Leggera si chiude alle 21:45 con la finale dei 400 ostacoli maschile. Sono tre i grandi nomi che dovrebbero occupare il podio e quindi vincere le medaglie, si tratta del norvegese Karsten Warholm, il brasiliano Alison Dos Santos e lo statunitense Rai Benjamin, con quest’ultimo che nelle ultime ore ha staccato gli avversari, almeno nelle quote. Per l’oro può succedere di tutto. Lo scandinavo vuole il bis olimpico ma è stato sconfitto in stagione da entrambi i principali avversari. L’Italia schiera Alessandro Sibilio per cui la medaglia sembra fuori portata e l’obiettivo più reale per l’azzurro sembra la top-5.

PREVISIONE: DOS SANTOS TOP 3

