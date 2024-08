Come a Tokyo anche al Palais Omnisports di Bercy la finale per l’oro olimpico di pallacanestro maschile vedrà di frontro Francia e USA, con i transalpini che questa volta giocheranno in casa. Prima, sabato 10 agosto, ci sarà la finalina per l’oro tra Serbia-Germania. Finali Basket Olimpiadi 2024.

Finali Basket Olimpiadi 2024: finale per l’oro Francia-USA

La Francia centra la seconda finale olimpica di Basket maschile consecutiva e questa volta la squadra di Collet giocherà in casa, anche se sarà chiamata ad una vera e propria impresa contro il Team USA che però ha dimostrato di non essere imbattibile, anzi ha rischiato grosso in semifinali contro la Serbia, recuperando da -17 contro la Serbia di Jokic. Per la Francia un cammino clamoroso, soprattutto considerando che fino a pochi secondi dalla fine della partita di girone contro il Giappone era, in buona sostanza, eliminata!

In semifinale la Francia ha superato 72-68 la Germania, riscattando la brutta sconfitta nella fase a gironi contro i tedeschi, e prendendosi una bella rivincita. Del resto la vendetta è un piatto che va servito freddo e la vittoria manda la Francia in finale per l’oro grazie a Guerschon Yabusele ed Isaia Cordinier, che mettono a referto rispettivamente per 17 e 16 punti. Victor Wembanyama chiude con 11 punti ed in doppia cifra ci va anche Matthias Lessort (10).

Il Dream Team americano allenato da Steve Kerr è stato costretto alla prima vera battaglia importante alle Olimpiadi, sotto per tre quarti e mezzo contro gli uomini di Svetislav Pesic. I veterani Steph Curry (36 punti) e LeBron James (tripla doppia 16 punti, 12 rimbalzi e 10 assist) hanno fatto la differenza, oltre ai 19 punti di Joel Embiid.

Finali Basket Olimpiadi 2024: finale per il bronzo Germania-Serbia

Come detto la Serbia in semifinali contro gli USA hanno sperato per buona parte della partita chiusa con 20 punti di Bogdan Bogdanovic, 17 di Nikola Jokic e 15 di Aleksa Avramovic, ma non è bastato e i serbi giocheranno solo la finale per il bronzo contro la Germania eliminata dai padroni di casa nonostante i 18 punti di Dennis Schroder e i 10 di Franz Wagner.

Nelle prossime ore, sui nostri canali telegram (trovi tutti i riferimenti in fondo a questo articolo) usciranno ulteriori analisi e consigli per le scommesse su queste due finali in campo sabato 10 agosto. Ecco il programma completo e la guida TV. Sarà possibile seguirla in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alle Olimpiadi una programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky. In particolare, tutto il basket sarà sul canale Eurosport 6 (254 Sky, canale disponibile anche su DAZN).

–Finale 3°-4° posto: Germania-Serbia, sabato 10 agosto, ore 11.00 – LIVE su Eurosport 6 e discovery+

-Finale 1°-2° posto: Francia-Team USA, sabato 10 agosto, ore 21.30 – LIVE su Eurosport 6 e discovery+

Tutte le quote sulle finali di Basket

Gli USA sono favoriti con -16.0 punti di spread contro la Francia e linea O/U a 176.5 punti totali. Più combattuta la finalina con la Serbia avanti solo di -1.5 punti e anche sul totale ci si attendono meno punti (170.5). Sugli antepost LeBron James favoritissimo per l’MVP del torneo.

