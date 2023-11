Pronostici Pallavolo 11-12 novembre 2023. Vediamo il programma completo del fine settimana di volley in Italia. Si gioca la 4° giornata di Superlega e la 7° giornata della Serie A1 Femminile.

Pronostici Pallavolo 11-12 novembre 2023: 4a giornata Superlega maschile

Nel weekend dell’11-12 novembre andrà in scena la 4° giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si incomincia sabato (ore 20.30) con l’anticipo serale Piacenza-Trento: i Campioni d’Italia ospiteranno i Lupi con l’obiettivo di fare lo sgambetto alla capolista. L’altro big match del turno è quello tra Perugia-Modena: i Block Devils ospitano i Canarini in un incrocio che promette scintille.

Civitanova torna in scena dopo aver battuto Perugia e inseguirà il risultato pieno sul difficile campo di Milano. L’altra capolista Monza ospiterà Taranto con l’obiettivo di continuare a vincere dopo gli eccellenti scalpi portati a casa nelle ultime settimane. Scontro salvezza tra Padova-Cisterna. Anche Verona prova a riemergere dopo tre ko consecutive facendo visita alle neopromossa Catania.

PROGRAMMA COMPLETO E GUIDA TV VOLLEY SUPERLEGA

Sabato 11 novembre

20.30 Itas Trentino vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv

Domenica 12 novembre

16.00 Pallavolo Padova vs Cisterna Volley – Diretta streaming su Volleyball World Tv

17.00 Mint Vero Volley Monza vs Gioiella Prisma Taranto – Diretta streaming su Volleyball World Tv

18.00 Sir Susa Vim Perugia vs Valsa Group Modena – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv

18.00 Allianz Milano vs Cucine Lube Civitanova – Diretta streaming su Volleyball World Tv

20.00 Farmitalia Catania vs Rana Verona – Diretta streaming su Volleyball World Tv

Pronostici Pallavolo 11-12 novembre 2023: 7° giornata Serie A1 Femminile

Nel weekend dell’11-12 novembre andrà in scena la 7° giornata della Serie A1 di volley femminile. Si incomincerà sabato pomeriggio con lo scontro Trento-Cuneo, proseguendo poi in serata con l’incrocio tra Bergamo-Chieri.

Domenica scendono in campo le big. L’imbattuta capolista Novara ospiterà Milano, reduce dalle due sconfitte rimediate contro Conegliano. Le Campionesse d’Italia riceveranno Firenze con l’obiettivo di vincere e vedere il risultato del big match. Scandicci sarà chiamata a rispondere di fronte al proprio pubblico contro Vallefoglia. Julio Velasco ha ricevuto la nomina da CT della Nazionale Italiana e guiderà Busto Arsizio nella tana di Casalmaggiore, mentre Pinerolo incrocerà Roma.

PROGRAMMA COMPLETO E GUIDA TV VOLLEY A1 FEMMINILE

Sabato 11 novembre

15.30 Itas Trentino vs Honda Olivero San Bernardo Cuneo – Diretta streaming su Volleyball World Tv

18.00 Volley Bergamo 1991 vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv

Domenica 12 novembre

15.45 Igor Gorgonzola Novara vs Allianz Vero Volley Milano – Diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv

17.00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Il Bisonte Firenze – Diretta streaming su Volleyball World Tv

17.00 Trasportipesanti Casalmaggiore vs Uyba Volley Busto Arsizio – Diretta streaming su Volleyball World Tv

17.00 Wash4green Pinerolo vs Roma Volley Club – Diretta streaming su Volleyball World Tv

19.30 Savino Del Bene Scandicci vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv

