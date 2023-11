Pronostici Pallavolo 25-26 novembre 2023. Vediamo le sfide del fine settimana di volley in Italia con la 7° giornata di Superlega maschile e il 9° turno di Serie A1 Femminile.

Pronostici Pallavolo 25-26 novembre 2023: 7° giornata Superlega Maschile

7° giornata di Superlega che si disputa tra sabato e domenica. Si inizia con la seconda partita consecutiva tra Mint Monza e Gas Sales Bluenergy Piacenza che arriva da una settimana da incubo con le sconfitte di Perugia e in casa contro l’Halkbank nel debutto in Champions.Testa-coda a Trento, dove la capolista itas affronta la Farmitalia Catania che finora ha vinto una sola partita pur esprimendo a più riprese una buona pallavolo.

Si gioca domenica alle 20.30. Trasferta non semplice per la Sir Susa Vvim Perugia che sarò di scena domenica alle 18 sul campo della Rana Verona, protagonista di una prima parte di stagione un po’ a singhiozzo e dalla sconfitta dolorosa nel derby di Padova.

Impegno casalingo abbordabile per la Lube Civitanova che arriva dalle vittoria al debutto in Champions, è attesa da un impegno abbordabile tra le mura amiche domenica alle 18 contro il fanalino di coda Prisma Gioiella Taranto, ancora in cerca del primo successo stagionale.

Sempre domenica alle 20 partita interessante all’Allianz Cloud con l’Allianz Milano che ha debuttato con un successo in Europa, che ospita il Padova reduce dalla vittoria nel derby casalingo con Verona che ha rilanciato le ambizioni di salvezza della squadra veneta.

L’anticipo di sabato è in programma a Cisterna e vede di fronte due squadre che in questa fase non hanno nella continuità di rendimento il loro punto di forza, i laziali e la Valsa Group Modena che deve ancora fare a meno dei suoi due opposti, Sapozhkov e Pinali.

Pronostici Pallavolo 25-26 novembre 2023: 8° giornata Serie A1 Femminile

9° giornata di campionato in serie A1 femminile con tante sfide interessanti. Il primo degli anticipi di sabato 25 novembre è proprio Igor Gorgonzola Novara contro Il Bisonte Firenze in programma domani, sabato, alle 18.00: le piemontesi, come da pronostico, hanno lasciato tre giorni fa il primo posto in classifica e ora sono distanziate di 3 punti da Conegliano ma hanno come obiettivo mantenere il secondo posto in attesa degli scontri diretti.

Sempre sabato ma alle 20.30 si gioca una partita già molto importante in chiave salvezza. Il fanalino di coda Itas Trentino, una vittoria in otto partite fin qui disputate, ospita un’altra squadra in difficoltà, la Megabox Ondulati del Senio Vallefoglia che arriva da quattro sconfitte consecutive, non vince da oltre un mese ed è scesa al terz’ultimo posto in classifica dopo un avvio promettente.

Domenica alle 17.00 la sfida clou è quella di Scandicci con la Savino del Bene, quarta in classifica, che ospita la quinta forza del campionato, la Fenera Reale Mutua Chieri. Sono 5 i punti che dividono le due squadre con Chieri che arriva dalla netta sconfitta subita sul campo di Milano nel recupero della quinta giornata giocato mercoledì a Monza e invece Scandicci reduce dalla bella vittoria di domenica scorsa con Vallefoglia e da una settimana di allenamenti e tranquillità, dopo il tour de force del mese scorso.

La neo-capolista solitaria, unica squadra imbattuta del campionato, Prosecco Doc Imoco Conegliano vuole proseguire la sua marcia ospitando domenica alle 17.00 la Trasportipesanti Casalmaggiore che, sulla carta, non ha i numeri per contrastare la squadra veneta che sta disputando una stagione di altissimo spessore.

Trasferta insidiosa domenica alle 17.00 per l’Allianz Milano che sarà di scena sul campo di Roma per una sfida che potrebbe regalare qualche emozione. Entrambe le squadre sono state impegnate nel recupero della quinta giornata mercoledì scorso con Roma che ha perso nettamente sul campo di Conegliano e le milanesi che hanno vinto la partita non facile tra le mura amiche contro Chieri.

Partita molto interessante quella delle 17.00 a Busto Arsizio dove la UYBA, affidata a Juan Cichello, dopo l’addio in settimana di Julio Velasco, ospita la Honda Olivero San Bernardo Cuneo: due formazioni divise da un solo punto in classifica (8 Cuneo, 7 Busto) sospese tra il sogno di entrare in zona play-off e la paura di essere risucchiate nella lotta per non retrocedere.

Altra novità in panchina nella sfida che chiude il programma della nona giornata con Bergamo, penultima in classifica, che ha appena esonerato Bibo Solforati e affidato la guida della squadra ad Alberto Bigarelli che sarà di scena alle 19.30 sul campo della Wash4Green Pinerolo, sorpresa (ma fino a un certo punto, vista la qualità del roster) di questa prima parte di stagione ma reduce da una netta sconfitta sul campo di Milano domenica scorsa.

