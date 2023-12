Pronostici Pallavolo 2-3 dicembre 2023. Vediamo le sfide del fine settimana di volley in Italia con la’8° giornata di Superlega maschile e il 10° turno di Serie A1 Femminile.

Pronostici Pallavolo 2-3 dicembre 2023: 8° giornata Superlega

E’ in arrivo un altro turno molto interessante del campionato di volley maschile, con l’8° giornata di Superlega in gioco nel fine settimana del 2 e 3 dicembre 2023. Si inizia con i due gli anticipi di sabato, con impegnata la capolista Sir Susa Vim Perugia che ospita Cisterna che finora ha messo in difficoltà anche le big, conquistando 7 punti. I laziali arrivano dalla sconfitta interna contro Modena al termine di una vera e propria battaglia e hanno vinto solo una delle ultime quattro gare disputate, mentre Perugia, dopo l’unica sconfitta stagionale a Civitanova, ha inanellato cinque successi consecutivo.

Alle 18.00 di sabato seconda trasferta consecutiva per la Valsa Group Modena che, recuperato Sapozhkov, prova a fare il bis dopo il successo di Cisterna, andando a far visita ad una agguerrita Prisma Gioiella Taranto che arriva da due battaglie perse in trasferta prima a Cisterna e poi a Civitanova.

Domenica alle 18.00 si gioca l’atteso big match Lube Civitanova-Itas Trentino che è il “remake” della finale che lo scorso anno ha assegnato lo scudetto. Le due squadre arrivano entrambe da vittorie molto importanti, in trasferta, nella seconda giornata dei giorni di Champions League, segnale di salute e di buona condizione raggiunta dopo una prima parte di stagione inevitabilmente complicata.

Domenica alle 20.30 altro match importante al PalaBanca di Piacenza tra la Gas Sales Bluenergy che si è sbloccata in Champions League vincendo una partita tutt’altro che semplice giovedì sera a Lisbona, e una Rana Verona che si trova nei bassifondi della classifica, anche a causa delle tre sconfitte subite di fila.

Si gioca anche una sorta di spareggio salvezza anticipato a Padova tra i padroni di casa, 7 punti in classifica e tre successi finora, e il fanalino di coda Farmitalia Catania, che di partite ne ha vinta solo una e mai è riuscita a fare bottino pieno in trasferta finora.

Il programma si completa lunedì con un’altra sfida affascinante che va in scena alle 20 all’Opiquadarena di Monza tra il Mint Monza e l’Allianz Milano: derby tra due formazioni ambiziose che stanno giocando su buoni livelli, con i monzesi vera rivelazione della prima parte di torneo (sono terzi con 14 punti) e i meneghini che inseguono con 10 punti.

Pronostici Pallavolo 2-3 dicembre 2023: 10° giornata Serie A1 Femminile

Vediamo le sfide della 10° giornata di Serie A1 Femminile che iniziano con l’anticipo di sabato alle 21.00 a Pinerolo dove la Wash4green, reduce dal successo rocambolesco con Bergamo e 6°, in piena zona play-off, ospita la Savino del Bene Scandicci, reduce dalla vittoria casalinga in Champions League contro l’Eczacibasi di Boskovic e quarta in campionato.

La partita più attesa è però quella che chiude la giornata di pallavolo femminile. Si trovano infatti di fronte le prime due forze del campionato domenica alle 19.30: la Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi e la Prosecco Doc Imoco Conegliano di Daniele Santarelli. Le novaresi hanno iniziato alla grande la loro stagione, marciando spedite in Europa (solo vittorie finora) e in campionato dove sono al secondo posto con una sola sconfitta su nove partite disputate ma ancora meglio ha fatto Conegliano che non ha subito ancora sconfitte, mettendo in cascina nove successi in campionato, tre in Europa (fra cui il successo a Resovia mercoledì scorso) e la Supercoppa. Sfida stellare con la battaglia a suon di attacchi da zona 2 tra Haak e Akimova. Potremmo vedere una partita da OVER PUNTI.

Dopo l’explòit di mercoledì a Istanbul, la Allianz Milano cerca la quarta vittoria consecutiva in campionato che potrebbe anche significare salire al secondo posto in caso di successo di Conegliano a Novara. All’Opiquad Arena di Monza arriva domenica alle 17.00 il Trasportipesanti Casalmaggiore che non vince da un mese e occupa la terz’ultima posizione ma vuiole lanciare qualche segnalke di risveglio.

Bella sfida anche a Chieri dove si affrontano la Reale Mutua Fenera, quinta forza del campionato, e una UYBA Busto Arsizio che vuole risalire la china dopo un avvio complicato di stagione. Ci sono punti preziosi in chiave play-off al Palasport di Pesaro dove saranno di fronte una Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia in ripresa dopo un periodo non semplice e Il Bisonte Firenze che ha disputato una prima parte di stagione soddisfacente.

Sorprendente anche Roma che ospita la Honda Olivero San Bernardo Cuneo: due squadre che hanno mostrato ottime cose in questo primo scorcio di stagione nonostante qualche alto e basso, e che attendono questo match per avvicinare la zona play-off. A Bergamo la squadra di Alberto Bigarelli cerca la seconda vittoria (dopo otto sconfitte consecutive) ospitanto il fanalino di coda Itas Trentino che di vittorie non ne ha ancora ottenute. Chi vince può rilanciarsi in chiave salvezza.

