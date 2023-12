Pronostici Pallavolo 9-11 dicembre 2023. Dopo il doppio anticipo del venerdì c’è un sabato di pausa e le altre tre partite in programma la domenica per la 9° giornata di Superlega di pallavolo maschile mentre nel weekend del 9-10 dicembre è in campo il volley femminile con l’11° giornata di Serie A1.

Pronostici Pallavolo 9-11 dicembre 2023: 9° giornata Superlega

Negli anticipi del venerdì della 9° giornata di Superlega di volley maschile, doppia affermazione delle squadre favorite e in trasferta, come Piacenza che passa 3-1 a Taranto, e con lo stesso risultato passa anche la Lube Civitanova a Cisterna.

La prima sfida domenicale è in programma alle 16.30. Monza, che ha vinto tre delle ultime cinque e sta disputando una prima parte di stagione di altissimo livello, è attesa dall’esame Catania: i siculi sono il fanalino di coda classifica, non vincono dal 29 ottobre contro Cisterna ma hanno lanciato segnali di crescita di recente.

Si chiude la giornata con un bis di partite di alto livello alle 18.00: Modena-Trentino e Verona-Milano. Il big match è senza dubbio quello che vede i campioni d’Italia in carica giocare sul campo della squadra di coach Petrella, con i ragazzi allenati da Fabio Soli che sono ancora imbattuti in campionato e hanno l’occasione di arpionare la vetta della classifica.

Nell’altra sfida, Verona-Milano, invece i milanesi (4-4) sono impegnati sul campo di una nobile decaduta, Verona, che dopo aver sfiorato le semifinali scudetto lo scorso anno si presentava ai nastri di partenza con grandi ambizioni, ma un inizio decisamente sottotono parla di sole 2 vittorie a fronte di 6 sconfitte.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Pallavolo 9-11 dicembre 2023: 11° giornata Serie A1 Femminile

L’11° giornata di Serie A1 Pallavolo Femminile arriverà fino al lunedì. Si inizia però sabato con la sfida salvezza tra Busto Arsizio, penultima, e Bergamo, terzultima. Le piemontesi vengono da tre sconfitte consecutive, mentre le bergamasche hanno il morale alto dopo la vittoria contro Trento.

Una lanciata Pinerolo è attesa dall’esame sul campo di Casalmaggiore, con le padrone di casa che vincendo farebbero il colpaccio portandosi potenzialmente a meno due in graduatoria dalle trentine.

Continua a vincere con costanza Conegliano che ospita Vallefoglia, le Pantere con un altro successo confermerebbero la fuga in testa alla classifica aspettando poi sul divano il big match di domenica.

La quinta forza del campionato, Chieri, che tanto bene sta facendo anche in Europa, sarà protagonista sul campo de Il Bisonte Firenze in una partita con le ospiti leggermente favorite, ma non sono da sottovalutare nemmeno le padroni di casa e questa potrebbe essere una partita da OVER sui punti totali.

Cuneo-Milano. Paola Egonu e compagne stanno diventando una squadra assai difficile da battere e che se la giocherà fino alla fine per tutti i trofei stagionali. Sul campo di Cuneo non sarà una passeggiata ma le milanesi sono comunque favorite.

La rivelazione del campionato, Roma, va a giocare sul campo di una Trentino sempre più ultima e sempre più in difficoltà.

Si chiude la giornata col posticipo di lunedì sera alle 20.30 con la sfida più attesa di tutte: l’Igor Gorgonzola Novara di Bernardi, dopo aver ospitato settimana scorsa Conegliano, attende al PalaIgor la visita della Savino Del Bene Scandicci. Big match molto importante visto che questa partita contrinuirà a delineare le gerarchie dietro le inarrivabili Pantere. Anche qui ci aspettiamo una partita molto combattuta che potrebbe arrivare anche al 5° set, quindi da Over punti.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB