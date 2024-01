Pronostici Pallavolo 6-7 gennaio 2024. Torna subito in campo il volley italiano sia con la 13° giornata di Superlega maschile che con la 15° giornata di Serie A1 Femminile.

Pronostici Pallavolo 6-7 gennaio 2024: 13° giornata Superlega

Ecco le sfide della 13° giornata di Superlega di volley maschile. Si ritrovano ancora di fronte Gas Sales Bluenergy Piacenza-Allianz Milano dopo la battaglia di mercoledì scorso che ha promosso i meneghini alle semifinali di Coppa Italia per il secondo anno consecutivo (un anno fa persero proprio con Piacenza la finale). C’è tanta voglia di riscatto in casa piacentina dopo la sconfitta di Coppa: gli emiliani sono ad un solo punto dal secondo posto.

La Sir Susa Vm Perugia, che occupa il secondo posto, è attesa ad una sfida tutt’altro che semplice tra le mura amiche contro la Mint Monza. Gli umbri in campionato arrivano dal netto successo di Catania, mentre Monza prima ha perso in casa la sfida di campionato e poi ha vinto il quarto di finale di Coppa Italia nel doppio confronto con Civitanova, aprendosi le strade per la finale 4 di Bologna.

Proprio la Lube Civitanova prova a riscattare la sconfitta di Monza che l’ha estromessa dalla Coppa Italia ospitando un Padova in piena corsa per evitare la retrocessione. La squadra di Blengini sta attraversando una stagione di alti e bassi, anche se ha appena riconquistato la quarta piazza.

La capolista Itas Trentino affronta una trasferta con qualche insidia sul campo della Gioiella Prisma Taranto. I trentini hanno superato brillantemente l’esame Verona in Coppa Italia e arrivano dal successo casalingo convincente contro Cisterna in campionato ma occhio ai pugliesi che in casa non sono facili da affrontare.

Bella sfida al PalaPanini tra una Valsa Group Modena che sta vivendo un momento tutt’altro che semplice e la Rana Verona che il periodo difficile sembra averlo superato. I modenesi arrivano da due sconfitte consecutive in campionato, hanno ottenuto solo 7 punti nelle ultime cinque partite e sono scesi al settimo posto in classifica, mentre Verona è salito all’ottavo, dopo quattro sconfitte consecutive, ha inanellato quattro successi a fila che l’hanno riportata in zona play-off, prima di cedere abbastanza nettamente sul campo di Trento.

Completa il quadro una delle sfide che contano per la salvezza in programma a Cisterna con i laziali che cercano punti preziosissimi per allontanarsi dalla zona calda della classifica contro una Farmitalia Catania sul fondo.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Pallavolo 6-7 gennaio 2024: 15° giornata Serie A1 Femminile

Dopo un weekend di pausa per il fine anno, il volley femminile torna in campo per la seconda giornata del girone di ritorno, la 15° giornata di Serie A1 Femminile in generale. Tre anticipi si giocano sabato 6, mentre le altre quattro sfide andranno in scena domenica 7 pomeriggio.

La giornata si apre alle 17.00 il giorno dell’Epifania a Chieri, dove la quinta della classe aspetta la visita di Roma, la rivelazione di questa prima parte di stagione che però sta attraversando un momento di calo con tre sconfitte consecutive.

Mezz’ora dopo, a Scandicci, le ragazze di Barbolini, che non perdono in nessuna competizione dal 1 novembre, attese dall’esame Busto Arsizio. Il sabato si chiuderà con il classico anticipo serale delle 20.30, con Vallefoglia che ospita una Bergamo in leggera ripresa.

La domenica si apre con due partite alle 17.00: Novara va in trasferta a Casalmaggiore, in piena lotta retrocessione. Le imbattibili e imbattute Pantere di Conegliano aprono il 2024 al PalaVerde ospitando Cuneo, e vanno alla caccia della quindicesima vittoria in campionato.

Proverà a tenere il passo di Conegliano l’Allianz Milano, distante 4 punti dalle venete, impegnata in casa contro Trento alle 19.30. Sulla panchina trentina ci sarà il debutto di Davide Mazzanti, con l’ex commissario tecnico azzurro chiamato a un vero e proprio miracolo per centrare la salvezza.

Il weekend di Serie A1 si chiuderà a Pinerolo, dove le padrone di casa vogliono continuare a vincere in una sfida contro Firenze che si annuncia assai equilibrata.

Programma completo e guida TV Volley italiano

Ecco il programma completo di pallavolo maschile e femminile in campo in questo weekend dell’Epifania e dove vedere in tv e in streaming le partite.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY 6-7 GENNAIO

Sabato 6 ore 18.00 Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Allianz Milano

Sabato 6 ore 18.00 Cucine Lube Civitanova vs Pallavolo Padova

Domenica 7 ore 17.00 Gioiella Prisma Taranto vs Itas Trentino

Domenica 7 ore 18.00 Valsa Group Modena vs Rana Verona

Domenica 7 ore 18.15 Sir Susa Vim Perugia vs Mint Vero Volley Monza – Diretta tv su RaisportHD

Domenica 7 ore ore 20.00 Cisterna Volley vs Farmitalia Catania

CALENDARIO SERIE A1 VOLLEY 6-7 GENNAIO

Sabato 6 ore 17.00 Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Roma Volley Club

Sabato 6 ore 17.30 Savino Del Bene Scandicci vs Uyba Volley Busto Arsizio

Sabato 6 ore 20.30 Megabox Ond. Savio Vallefoglia vs Volley Bergamo 1991 – Diretta tv su RaiSportHD

Domenica 7 ore 17.00 Trasportipesanti Casalmaggiore vs Igor Gorgonzola Novara

Domenica 7 ore 17.00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Honda Olivero S. Bernardo Cuneo

Domenica 7 ore 19.30 Allianz Vero Volley Milano vs Itas Trentino – Diretta tv su SkySport Arena

Domenica 7 ore 20.45 Wash4green Pinerolo vs Il Bisonte Firenze – Diretta tv su RaiSportHD

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB