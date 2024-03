Pronostici Pallavolo 9-10 marzo 2024. Continua il grande volley in Italia, sia maschile, con la Superlega già ai playoffs (gara 2 dei quarti di finale), sia femminile con la 24° giornata della regular season di Serie A1 che mette in palio posizioni importanti.

Pronostici Pallavolo 9-10 marzo 2024: gara 2 quarti di finale playoffs Superlega

Domenica continuano i quarti di finale dei playoff scudetto di Superlega di volley maschile con gara 2 con quattro sfide che potrebbero indirizzare le varie serie, dopo gara1 che ha visto i successi casalinghi di Trento (con Modena) e di Perugia (con Verona) e le vittorie esterne di Milano a Piacenza e di Monza a Civitanova.

Ultima chiamata stagionale per la Valsa Group Modena che, dopo la netta sconfitta di gara1, proverà in qualche modo a mettere in difficoltà l’Itas Trentino che ci ha messo un pò a carburare nel primo set, ma che poi ha dominato i due parziali successivi. Modena continua a faticare e si aggrappa al suo uomo più in forma, Davyskiba che dovrà tentare di trascinare i suoi in una gara2 che si preannuncia complicata anche per l’aria di malcontento che si respira al PalaPanini. Squadre in campo alle 16.00 e quote nettamente per gli ospiti @1.29 mentre la vittoria dei canarini si prende @3.30.

Dopo la vittoria a sorpresa nelle Marche, la Mint Monza ci riprova tra le mura amiche a mettere sotto una Lube Civitanova sempre discontinua quest’anno, un altalena che potrebbe continuare in post-season. La formazione marchigiana ha incontrato tante difficoltà in gara1 e Monza ha dimostrato di saper alzare il livello di qualità di gioco quando le partite contano veramente: è stato così in regular season e in Coppa Italia. Squadre in campo domenica alle 18.00, le quote sono in perfetto equilibrio, @1.83 per entrambe le formazioni.

Anche a Milano è attesa una sfida molto combattuta tra Allianz-Gas Sales Bluenergy Piacenza. Milano si conferma squadra letale nell’eliminazione diretta ed ha iniziato col piede giusto la serie andando a vincere 3-2 sul campo degli emiliani. Kaziyski è il valore aggiunto della squadra meneghina, Leal non è ancora tornato sui suoi livelli abituali e il suo rientro non ha dato ancora i frutti sperati. Squadre in campo alle 19.00 con i padroni di casa leggermente sfavoriti @1.91 sugli ospiti offerti @1.80 per prolungare la serie. Partita combattuta, quindi occhio a Over 186.5 Punti Totali @1.83.

A Verona la Rana proverà a mettere in difficoltà la Sir Susa Vim Perugia che ha vinto gara1 in rimonta dopo un primo set molto combattuto e vinto in volata dai veneti. Mercoledì a fare la differenza sono state le percentuali di attacco di Perugia e il muro che ha regalato punti importantialla formazione di Lorenzetti. Verona ha però confermato di avere qualche arma che dà fastidio agli avversari. Squadre in campo alle 20.30 a chiudere il programma, con i padroni di casa sfavoriti @3.75 rispetto a Perugia offerta @1.25. Potremmo vedere una sfida più combattuta di quanto dicano le quote a Verona, occhio anche qui ad Over 179.5 Punti Totali @1.83.

Pronostici Pallavolo 9-10 marzo 2024: 24a giornata Serie A1 Femminile

La 24° giornata di Serie A1 Femminile si apre sabato, alle ore 17.00, con la Reale Mutua Fenera Chieri, praticamente certa del quinto posto, e Il Bisonte Firenze che solo un miracolo può riportare in zona playoff visto che è lontana 8 punti e mancano 3 gare alla fine del torneo.

I riflettori saranno però principalmente puntati domenica su Novara dove c’è in palio una bella fetta di secondo posto nella sfida diretta tra Igor Gorgonzola Novara-Savino del Bene Scandicci. La squadra di Bernardi ha perso momentaneamente Markova, Scandicci in campionato arriva da cinque successi consecutivi che le hanno permesso di tornare in seconda posizione.

Se non è spareggio salvezza poco ci manca il derby tra Bergamo-Busto Arsizio. Le padrone di casa sono a 3 punti dalla zona salvezza e 6 punti più indietro di Busto Arsizio che ha appena cambiato tecnico dando il benservito a Cichello e affidando la squadra a Enrico Barbolini con tanta paura di farsi risucchiare in zona retrocessione, 2 punti avanti sul Novara al 4° posto.

Torniamo a sabato, ore 18.00, con l’Allianz Milano, reduce dall’inattesa sconfitta contro il ritrovato Casalmaggiore, che vuole riscattarsi in casa contro la Honda Olivero San Bernardo Cuneo che ha allungato a +3 su Bergamo nella corsa alla salvezza.

Chi può dormire sonni tranquilli è la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano che sarà di scena sabato sera alle 20.30 sul campo di Pesaro contro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Venete già con la mente alla sfida di Champions con l’Eczacibasi che vale la finale e con il primo posto della regular season in tasca, ma si pensa anche ai record e a conquistare la vittoria numero 35 di fila in stagione.

Roma può consolidare la sua ottava posizione, e magari provare l’assalto alla settima, ospitando il fanalino di coda già retrocesso Itas Trentino, mentre si preannuncia una bella partita quella di Pinerolo tra il Wash4Green, sesto in classifica, e il Trasportipesanti Casalmaggiore, squadra tra le più in forma del momento ma con 7 punti da recuperare sulla zona playoff a sole tre giornate dalla fine della regular season.

