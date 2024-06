Pronostici Volley Nations League 2a fase. L’Italia è stata perfetta nei primi match della competizione FIVB, ma ora arriva la seconda tappa in Canada, al via dal 6 giugno. Vediamo programma completo, tutte le avversarie della nazione di Fefè De Giorgi, e le quote antepost aggiornate, con gli azzurri sempre dietro alla Polonia.

Pronostici Volley Nations League 2a fase: la situazione dell’ItalVolley

La nazionale maschile italiana continua la sua corsa nella Volley Nations League 2024. I Campioni del Mondo in carica dell’Italia, dopo le quattro vittorie nelle prime quattro partite, non vogliono fermarsi. Due obiettivi a Ottawa (Canada): mantenere la testa della classifica e ipotecare la qualificazione alla Final Eight, e raccogliere altri punti preziosi nel ranking in chiave qualificazione olimpica.

I ragazzi di Fefè De Giorgi hanno iniziato con il piglio giusto mostrando carattere e bel gioco, con ancora margini di miglioramento. Gli azzurri sono attesi da quattro partite delicatissime in terra canadese, e già il debutto sarà un test parecchio probante. Si scenderà in campo per la prima volta quando in Italia sarà giovedì 6 giugno, e in meno di ventiquattro ore andranno in scena due super sfide: alle 2.00 di notte gli azzurri affronteranno la Francia, alle 22.30 di sera invece dall’altra parte della rete ci saranno gli USA. Le altre due partite, almeno sulla carta, sembrano più abbordabili: venerdì 7 alle 17.00 ci sarà di fronte Cuba, mentre si chiuderà domenica 9 sempre alle 17.00 contro l’Olanda.

Dalla trasferta a Rio a quella di Ottawa non ci sono stati cambiamenti nei convocati, con l’Italia che è rimasta nella Americhe e ha affrontato due volte il Canada in amichevole. Regia sempre in mano a Simone Giannelli, probabilmente il palleggiatore più forte del mondo, con l’opposto titolare che in teoria è Yuri Romanò. Da segnalare anche Alessandro Bovolenta in crescita e i trentini Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, con quest’ultimo insidiato però da Luca Porro, in forma smagliante. Al centro quattro nomi che possono ruotare: Anzani, Sanguinetti, Russo e Galassi.

Pronostici Volley Nations League 2a fase: programma completo

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della seconda tappa della nazionale azzurra per quel che riguarda la Nations League 2024 di volley. L’evento sarà trasmesso per gli abbonati su DAZN e VBTV.

CALENDARIO SECONDA TAPPA ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Giovedì 6 giugno

Ore 02.00 Italia vs Francia (Ottawa, Canada)

Ore 22.30 Italia vs USA (Ottawa, Canada)

Venerdì 7 giugno

Ore 17.00 Italia vs Cuba (Ottawa, Canada)

Domenica 9 giugno

Ore 17.00 Italia vs Olanda (Ottawa, Canada)

Quote Antepost: super Italia, ma la Polonia resta favorita

L’Italia è stata praticamente perfetta nelle prime uscite, ma gli azzurri rimangono dietro alla Polonia favorita nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Volley Nations League 2024 maschile, con Francia e Brasile pronte ad insediarle, e ci sono anche Giappone, Slovenia e USA che possono contendere il titolo come outsiders.

