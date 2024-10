Nel weekend si gioca la 2° giornata della regular season di Superlega, il campionato italiano di pallavolo maschile, ma è pronta ad iniziare anche la stagione 2024-25 della Serie A1 di volley femminile, di cui abbiamo analizzato le quote antepost e le squadre al via, con Conegliano che rimane la formazione da battere. Pronostici Pallavolo Superlega e Serie A1 5-6 ottobre 2024.

Pronostici Pallavolo Superlega e Serie A1 5-6 ottobre 2024

Vediamo quello che ci aspetta per il weekend del 5 e 6 ottobre con gli amanti della pallavolo che potranno gustarsi la 2° giornata di Superlega maschile, ma anche il primo turno della Serie A1 di pallavolo femminile, che abbiamo analizzato con la nostra anteprima stagionale, con consigli per le scommesse sul volley.

Superlega pallavolo maschile: la 2° giornata del 5-6 ottobre

Dopo una prima giornata del campionato italiano di pallavolo maschile in cui non sono mancate sorprese, arriva la 2° giornata di Superlega che riprende sabato 5 ottobre con l’anticipo di lusso tra Monza e Piacenza, due squadre che hanno vinto all’esordio la settimana scorsa

Domenica poi spazio al big match Milano-Civitanova, con la Lube che ha mantenuto fede ai pronostici col 3-1 interno su Padova, mentre Milano è caduta a sorpresa 0-3 a Taranto, con la formazione pugliese che ora sarà di scena a Trento, in un altro match molto interessante nella sfida che domenica sera, alle ore 19:00 dalla Allianz Cloud, chiuderà il turno di pallavolo maschile.

Poco prima Perugia scende sul campo di Padova, con i padroni di casa che sul proprio campo vorranno riscattare la sconfitta all’esordio, mentre Perugia vuole dare continuità al netto 3-0 con cui la settimana scorsa ha superato Verona, una Verona che domenica ospiterà Cisterna (altra squadra che ha perso 1-3 in casa contro Trento al primo turno).

Infine Modena gioca contro Grottazzolina, due squadre che hanno perso all’esordio, ko che ci potevano stare sulla carta: 1-3 di Modena in quel di Piacenza mentre la neo promossa Grottazzolina è andata meglio del previsto e in casa ha costretto Monza al 5° set.

Programma completo 2° giornata Superlega

SABATO 5 OTTOBRE

18.00 Mint Vero Volley Monza-Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

DOMENICA 6 OTTOBRE

15.20 Allianz Milano-Cucine Lube Civitanova – Diretta Rai Due e volleyballworld.tv

17.00 Itas Trentino-Gioiella Prisma Taranto – Diretta volleyballworld.tv

17.00 Sonepar Padova-Sir Susa Vim Perugia – Diretta DAZN e volleyballworld.tv

18.00 Valsa Group Modena-Yuasa Battery Grottazzolina – Diretta volleyballworld.tv

19.00 Rana Verona-Cisterna Volley – Diretta DAZN e volleyballworld.tv

Guida TV Superlega pallavolo

Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Inoltre, due partite verranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e Rai Due e in streaming su Rai Play, mentre altre due saranno visibili per gli abbonati a DAZN.

Quote Antepost pallavolo maschile: lotta a due tra Perugia e Trento

Vediamo anche gli aggiornamenti delle quote antepost dopo il primo turno di Super Lega. Perugia, reduce dal successo della scorsa stagione quando in finale ha battuto il Vero Volley Monza aggiudicandosi la serie per 3-1 e conquistando dunque il secondo scudetto della propria storia (il primo nella stagione 2017/2018), è sempre la squadra da battere @2.15

Trentino sarà pronto a dare del filo da torcere ai campioni d’Italia in quota @2.50, con Piacenza che giocherà il ruolo del terzo incomodo in quota @7.50.

Volley Milano, Civitanova e Verona pagano @18 volte la posta, mentre si sale @25 con Modena e Monza. Infine @100 troviamo M and G Scuola Pallavolo, Padova, Taranto e TOP Volley Cisterna a chiudere la lavagna scudetto per il volley maschile italiano.

Serie A1 Pallavolo femminile al via con la 1° giornata del 5 e 6 ottobre

Inizia anche il campionato di pallavolo femminile di Serie A1, al via con l’anticipo di sabato tra Savino Del Bene Scandicci-Cuneo Granda Volley al Palazzetto dello Sport di Scandicci alle ore 20:30 anche se un antipasto della nuova stagione in chiave scudetto del volley femminile potrebbe esserci già stato sabato scorso con la Supercoppa vinta ancora una volta da Conegliano, ancora una volta al tie break e con più di un rimpianto per Milano

Le campionesse in carica dell’Imoco Conegliano faranno il loro esordio in campionato in casa contro l’UYBA Volley Busto Arsizio domenica 6 ottobre alle ore 18:00. Conegliano che arriva da 5 vittorie consecutive in campionato, e si presenta come squadra da battere anche questa volta, e ha sopperito alle partenze di alcune campionesse come De Kruijf, Robinson-Cook e Plummer con gli arrivi di Gabi, Zhu Ting e Chirichella.

La Numia Milano sembra aver fatto qualche passo avanti con i nuovi acquisti: Elena Pietrini in banda, Heyrman, l’ottima Fukudome nel ruolo di libero, Marinova come secondo opposto, ma anche alla consapevolezza di alcune protagoniste dell’oro olimpico di Parigi come Alessia Orro, Paola Egonu, Anna Danesi e Myriam Sylla. L’arrivo in panchina, poi, di Stefano Lavarini, che arriva da stagioni di grande soddisfazione, tra Italia, Europa e Nazionali varie, è una garanzia.

Attenzione anche a Scandicci che lo scorso anno si è giocata fino all’ultimo la possibilità di vincere lo scudetto contro Conegliano partendo dall’asse delle espertissime Zhu e Ognjenovic. In questa stagione Zhu è passata alla concorrenza ma quello toscano appare comunque un organico di tutto rispetto con gli arrivi di Kara Bajema, Anna Kotikova e Le Cannet. C’è anche il ritorno di Brenda Castillo nel ruolo di opposto e l’arrivo di Emma Graziani da Firenze ed Indy Baijens da Schwerin al centro e, dopo l’addio dell’oro olimpico Massimo Barbolini, del francese Stephane Antiga, in panchina, uno che l’oro Mondiale lo ha centrato al primo tentativo sulla panchina della Polonia maschile, prima di dedicarsi all’attività di club prima maschile e poi femminile in Polonia.

La Igor Gorgonzola Novara gioca il ruolo della possibile sorpresa e riparte da tre punti fermi, il tecnico Lorenzo Bernardi, reduce dall’estate d’oro della Nazionale azzurra (possibile sostituto di Velasco sulla panchina dell’Italia ), e dalla diagonale composta da Francesca Bosio e Vita Akimova. Dalla Russia è arrivata la schiacciatrice Tolok che va a completare una diagonale in banda tutta nuova con la giapponese Ishikawa, mentre al centro la confermata Bonifacio giocherà assieme ad Aleksic o al nuovo arrivo Mazzaro.

Tutte le altre squadre non sembrano all’altezza di poter competere per lo scudetto. Segnaliamo comunque Chieri con le nuove arrivate Van Aalen e Gicquel a comporre la diagonale e Pinerolo con la batteria di attaccanti di palla alta, Bracchi, Smarzek, Perinelli e Carlotta Cambi in regia, uscita galvanizzata dall’esperienza olimpica.

Quote antepost pallavolo femminile: Imoco Conegliano per il 5° titolo consecutivo

Vediamo anche le lavagne delle quote antepost per la nuova stagione della Serie A 1 Femminile di Pallavolo. La stagione 2024/2025 in Italia è già iniziata con la finale di Supercoppa. A vincerla, manco a dirlo, è stata l’Imoco Volley Conegliano (ottavo successo in totale, il settimo consecutivo) che ha battuto al tie-break una combattiva Numia Vero Volley Milano, e le Pantere gialloblù ora vanno a caccia del quinto scudetto di fila (sarebbe l’ottavo dalla stagione 2015/2016),

Secondo i betting analyst proprio l’Imoco Conegliano è la super favorita per vincere nuovamente lo scudetto di volley femminile, con una quota molto bassa @1.45 per le Pantere, con Milano che insegue @3.80.

Più staccata @8.00 abbiamo Scandicci, dopo di che si sale nettamente in doppia cifra con Novara proposta @22.00. A chiudere la lavagna in quota @100.00 abbiamo tutte le altre squadre: Azzurra Volley Firenze, Busto Arsizio, Talmassons, Chieri, Cuneo, Pinerolo, Perugia, Roma, Bergamo e Vallefoglia.

