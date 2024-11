In arrivo un fine settimana di volley italiano davvero interessante sia per la Superlega maschile che per la Serie A1 Femminile. Vediamo i programmi completi, le analisi e i consigli per le scommesse con i Pronostici Pallavolo 9-10 novembre 2024.

Pronostici Pallavolo 9-10 novembre 2024: il programma del weekend di volley

Il fine settimana di pallavolo italiana ha in programma la 7° giornata della regular season di Superlega maschile, e anche il 7° turno dei Serie A1 Femminile, ma in Superlega si è già giocato ieri con la vittoria di Allianz Milano su Cisterna.

Superlega: 7° giornata del campionato di volley maschile

L’Allianz Milano sabato 9 novembre alle 18.00 (anticipo della 7° giornata di Superlega) ospita il fanalino di coda Grottazzolina due giorni dopo aver superato 3-1 Cisterna nell’anticipo forzato della decima giornata giocato giovedì. La squadra di Piazza cerca il secondo successo consecutivo ma Grottazolina potrà approfittare della stanchezza degli avversari.

Il match clou della settima giornata si gioca all’Eurosuole di Civitanova e mette di fronte una Lube in forte crescita e la capolista Gas Sales Bluenergy Piacenza. Piacenza è partita fortissimo in questo campionato, con un super Brizard, e punta a proseguire la sua imbattibilitа. Squadre in campo domenica alle 16.00.

Sempre domenica Itas Trentino affronta in casa la Rana Verona. Quello di domenica è un ulteriore test per capire a che punto sono con la condizione i trentini mentre per Verona è arrivato un brutto ko interno contro Modena, dopo un ottimo avvio di campionato, forse anche al di sopra delle attese per la squadra di Stoytchev che rimane sempre una mina. vagante.

Test anche per la capolista Sir Susa Vim Perugia che sarа di scena sul campo della Prisma Gioiella Taranto. La squadra di Lorenzetti ha rischiato grosso domenica scorsa e non deve essere distratta dal debutto in Champions in programma mercoledì perchè ora arriva Taranto che avrа tantissime motivazioni, anche quella del tecnico Boninfante che affronta il suo maestro, Lorenzetti. Si gioca domenica alle 19.00.

La terza squadra che attende l’esordio (in questo caso assoluto) in Champions è quella che ha faticato più di tutte finora, la Mint Monza che è reduce dal faticoso tie break vinto contro Taranto, ed è attesa sul campo della Sonepar Padova che dopo un avvio di stagione di altissimo spessore, arriva brutta sconfitta di Cisterna.

Si chiude a Modena con i padroni di casa della Valsa Group che ha sono passati a Verona ottenendo un successo importante e Cisterna che dopo la bella vittoria di domenica contro Padova, nell’anticipo infrasettimanale di giovedì sul campo di Milano è arrivata una sconfitta con il punteggio di 3-1. Si gioca domenica alle 18.00 al PalaPanini dove secondo noi Modena Vincerà @1.35, anche se la quota vale poco, ed è molto bassa, specialmente per le singole. Si potrebbe unire la vittoria di Modena con il consiglio sulla pallavolo femminile che troverete tra poco.

Serie A1 Femminile: le sfide della 7° giornata di regular season

Nel fine settimana inizia la 7° giornata di Serie A1 Femminile, il campionato di pallavolo italiano delle ragazze che inizierà con l’anticipo del 9 novembre: Novara-Perugia. Il resto del turno si giocherà domenica, vediamo il programma completo:

SERIE A1 FEMMINILE: 7° GIORNATA

Novara-Perugia

Chieri-Conegliano

Scandicci-Bergamo

Pinerolo-Talmassons

Roma-Vallefoglia

Vero Volley-Busto Arsizio

Scandicci-Bergamo, sfida verità tra due squadre appaiate a 12 punti tra 4° e 5° posto mentre la capolista Conegliano vuole continuare il suo cammino perfetto (7 vittorie su 7 con 1 solo set perso!) nella comunque insidiosa trasferta di Chieri.

La Vero Volley, al 2° posto, è pronta ad approfittarne e a ricucire un pò, visto che è favorita in casa contro Buston Arsizio che però si presenta in grande ripresa dopo le ultime 3 vittorie a seguito di un inizio di campionato terribile da 0-3. Questo è un match interessante che potrebbe chiudersi con OVER PUNTI (non sono ancora disponibili le linee in questo momento), e OVER 3.5 SET. Magari potete inserire questa giocata con la vittoria di Modena nel maschile.

