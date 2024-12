Andiamo a vedere il programma completo del weekend di volley in Italia con la 12° giornata di Superlega maschile, la prima di ritorno ma con solo 4 match in programma, e la 13° giornata di Serie A1 Femminile. Pronostici Pallavolo 13-15 dicembre 2024.

Pronostici Pallavolo 13-15 dicembre 2024: il menu del weekend di volley italiano

Da venerdì con l’anticipo Monza-Grottazzolina inizia la pallavolo italiana con la 12° giornata di Superlega maschile che continuerà nel fine settimana del 14 e 15 dicembre, come la Serie A1 Femminile arrivata alla 13° giornata di regular season.

Superlega 12° giornata: programma completo e big match

La 12° giornata di Superlega di pallavolo maschile, la prima giornata di ritorno, presenta solo quattro incontri nel week end, con Civitanova e Trento impegnate nel Mondiale per Club.

Si inizia venerdì alle 20.30 con un anticipo che è una sorta di spareggio salvezza, anche se una delle protagoniste di questo match è la finalista scudetto dello scorso anno, la Mint Monza, che va a far visita allo Yuasa Grottazzolina. I marchigiani sono ultimi in classifica, ancora non hanno vinto una gara e hanno 2 punti all’attivo. Monza in crisi con quattro sconfitte nelle ultime cinque gare disputate in campionato e penultima in classifica con 7 punti all’attivo.

Il campo principale è Verona, dove domenica alle 18.00 si affrontano la Rana Verona, che al momento sta disputando un ottima stagione al quarto posto, e la capolista campione d’Inverno Sir Vim Susa Perugia, con gli umbri finora imbattuti in questa stagione con 16 vittorie consecutive, ma attenzione al maliamo Keita che sta facendo la differenza con Verona.

A Modena va in scena domenica alle 20.30 il derby della Via Emilia tra Valsa Group-Gas Sales Bluenergy Piacenza. Deludente, fin qui il cammino dei modenesi, ottavi con 14 punti e reduci dalla sconfitta casalinga contro Milano, mentre i piacentini sono andati vicinissimi al colpaccio contro la capolista Perugia domenica scorsa e, recuperati tutti gli effettivi, stanno tornando sui livelli di inizio stagione che avevano fruttato il primo posto in classifica.

L’Allianz Milano vuole proseguire la risalita in classifica e domenica alle 16.00 nella sfida casalinga contro la Prisma Gioiella Taranto. La squadra lombarda è reduce dal colpaccio di Modena, occupa la sesta posizione ed ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato (6-2 nelle ultime 8 se contiamo anche i match di Champions). Dall’altra parte Taranto arriva da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite disputate. I pugliesi, comunque terz’ultimi, proveranno a muovere la classifica in una trasferta tutt’altro che semplice.

Serie A1 Femminile: 13° giornata di regular season

La 13° giornata di Serie A1 Femminile ci dirà quali saranno gli ultimi posti e la griglia per la Coppa Italia. Si inizia sabato 14 dicembre alle ore 20.45. La Cda Volley Talmassons FVG, sempre sconfitta fin qui davanti al pubblico di Latisana, ospiterà l’Eurotek UYBA Busto Arsizio, una delle squadre in lotta per il miglior abbinamento possibile in Coppa Italia.

L’Igor Gorgonzola Novara di coach Bernardi cercherà di difendere il 4° posto nel big match in onda su Rai 2 e VBTV domenica 15 dicembre alle 15.30 contro la Savino Del Bene Scandicci.

Apertissima la lotta per l’ottavo posto, ultimo valido per la Coppa Italia Frecciarossa, al momento occupato dalla Megabox Ond. Savio Vallefoglia grazie ai suoi 15 punti in classifica. La squadra di coach Pistola dovrà difendersi dagli assalti de Il Bisonte Firenze e della Wash4Green Pinerolo, entrambe a 12 punti ma con la certezza che, in caso di arrivo a pari punti con le urbinati, sarebbero avanti grazie al maggior numero di vittorie.

Un quadro complesso che si intreccerà anche con la zona retrocessione, con le biancoverdi faranno visita all’Honda Olivero Cuneo domenica alle 16, mentre alle 17.30 Pinerolo ospiterà la Smi Roma Volley. Impegno a Palazzo Wanny contro Bergamo, già certa del suo settimo posto, per Firenze, alle 17.

