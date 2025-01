Un weekend di volley da non perdere con la 16° giornata di regular season per la Superlega maschile, dove spicca il big match Perugia-Trento, ma sono in campo anche le ragazze con la 17° giornata di Serie A1 Femminile. Andiamo a vedere le analisi di tutti i match, le quote e i consigli per le scommesse con i Pronostici Pallavolo 11-12 gennaio 2025.

Pronostici Pallavolo 11-12 gennaio 2025: il menu del volley italiano nel weekend

Nel fine settimana si torna in campo nei palazzetti per la 16° giornata di regular season della Superlega maschile e anche la 17° giornata di Serie A1 femminile, che abbiamo analizzato con calendario, big match, guida tv e quote.

Superlega 16° giornata: programma completo e big match

Continua la regular season con la 16° giornata della SuperLega Credem Banca, la 5° di ritorno di un campionato entrato nel vivo, in attesa delle Final Four di Coppa Italia di fine gennaio a Bologna.

Si inizia sabato pomeriggio con Gas Sales Bluenergy Piacenza-Sonepar Padova, con i veneti che hanno battuto Piacenza solo 2 volte in 15 precedenti, ed in entrambi i casi erano sul proprio campo. Vincere questa trasferta sarà dura per Padova che infatti è sfavorita in quota @6 volte la posta su Sisal, con gli emiliani che stanno ingaggiando una lotta serrata per difendere il terzo posto dal ritorno di Civitanova

Mint Vero Volley Monza–Valsa Group Modena si sfidano per la 26° volta nella loro storia, con gli emiliani vincenti all’andata 3-0 e avanti per 17 vittorie a 8 nei precedenti. Tanti ex nei roster: da una parte Thomas Beretta e Osmany Juantorena, dall’altra Paul Buchegger, Vlad Davyskiba e Filippo Federici.

Quarta e quinta in classifica a confronto in Rana Verona-Allianz Milano, separate da 3 punti in favore di Verona che hanno vinto per 3-1 all’andata a Milano, portandosi avanti 17-11 nei precedenti. La formazione di casa deve però riprendersi dopo il ko nelle Marche che ha interrotto una ottima serie positiva, mentre gli ospiti si avvicinano al match gasati dalla vittoria netta siglata in casa nel derby lombardo con Monza.

Tutta l’attesa è sul big match Sir Susa Vim Perugia–Itas Trentino, con i Block Devils in vantaggio per 32 successi a 24 nei precedenti e al comando della classifica con 5 lunghezze di vantaggio sui dolomitici, che ritrovano ancora da rivale Angelo Lorenzetti, coach dell’ultimo Scudetto, e devono ancora recuperare il match interno con Cisterna. Sia i bianconeri che i gialloblù vengono da due vittorie esterne: gli umbri hanno violato 3-0 Cisterna soffrendo solo nell’ultimo parziale, i trentini hanno faticato nei quattro set giocati a Modena, ma sono riusciti a conquistare la posta piena. Padroni di casa favoriti @1.37 su Snai rispetto al @2.90 di Trento, ma secondo noi vedremo una partita combattuta e da OVER PUNTI, dove non è da escludere nemmeno un quinto set. Al momento non sono disponibili le quote su queste giocate.

Partita delicata per Yuasa Battery Grottazzolina-Gioiella Prisma Taranto attualmente decima e undicesima, separate da 2 lunghezze. L’incredibile partenza dei marchigiani nel girone di ritorno, sempre a punti e a caccia del quarto successo in cinque gare, ha spostato gli equilibri nella zona retrocessione, mentre Taranto non è riuscita a concretizzare comunque un buon gioco, e all’andata ha battuto Grottazolina (5-4 in favore dei tarantini nei 9 precedenti contro questo avversario).

Infine Cisterna Volley vuole sfatare il tabù delle vittorie con la Cucine Lube Civitanova. Marchigiani sempre vincenti nei quattro precedenti, compreso il match di andata chiuso 3-0 all’Eurosuole Forum. Settimi in classifica con una gara da recuperare e a pari punti con Modena, i pontini vogliono sfruttare il fattore campo al secondo match di fila tra le mura amiche cancellando lo stop in tre set contro Perugia incassato domenica scorsa. I biancorossi, quarti con una gara da recuperare, vengono dall’approdo alla Final Four di Coppa Italia e dalla prova convincente in casa contro Verona, ma devono cambiare passo in trasferta, visto che in SuperLega hanno vinto solo il derby di campionato fuori dall’Eurosuole Forum, ma non sono mai riusciti a spuntarla lontano dalla Marche.

Serie A1 Femminile: 17° giornata di regular season

Passiamo alla Serie A1 di pallavolo femminile, in campo anche lei nel weekend del 11-12 gennaio per la 17° giornata di regular season sempre dominata da Conegliano che continua spedita come un treno con 15 vittorie su 15, e soli 3 set concessi in tutto, uno proprio nel 3-1 dello scorso turno in casa contro Roma. Ora Conegliano sarà ospite a Bergamo, nella prima partita di domenica, con le lombarde attualmente risalita al 6° posto dopo 5 vittorie consecutive in campionato, anche se pensare di battere Conegliano è complicato con un avversario contro cui hanno sempre perso negli ultimi 27 incroci (ultima vittoria di Bergamo nel 2015).

Facciamo un veloce passo indietro con i due anticipi di sabato. Si inizia con Vero Volley-Cuneo, 4° contro 12°, con obiettivi diversi. Le ospiti sono uscite dalla zona rossa della retrocessione con l’ultima vittoria 3-0 su Pinerolo che ha interrotto una striscia di 6 sconfitte mentre la Vero Volley è gasata dalla vittoria in Champions League col Porto, anche se l’ultima di campionato l’ha vista capitolare al quinto set a Novara. In campo anche Vallefoglia-Talmassons. Le padroni di casa sono 8°, arrivano dalla sconfitta a Busto, e nelle ultime 5 di campionato hanno sempre alternato 1 sconfitta ad 1 vittoria, un trend che potrebbe continuare contro il fanalino di coda Talmassons che arriva da 5 sconfitte consecutive e ha un record di 2-14. Ovviamente Vallefoglia è nettamente favorita in quota @1.15 su NetBet.

Torniamo alle partite di domenica con Roma-Novara. Le capitoline sono penultime con un record di 3-13 e 1 sola vittoria nelle ultime 15 mentre Novara viaggia alta al 3° posto con 6 vittorie di fila in campionato, anche se ha perso in settimana in CEV. All’andata netto 3-0 interno per Novara che però lo scorso anno perse 1-3 a Roma.

Chieri ’76-Perugia vede due squadre in netto contro tendenza. Chieri è salita al 6° posto con 4 vittorie nelle ultime 5 giornate, Perugia è scesa al 11° posto con 4 sconfitte nelle ultime 5 giornate, e con un record di 3-13 è pienamente invischiata nella lotta per non retrocedere. All’andata 3-2 in trasferta per Chieri che ha sempre battuto Perugia negli ultimi 5 precedenti.

Pinerolo-Firenze è una delle sfide più in equilibrio, anche le se padrone di casa sono favorite @1.62 rispetto alla quota @2 per l’affermazione in trasferta. Le squadre sono appaiate tra 9° e 10° posto, con Pinerolo avanti visto che ha giocato una partita in meno, anche se è 1-4 nelle ultime 5 giornate. Anche Firenze sta faticando con 3 sconfitte negli ultimi 4 turni, ma all’andata si era imposta nettamente per 3-0, portandosi sul 4-1 nei 5 precedenti della sua storia contro Pinerolo.

Chiudiamo alle ore 18:00 con Scandicci-Busto Arsizio, bella sfida tra la 2° e la 7°, anche se Scandicci è nettamente favorita in quota, gioca in casa, e cerca la 4° vittoria consecutiva, per mantenere un vantaggio su Novara, e qualche piccola speranza di rimanere in scia anche a Conegliano. Busto è in un buon momento con 4 vittorie nelle ultime 5 e all’andata ha vinto 3-1 contro Scandicci che però era sempre uscita vincente nei precedenti 3 scontri contro le bustocche.

