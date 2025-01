Un weekend da non perdere per gli appassionati di volley visto che tra sabato e domenica la Unipol Arena di Bologna sarà il centro della pallavolo maschile con le Final Four di Coppa Italia. La settimana prossima toccherà alle ragazze che intanto continuano la regular season di campionato con la 20° giornata di Serie A1 Femminile. Pronostici Pallavolo 25-26 gennaio 2025.

Pronostici Pallavolo 25-26 gennaio 2025: il menu del weekend di volley italiano

Fine settimana da non perdere per gli amanti della pallavolo italiana. Si ferma la Superlega maschile per lasciare spazio alle Final Four di Coppa Italia che si giocheranno a Bologna, dove la prossima settimana tornerà alle donne che intanto continuano con la 20° giornata di regular season per la Serie A1 Femminile.

Final Four Coppa Italia volley maschile

La Final Four della Coppa Italia 2025 di volley maschile andrа in scena nel weekend del 25-26 gennaio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) per gli atti conclusivi della competizione a cui parteciperanno Perugia, Trento, Civitanova e Verona dopo aver vinto i rispettivi quarti di finale di fronte al proprio pubblico subito dopo Natale.

Si parte sabato 25 gennaio con le due semifinali: Perugia incrocerà Verona alle ore 16.15, mentre Trento affronterà Civitanova alle ore 18.30.

CALENDARIO E GUIDA TV

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari della Final Four della Coppa Italia 2025 di volley maschile. Le due semifinali saranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD, mentre la finale sarа visibile in diretta tv su Rai 2; tutte le partite saranno in diretta streaming su Rai Play e VBTV:

Sabato 25 gennaio

Ore 16.15 Semifinale 1: Sir Susa Vim Perugia vs Rana Verona – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 18.30 Semifinale 2: Itas Trentino vs Cucine Lube Civitanova – Diretta tv su RaiSportHD

Domenica 26 gennaio

Ore 15.15 Finale Coppa Italia volley 2025 – Diretta tv su Rai 2

Sir Susa Vim Perugia-Rana Verona

Si parte proprio dalla sfida tra la capolista della Superlega e l’outsider di lusso: Sir Susa Vim e Rana Verona si affrontano per la terza volta in stagione e nei due precedenti, prima giornata di campionato e prima di ritorno, ha sempre avuto la meglio la formazione umbra che vinse 3-0 l’andata e riuscì ad avere la meglio al tie-break il 15 dicembre scorso alla prima di ritorno. In quella sfida Verona è stata una delle squadre che ha messo maggiormente in difficoltа Perugia al gran completo, ma in questa sfida l’elemento nuovo e che potrebbe spostare gli equilibri и l’assenza dello schiacciatore umbro Oleh Polotnytskyi, che si è infortunato contro Trento.

Perugia arriva da due sconfitte consecutive in campionato, inframmezzate dal successo in Champions League sul campo del Ceske Budejovice: prima contro Trento e poi domenica contro Civitanova. Una doppia battuta d’arresto che mette in forte dubbio la leadership della squadra di Lorenzetti, che mantiene in classifica due punti di vantaggio su Trento, che però deve recuperare una partita.

Per Verona si tratta di un momento storico, è la prima final four di Coppa Italia in assoluto, conquistata grazie a un girone di andata di ottima qualitа e a una vittoria rocambolesca contro Piacenza, che partiva con i favori del pronostico. L’uomo chiave è sempre comunque lui, lo schiacciatore Noumory Keita, che sta disputando una stagione di altissimo livello al momento il miglior attaccante della Superlega. Verona in campionato occupa la quinta posizione con 30 punti, arriva dalla vittoria di Modena e ha ottenuto tre successi nelle ultime cinque gare disputate.

Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova

Alle 18.30, invece, scendono in campo le due squadre del momento, le due formazioni che hanno rappresentato l’Italia al Mondiale per club, le due squadre che hanno dimostrato di avere le carte in regola per contendere lo scudetto a Perugia e per portare a casa un importante alloro europeo, visto che sono a un passo dalla final four di Coppa Cev (Trento) e Challenge Cup (Civitanova).

La Itas Trentino, dopo la delusione della finale del Mondiale per Club persa contro il Sada Cruzeiro, и tornata in Italia con tanta voglia di riscatto. Sei le vittorie consecutive dell’Itas in campionato, piщ il successo nei quarti di Coppa Italia contro Cisterna, inframmezzate dalla indolore sconfitta contro il Benfica nel ritorno degli ottavi di Cev Cup.

Dall’altra parte della rete c’è la vera rivelazione di questa stagione, la Lube Civitanova. Terzo posto in classifica, sette vittorie nelle ultime otto partite disputate, il successo con Milano agli ottavi.

Serie A1 Femminile: le analisi della 20° giornata

Una 20° giornata di Serie A1 Femminile davvero spettacolare e da non perdere, con diversi big match interessanti.

La Prosecco Doc Imoco Conegliano punta alla vittoria numero 32 dopo aver chiuso senza sconfitte in Champions League e aver demolito le speranze di Scandicci di tentare l’assalto. La squadra di Santarelli ospita domenica alle 18.00 la Reale Mutua Fenera Chieri, che occupa la quinta posizione in classifica, ha vinto quattro delle ultime cinque partite disputate in campionato e arriva dalla conquista della semifinale di Challenge Cup.

La partita più importante si gioca a Busto Arsizio, dove una Eurotek altalenante ospita domenica alle 17.00 la Numia Milano, che sembra aver trovato il ritmo giusto dopo aver recuperato tutte le giocatrici della rosa. La squadra di Busto, settima in classifica, con alle spalle due sole vittorie nelle ultime cinque gare, ha bisogno di punti per garantirsi l’accesso ai playoff, mentre Milano punta al secondo posto in classifica, a 4 lunghezze da Scandicci ma con una partita da recuperare e arriva da tre successi a fila in campionato più quello ottenuto in Champions contro il Vakifbank.

Da non perdere anche la partita anche a Bergamo (ore 17.00), dove le orobiche, vera rivelazione del torneo, seste in classifica, ospitano la Savino del Bene Scandicci, che sta disputando una grande parte centrale di stagione, non fosse per la sconfitta nettissima subita sabato scorso nel remake della finale scudetto dell’anno passato contro Conegliano.

Igor Gorgonzola Novara che sarà di scena sul campo della Bartoccini-Mc Restauri Perugia. Da una parte la caccia a una posizione di prestigio in chiave playoff per le piemontesi (al momento sono terze a pari merito con Milano). Dall’altra Perugia deve fare punti per non rientrare in zona retrocessione.

A Pesaro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che ha consolidato l’ottavo posto, prova a mettere un sigillo quasi definitivo alla conquista dei playoff ospitando la Smi Roma, che arriva dal successo con Cuneo che ha riacceso la speranza di salvezza e dalla vittoria con lo Charleroi, che ha aperto la porta della semifinale di Challenge Cup.

Punti salvezza molto pesanti domenica alle 17.00 a Firenze, dove sono di fronte Il Bisonte e l’Olivero Honda Cuneo, appaiati a quota 14 in classifica con un solo punto di vantaggio su Roma, penultima. Firenze ha perso tutte le ultime cinque partite, mentre Cuneo ha vinto due delle ultime cinque gare disputate.

A completare il quadro c’è l’unico anticipo di sabato alle 21.00 che vede di fronte il Talassons, ultimo in classifica, e il Wash4Green Pinerolo, che non si è ancora rassegnata all’idea di mancare i playoff.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sul volley italiano

Vediamo le quote antepost aggiornate per la vittoria finale della Coppa Italia di pallavolo maschile e per il campionato di Serie A1 Femminile.

