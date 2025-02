Un fine settimana di volley molto importante in Italia, con la 21° giornata di Superlega maschile che inizierà sabato col big match Trento-Civitanova, ma inizia anche un ultima settimana di regular season della Serie A1 Femminile pienissima di match fondamentali, ad iniziare proprio da questo weekend. Pronostici Pallavolo 22-23 febbraio 2025.

Pronostici Pallavolo 22-23 febbraio 2025: il menu del weekend di volley italiano

Nel fine settimana si torna in campo nei palazzetti per la 21° giornata di regular season della Superlega maschile e anche la 24° giornata di Serie A1 femminile, che abbiamo analizzato con calendario, big match, guida tv e quote.

Superlega 21° giornata: programma completo e big match

Vediamo le sfide più interessanti per la 21° giornata di SuperLega Credem Banca 2024/2025 di pallavolo maschile. Iniziamo proprio dalla sfida più attesa con l’Itas Trentino che sarà protagonista di uno dei due anticipi previsti per la giornata di sabato 22 febbraio, ospitando alla ilT quotidiano Arena di Trento la Cucine Lube Civitanova: seconda contro terza forza del campionato. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.30: diretta RAI Sport. Questa sfida mette in palio punti importanti per continuare la corsa al primo posto finale, da contendere sino a domenica 2 marzo a Perugia che attualmente, a parità di punti (51), resta davanti per miglior quoziente set. La Cucine Lube Civitanova giunge a Trento per disputare la terza partita negli ultimi sei giorni: dopo aver superato per 3-1 domenica scorsa in casa Taranto, giovedì sera i biancorossi hanno infatti giocato cinque set a Padova, ottenendo il punto che serviva per assicurarsi matematicamente il terzo posto finale in regular season. Già certa della posizione da occupare nella griglia degli imminenti Play Off, la recente vincitrice della Coppa Italia ora può mettere nel mirino gli ultimi due obiettivi stagionali

Domenica la MINT Vero Volley Monza di coach Massimo Eccheli giocherà sul campo del Pala Barton contro la capolista Perugia. I monzesi, in cerca di punti salvezza, si affacciano alla gara dopo una settimana piena di lavoro in palestra. Sarà il 39° confronto tra le due formazioni, con la bilancia che ad oggi pende nettamente in favore dei Block Devils; sono infatti 30 le vittorie per gli umbri contro le 8 dei monzesi. Le due squadre, la scorsa stagione avversarie nella Finale Playoff di Superlega, si affronteranno anche in una stellare doppia sfida europea nei Quarti di Finale di CEV Champions League, che il prossimo marzo assegnerà un posto in Final Four.

CALENDARIO E GUIDA TV SUPERLEGA MASCHILE

Sabato 22 febbraio 2025, ore 20.30

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Diretta Rai Sport e VBTV

Sabato 22 febbraio 2025, ore 20.30

Cisterna Volley – Allianz Milano

Diretta VBTV

Domenica 23 febbraio 2025, ore 15.30

Valsa Group Modena – Gioiella Prisma Taranto

Diretta VBTV

Domenica 23 febbraio 2025, ore 19.30

Yuasa Battery Grottazzolina – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Diretta Rai Sport e VBTV

Domenica 23 febbraio 2025, ore 20.30

Rana Verona – Sonepar Padova

Diretta DAZN e VBTV

CLASSIFICA SUPERLEGA 2024-2025

Sir Susa Vim Perugia 51, Itas Trentino 48, Cucine Lube Civitanova 42, Rana Verona 36, Gas Sales Bluenergy Piacenza 36, Allianz Milano 33, Cisterna Volley 23, Valsa Group Modena 23, Yuasa Battery Grottazzolina 18, Sonepar Padova 17, Gioiella Prisma Taranto 14,MINT Vero Volley Monza 13.

Serie A1 Femminile programma completo e big match

In campo anche la 24° giornata di Serie A1 Tigotà di pallavolo femminile, ultima settimana di regular season visto che da sabato 22 febbraio a sabato 1 marzo, si deciderà di fatto la classifica finale in vista dei playoffs. Si inizia con la Cda Volley Talmassons FVG, ultima con 13 punti, che ospiterà a Latisana Il Bisonte Firenze, penultima a quota 16, sabato alle 18 su Rai Sport e VBTV. Punti preziosissimi in palio per la salvezza.

Alla stessa ora Prosecco Doc Imoco Conegliano–Honda Olivero Cuneo mentre alle 20.30, il sabato del massimo campionato si chiuderà con Bartoccini-Mc Restauri Perugia–Eurotek Uyba Busto Arsizio: le umbre cercano punti per blindare lala salvezza, le bustocche per assicurarsi la miglior posizione possibile in ottica Playoff.

Domenica 23 febbraio le altre quattro gare. In diretta su VBTV e DAZNdue incontri: alle 16 l’anteprima della finale tutta azzurra di CEV Challenge Cup tra la Smi Roma Volley, terzultima con 17 punti, e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, quinta; mentre alle 18 il confronto toccherà alla Megabox Ond. Savio Vallefoglia, ottava, contro la Numia Vero Volley Milano, terza.

Alle 17 Savino Del Bene Scandicci–Wash4Green Pinerolo, in esclusiva su VBTV, e a Bergamo contro Igor Gorgonzola Novara, disponibile anche suRai Sport. Due partite che assegneranno punti importanti per definire la parte alta della classifica ma anche le posizioni Playoff.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sulla pallavolo femminile

Vediamo le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale di Serie A1 femminile 2024-2025. Ovviamente anche in lavagna domina la corazzata Conegliano che ha una micro quota @1.18 per la vittoria dello scudetto, con Monza prima avversaria @5.

