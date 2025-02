Nel fine settimana gran finale delle regular season di pallavolo maschile e femminile con la Superlega e la Serie A1. Ci sono ancora diversi verdetti playoffs e retrocessione da emettere. Pronostici Pallavolo 1-2 marzo 2025.

Pronostici Pallavolo 1-2 marzo 2025: il menu del weekend di volley italiano

Nel fine settimana si torna in campo nei palazzetti per la 22° giornata, ultima di regular season, per la Superlega maschile e si conclude anche la 26° giornata di Serie A1 femminile, che abbiamo analizzato con calendario, big match, guida tv e quote.

Superlega 22° giornata: programma completo e big match

Vediamo le sfide più interessanti per la 22° giornata di SuperLega Credem Banca 2024/2025 di pallavolo maschile. Archiviata la settimana di coppe europee (Civitanova alla Finale di Volleyball Challenge Cup, Trento in Semifinale di Cev Cup e l’eliminazione di Milano al Golden Set nei Play Off di CEV Champions League) si torna in Italia per l’ultima giornata di regular season del campionato di pallavolo maschile.

Tutte le squadre in campo domenica. A stabilire la vincitrice della Regular Season è la sfida a distanza tra due rivali a pari punti, i campioni d’inverno della Sir Susa Vim Perugia, di scena con live streaming DAZN sul campo della Gas Sales Bluenergy Piacenza, in lizza per riprendersi il quarto posto, e l’Itas Trentino, in campo nella città del Santo contro una Sonepar Padova già salva e qualificata per i Play Off 5° Posto, match con esclusiva VBTV.

Il big match si gioca al PalaBancaSport per il confronto n. 15 tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e la capolista Sir Susa Vim Perugia, avanti 14 a 2 nei precedenti e capace di prevalere nella maratona dell’andata. La posta in palio è alta, in ballo c’è il quarto posto per gli emiliani e la leadership finale per i Block Devils. Per guadagnare una posizione i padroni di casa devono vincere 3-0 e sperare che Verona non riesca a imporsi con il massimo scarto a Taranto.

Sfida n. 45 tra Sonepar Padova e Itas Trentino (36 successi a 8 dei gialloblù) con i padroni di casa che alla Kioene Arena possono festeggiare la salvezza già raggiunta. I trentini hanno gli stessi punti degli umbri in vetta, ma hanno perso un set in più. Quindi, per centrare il sorpasso, il team di Fabio Soli deve imporsi 3-0, a patto che Perugia non vinca con il massimo scarto a Piacenza.

La lotta per non retrocedere è ridotta a due formazioni: in Brianza e sul versante ionico della Puglia ci si prepara a conoscere il verdetto definitivo di questa stagione regolare. Ultima spiaggia con diretta Rai Sport per il fanalino di coda Mint Vero Volley Monza, che ospita Cisterna Volley, già certa di partecipare ai Play Off Scudetto, ma a caccia del settimo posto. Sotto 2-1 nei precedenti e battuta all’andata nel Lazio in quattro set, all’Opiquad Arena Monza si gioca il tutto per tutto per restare in SuperLega.

La Gioiella Prisma Taranto deve difendere il punto di vantaggio nei confronti di Monza contro Rana Verona. Gli scaligeri devono difendere il quarto posto, questo complica la missione di coach Dante Boninfante. Le squadre si incrociano per la 19ª volta, con gli scaligeri avanti nei precedenti (12-6) e vittoriosi all’andata (3-0).

Allianz Milano, che mira al 5° posto, contro la Valsa Group Modena, che deve difendere la settima piazza. Si gioca anche il derby delle Marche tra Cucine Lube Civitanova, certa di andare ai Play Off Scudetto da terza testa di serie, e Yuasa Battery Grottazzolina, matricola forte della doppia impresa, salvezza anticipata e pass per i Play Off 5° Posto.

11ª Giornata di Ritorno – Regular Season SuperLega Credem Banca

Domenica 2 marzo 2025, ore 18.00

Mint Vero Volley Monza – Cisterna Volley

Arbitri: Zanussi Umberto, Pozzato Andrea (Marconi Michele)

Video Check: Tropea Lorenzo

Segnapunti: Pisani Letizia

Diretta Rai Sport e VBTV

Domenica 2 marzo 2025, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Yuasa Battery Grottazzolina

Arbitri: Serafin Denis, Puecher Andrea (Mesiano Marta)

Video Check: Catena Lorenzo

Segnapunti: Rollo Ilaria

Diretta VBTV

Domenica 2 marzo 2025, ore 18.00

Allianz Milano – Valsa Group Modena

Arbitri: Giardini Massimiliano, Saltalippi Luca (Armandola Cesare)

Video Check: Villa Riccardo

Segnapunti: Balconi Cristina

Diretta VBTV

Domenica 2 marzo 2025, ore 18.00

Gioiella Prisma Taranto – Rana Verona

Arbitri: Cesare Stefano, Brunelli Michele (De Simeis Giuseppe)

Video Check: Simone Massimiliano

Segnapunti: Corte Giovanni

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 2 marzo 2025, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sir Susa Vim Perugia

Arbitri: Simbari Armando, Zavater Marco (Lentini Gianmarco)

Video Check: Mutti Riccardo

Segnapunti: Farina Daniele

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 2 marzo 2025, ore 18.00

Sonepar Padova – Itas Trentino

Arbitri: Canessa Maurizio, Luciani Ubaldo (Clemente Andrea)

Video Check: Cardoville Veronica

Segnapunti: Davanzo Federica

Diretta VBTV

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Susa Vim Perugia 54, Itas Trentino 54, Cucine Lube Civitanova 43, Rana Verona 39, Gas Sales Bluenergy Piacenza 39, Allianz Milano 36, Valsa Group Modena 26, Cisterna Volley 23, Sonepar Padova 19, Yuasa Battery Grottazzolina 18, Gioiella Prisma Taranto 14, Mint Vero Volley Monza 13.

Serie A1 Femminile 26° giornata: ultimo turno anche qui

Al sabato tocca invece alla pallavolo femminile con l’ultimo turno di regular season, a pochi giorni dal turno infrasettimanale di Serie A1, in un calendario impegnativo e pieno. Alcuni verdetti, ancora in sospeso, verranno definitivamente risolti sabato 1 marzo, dalle 20.30, nell’ultimo turno di Regular Season.

L’armata di Conegliano è ad un passo dalla stagione perfetta, gli basterà battere in casa Perugia per portarsi 26-0 di record, in una stagione in cui al momento ha concesso in tutto solo 7 set alle avversarie, incredibile.

Scandicci ospita Novara in un match da non fallire per non perdere il 2° posto, dopo il ko di giovedì scorso nello scontro diretto con Milano che chiuderà in casa di Chieri, squadra che non potrà ne migliorare ne peggiorare il suo 5° posto finale che porta comunque alla post-season.

Bergamo-Firenze ha una doppia valenza. Le padroni di casa arrivano da 5 sconfitte e sono scese al 7° posto che dovranno difendere da Vallefoglia, mentre le ospiti toscane si giocano le ultime chance di salvezza in questa trasferta, e vincere potrebbe non bastare a Firenze, dipende da cosa farà Roma che gioca in casa contro un avversario che non ha più nulla da chiedere a questa stagione, Pinerolo.

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti di Superlega

Vediamo l’aggiornamento delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale del campionato di pallavolo maschile. Perugia al comando su Trento. In seconda fascia, ma molto staccate in doppia cifra di quota, ci sono Civitanova, Piacenza e Verona.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.