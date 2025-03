Il volley italiano continua la sua post-season nel weekend di sabato 22 e domenica 23 marzo dove si giocheranno le gare 3 dei quarti di finale di Superlega maschile, ma iniziaranno anche le semifinali spettacolari della Serie A1 Femminile. Pronostici Pallavolo 22-23 marzo 2025.

Pronostici Pallavolo 22-23 marzo 2025: il menu del weekend e le quote del volley italiano

Vediamo cosa ci attende per il fine settimana di pallavolo in Italia dove continuano i playoffs con le gare 3 del primo turno, iquarti di finale di Superlega maschile mentre la Serie A1 femminile del 22-23 marzo 2025. Vediamo il programma completo con le quote principali di Sisal su tutti i match in programma:

Superlega volley maschile: gara 3 dei quarti di finale

Sabato 22 e domenica 23 marzo si torna in campo con le gare 3 dei quarti di finale dei playoffs di Superlega maschile, e si potrebbero chiudere le prime serie con le big che tornano a pensare al campionato dopo una settimana quasi disastrosa di Coppe Europee con l’unica squadra che sorride, Perugia, che ha conquistato l’accesso alla final four di Champions ai danni di Monza, mentre Trento è uscita in semifinale di Cev Cup e Civitanova ha perso la finale di Challenge.

Iniziamo dalla sfida di Verona tra Rana-Gas Sales Bluenergy Piacenza, due formazioni che hanno cambiato entrambe allenatore, con Travica che ha preso il posto di Anastasi prima della fine della regular season e Simoni che ha preso il posto di Stoytchev poco più di una settimana fa, dopo gara1. Piacenza ha giocato due buoni incontri nelle prime due sfide della serie vinte e ora Verona proverà a riaprire la serie tra le mura amiche a riaprire la serie per andarsi a giocare la qualificazione a Piacenza tra una settimana. Come abbiamo fatto per gara 2, anche per gara 3 consigliamo una sfida combattuta da OVER 187.5 PUNTI @1.85 Goldbet.

L’Itas Trentino vuole subito riscattarsi dopo la brutta prova di Ankara che gli è costata l’eliminazione nella semifinale della Cev Cup a favore dello Ziraat Bankasi. Anche in gara2 nella serie dei quarti contro Cisterna, i dolomitici non avevano per niente convinto perdendo per 3 set a 1. Dall’altra parte della rete c’è una Cisterna in grande condizione anche se le quote sono nettamente per l’Itas offera @1.17 su Better. Si gioca domenica alle 15.30.

Domenica alle 18.00 va in scena la serie più incerta con Lube Civitanova-Allianz Milano. I marchigiani arrivano dalla battaglia da quasi 3 ore contro Lublino, una grande delusione nella finale di Challenge Cup vinta 3-2 ma non è bastato per portare a casa il secondo trofeo stagionale per i cucinieri che avevano iniziato la serie con Milano perdendo 2-3 in casa, ma si sono rifatti la settimana scorsa, col 3-0 di gara 2 in trasferta. La Lube potrebbe pagare le fatiche europee, ma rimane favorita @1.40 su Snai.

Il quarto e ultimo incontro del week end vede di fronte la Sir Susa Vim Perugia, unica squadra italiana ancora presente nelle Coppe Europee, qualificata per la final four dopo il doppio 3-1 nei quarti rifilato a Monza, contro la Valsa Group Modena che arriva da un altra stagione negativa. Gli umbri, nonostante la fatica di tre giorni fa nel ritorno dei quarti di Champions, partono nettamente con i favori del pronostico per una sfida che li ha visti vincere per ben cinque volte su altrettanti incontri fin qui disputati in stagione contro Modena. Si gioca domenica alle 19.00.

Serie A1 Femminile: iniziano le semifinali

Per quanto riguarda le donne, la Serie A1 Femminile è già alle semifinali che inizieranno sabato 22 marzo, con Conegliano-Novara e Milano-Scandicci grandi sfide e altissimo livello visto che tutte e quattro le formazioni in campo sono ancora in corsa in Europa: Conegliano, Scandicci e Milano nella Final Four di Champions e Novara nella finale di CEV Cup.

Sabato alle 18.00 a Villorba si sfidano Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara. Dal 2018 al 2021 Novara è stata la rivale numero uno delle venete, imbattibili quest’anno. Tre finali scudetto consecutive e tre vittorie per la squadra di Conegliano, che anche quest’anno ha sempre vinto contro Novara: 3-0 all’andata nella regular season, 3-2 al ritorno e 3-0 nella semifinale di Coppa Italia, che ha lanciato le venete verso l’ennesimo trionfo. Anche per la gara 1 a Conegliano le padroni di casa sono favorite con una quota simbolica @1.06 su Sisal per quella che sarebbe la 47° vittoria su altrettante partite stagionali.

L’altra sfida si gioca domenica alle 18 con Numia Milano-Savino del Bene Scandicci, con le voci di mercato che stanno distraendo le giocatrici, in particolare Alessia Orro che potrebbe andare al Fenerbahce, con i turchi che avrebbe messo sul piatto un milione e ottocentomila euro per firmare l’alzatrice campione olimpica. Per ora c’è da giocare una complicata semifinale di playoff, nella quale proprio Orro sarа impegnata in un duello importante con Maja Ognjenovic, l’alzatrice serba in forza a Scandicci. L’altra sfida diretta è quella tra Egonu e Antropova, che si ripete per l’ennesima volta quest’anno. Regna l’equilibrio nei precedenti visto che tutti e tre gli incontri stagionali tra le due squadre si sono conclusi al tie break. Il primo, nell’andata della regular season, vinto da Scandicci, il secondo, in semifinale di Coppa Italia, e il terzo, decisivo per l’assegnazione del secondo posto in classifica, vinti entrambi da Milano. Su William Hill la Vero Volley è favorita @1.44 per la vittoria di gara 1, ma anche qui ci concentriamo su un altro OVER 180.5 PUNTI @1.85 su Planetwin365.

Quote Antpeost: gli ultimi aggiornamenti sulla pallavolo italiana

Vediamo anche gli aggiornamenti delle quote antepost sulle lavagne Bet365 per la vittoria finale del titolo in Superlega maschile, per lo scudetto di pallavolo 2024-2025.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.