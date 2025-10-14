Si avvicina la 30° edizione della Supercoppa Italiana 2025 di pallavolo femminile che vedrà contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano contro la Vero Volley Milano in un match che si prevede spettacolare, in campo sabato 18 ottobre dal PalaTrieste. Pronostico Conegliano-Milano Supercoppa 2025.
Pronostico Conegliano-Milano Supercoppa 2025: analisi e statistiche
E’ il momento di assegnare il primo trofeo ufficiale della stagione 2025-26 di pallavolo femminile, la Supercoppa italiana 2025 di volley che si gioca sabato 18 ottobre a Trieste, e vedrà opposte le due corazzate di Imoco Conegliano-Vero Volley Milano.
L‘Imoco Conegliano vuole prolungare la sua striscia di trionfi consecutivi nella competizione (7 finora, incluso quello del 2024)
La Vero Volley Milano ambisce al suo primo titolo italiano, dopo aver peraltro perso le due precedenti edizioni (una a Livorno 2023, l’altra a Roma 2024) proprio contro le Pantere. La sfida nella sfida tra Paola Egonu e Isabelle Haak catalizzerà sicuramente l’attenzione di tutti gli spettatori.
Probabili Formazioni Imoco Conegliano-Vero Volley Milano
CONEGLIANO: Wolosz-Haak, Gabi-Zhu, Chirichella-Fahr, De Gennaro (L). All. Santarelli.
MILANO: Bosio-Egonu, Lanier-Piva, Danesi-Kurtagic, Fersino (L). All. Lavarini.
Guida TV Pallavolo: dove vedere Conegliano-Vero Volley Milano
La partita Conegliano-Milano valida per la finale della 30ª Supercoppa Italiana femminile, si disputerà sabato 18 ottobre 2025 dalle ore 17:30 sul taraflex del PalaTrieste (Trieste, Italia). Il match sarà visibile in chiaro in diretta TV su Rai 2, ma anche in live-streaming su VolleyballWorld TV (con abbonamento) e RaiPlay.
Le nostre scommesse su Conegliano-Milano
Purtroppo al momento le quote non sono ancora disponibili su questo big match di volley femminile, anche perchè prima ci sarà da giocare il turno infrasettimanale di campionato, la 3° giornata di Serie A1 Pallavolo Femminile. Ovviamente ci aspettiamo come sempre Conegliano nettamente favorita in quota, ma Milano potrebbe combattere portando la partita a prolungarsi per un OVER PUNTI TOTALI.
