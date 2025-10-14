Non si ferma un attimo il campionato di volley femminile, con la Serie A1 Pallavolo che mercoledì 15 ottobre è in campo per un turno infrasettimanale, valido per la 3° giornata della regular season per la stagione 2025-2026. Pronostici Serie A1 giornata 3.

Pronostici Serie A1 giornata 3: il programma completo

Vediamo il programma completo che ci attende per la 3° giornata di Serie A1 Volley Femminile in campo lil 15 ottobre 2025.

Le prime sfide in programma del turno infrasettimale

Torna un campo la Serie A1 Tigotà pallavolo femminile 2025-2026 col turno infrasettimanale di mercoledì 15 ottobre e ad aprire le danze di un campionato che si è già acceso dopo due giornate, ci saranno Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 (ore 19.15, Pala Igor Gorgonzola), big match che vale il primato provvisorio in classifica. La squadra di Lorenzo Bernardi arriva da due vittorie convincenti, l’ultima con un’Igiede devastante al centro, mentre Chieri si presenta dopo il successo al tie-break su Milano, trascinata da Stella Nervini e dalle solite certezze di Gray e Németh. Si preannuncia una grande sfida, che potrebbe protarsi anche fino al 5° set, quindi occhio a OVER PUNTI TOTALI.

Diverse aspettative ed obiettivi nel match tra Il Bisonte Firenze-Cbf Balducci Hr Macerata (ore 20.00, Pala Big Mat). Le toscane hanno conquistato a Vallefoglia la prima vittoria stagionale, con Knollema in versione MVP e Bukilic letale nei momenti decisivi.

All’E-Work Arena di Busto Arsizio (ore 20.30) la Uyba cerca il riscatto contro Bergamo. Le farfalle di Enrico Barbolini hanno mostrato sprazzi di buon gioco contro Novara, ma troppe disattenzioni non hanno permesso di portare a casa la vittoria. Dall’altra parte, la formazione di Carlo Parisi arriva con entusiasmo dopo il 3-0 su San Giovanni, con Strubbe MVP e Cese Montalvo in grande evidenza. Anche qui prevediamo un match tirato da OVER PUNTI.

Le altre sfide della 3° giornata di Serie A1 Volley Femminile

Al Pala Barton Energy di Perugia (ore 20.30) la Bartoccini-Mc Restauri ospita la sorprendente Wash4green Monviso Volley, una delle rivelazioni di questo avvio. Le piemontesi, guidate da Michele Marchiaro, hanno dominato a Macerata con una Malual in grande spolvero (18 punti, 58% in attacco) e possono contare anche sulla solidità di Davyskiba e Dodson. Le umbre puntano sulla spinta del pubblico e sull’esperienza di Gardini e Williams.

Da non perdere anche Numia Vero Volley Milano-Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia (ore 20.30, Opiquad Arena). Le lombarde di Stefano Lavarini, dopo la sconfitta al tie-break di Chieri, vogliono ritrovare la vittoria, e si affideranno a Egonu, Lanier e Danesi mentre le marchigiane di Andrea Pistola, battute da Firenze, hanno mostrato buoni segnali con Omoruyi e Ungureanu.

Omag-Mt San Giovanni In Marignano ospita a Cervia (ore 20.30) la corazzata della Prosecco Doc Imoco Conegliano. La squadra di Daniele Santarelli ha battuto Cuneo con una prova di forza firmata Isabelle Haak (20 punti, 62% in attacco) e con Zhu Ting in crescita. Le romagnole, ancora a secco di vittorie, cercano un colpo che avrebbe il sapore dell’impresa: servirà la miglior Ortolani, ma le chance sono davvero poche di interrompere la striscia vincente della dominante Conegliano.

Chiude la giornata (ore 20.30, Palasport di Cuneo) Honda Cuneo Granda Volley-Savino Del Bene Scandicci, un match che oppone la forza fisica e la profondità toscana contro l’entusiasmo piemontese. La squadra di Marco Gaspari, trascinata da Antropova, Bosetti e Weitzel, è in piena forma dopo il 3-1 a Perugia. La Cuneo di Noemi Signorile, sconfitta da Conegliano ma in crescita, cercherà di sfruttare il fattore campo e il ritmo delle sue centrali. Le campionesse d’Europa partono favorite, ma occhio a dare per battute le padrone di casa.

