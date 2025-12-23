In attivo un turno prenatalizio del volley femminile con la 16° giornata della regular season di Serie A1, la terza di ritorno, che vedrà tutte le squadre in campo martedì 23 dicembre. Vediamo le sfide più interessanti che ci attendono, programma completo, quote e Pronostici Serie A1 giornata 16.

Pronostici Serie A1 giornata 16: programma completo e guida tv

Ecco il programma completo dei prossimi impegni di pallavolo italiana con la 16° giornata di Serie A1 Femminile del 23 dicembre 2025.

MARTEDI 23 DICEMBRE

Ore 19.30 – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 20.00 – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Numia Vero Volley Milano – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 20.30 – Bergamo vs Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 – Wash4green Monviso Volley vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Diretta Tv su Rai Sport Hd, diretta streaming su Rai Play e VBTV

Ore 20.30 – Cbf Balducci Hr Macerata vs Il Bisonte Firenze – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 – Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Omag-Mt San Giovanni in Marignano – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 20.30 – Savino Del Bene Scandicci vs Honda Cuneo Granda Volley – Diretta streaming su VBTV

Le prime sfide di Serie A1 Femminile del martedì

La 16° giornata di Serie A1 Femminile di volley si gioca tutta martedì 23 dicembre, al via dalle ore 19:30 al Palafenera, dove la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ospita l’Igor Gorgonzola Novara. Chieri arriva dal netto 0-3 subito a Milano, mentre Novara ha confermato il proprio spessore vincendo al tie-break sul campo della UYBA, affidandosi ai colpi di Tatiana Tolok, MVP. Questa sfida prenatalizia è uno scontro diretto che può incidere nella corsa alle prime posizioni.

Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia riceve la Numia Vero Volley Milano. Le marchigiane arrivano galvanizzate dal successo esterno contro Firenze, con Gaia Giovannini, MVP. Milano, però, è in crescita evidente: il 3-0 su Chieri ha mostrato una squadra dominante in ogni fondamentale, trascinata da Paola Egonu e sempre più solida sotto la guida di Stefano Lavarini.

Alla ChorusLife Arena, Bergamo ospita l’Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio in una sfida delicatissima in chiave salvezza. Bergamo arriva dalla sconfitta di Cervia contro San Giovanni, un passaggio a vuoto che ha interrotto una serie positiva, mentre la UYBA, pur sconfitta da Novara, ha dimostrato di poter restare competitiva fino all’ultimo set. Le quote infatti favoriscono le ospiti @1.67 su BET365 che anche secondo noi potranno fare risultato in questa trasferta, anche se la quota sotto 1.7 regala poco.

A Villafranca Piemonte, il Wash4Green Monviso Volley ospita la Bartoccini-Mc Restauri Perugia in uno scontro diretto nella parte bassa della classifica. Monviso arriva dalla combattuta sconfitta al tie-break contro Macerata. Perugia, invece, è reduce dal netto ko contro Scandicci e ha bisogno di ritrovare continuità e ordine.

Gli ultimi match della 16° giornata Serie A1 Femminile volley

Il match più atteso della giornata è quello del Palaverde, dove la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano ospita l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano, in un testa coda in classifica. Le venete arrivano all’appuntamento forti di un percorso immacolato: 15 vittorie in 15 partite, 43 punti e un dominio ribadito anche nell’ultimo turno con il netto 3-0 sul campo di Cuneo, una gara gestita senza sbavature dalla squadra di Daniele Santarelli. A Cuneo è stata Marina Lubian a conquistare il premio di MVP, mentre Isabelle Haak ha garantito ancora una volta continuità offensiva, ben supportata da Nika Daalderop e Fatoumatta Sillah, con la consueta regia di Joanna Wołosz e la solidità difensiva di Monica De Gennaro. Dall’altra parte, San Giovanni arriva al Palaverde con uno spirito diverso rispetto a qualche settimana fa. Il 3-1 interno su Bergamo ha restituito fiducia alla squadra di Massimo Bellano, che ha mostrato segnali concreti di crescita. Il divario con Conegliano resta evidente, ma San Giovanni si presenta con una fiducia rinnovata e con alcune giocatrici interessanti e in forma come la schiacciatrice cinese Yushan Zhuang e Serena Ortolani che resta il principale riferimento offensivo, oltre a Sarah Straube, MVP contro Bergamo

Alle spalle della capolista, grande attenzione alla Savino Del Bene Scandicci, seconda forza del torneo, impegnata al Pala BigMat di Firenze contro Honda Cuneo Granda Volley. Le toscane arrivano dal perentorio 3-0 a Perugia, una partita dominata grazie alla superiorità al servizio e alla potenza offensiva di Ekaterina Antropova, MVP del match. Cuneo, reduce dalla sconfitta contro Conegliano, è chiamata a una prova di carattere per restare agganciata al gruppo che lotta per la salvezza.

Chiude il programma la sfida del Fontescodella, dove la Cbf Balducci Hr Macerata riceve Il Bisonte Firenze. Macerata arriva con fiducia dopo il successo su Monviso, mentre Firenze, reduce dal 1-3 interno contro Vallefoglia, cerca una risposta soprattutto in termini di solidità e continuità all’interno della partita.

