Si torna in campo questo mercoledì per il turno infrasettimanale del campionato di volley femminile, la 9° giornata di Serie A1 Femminile che abbiamo analizzato con tutti i match, programma completo, guida tv, quote e i nostri Pronostici Pallavolo 12 novembre 2025.

Pronostici Pallavolo 12 novembre 2025: programma completo e guida tv

Mercoledì sera turno infrasettimanale del campionato di pallavolo femminile italiano, la 9° giornata di regular season di Serie A1 femminile. Continua a ritmo serrato la stagione di volley, vediamo il programma che ci attende questa sera e dove potete seguire i match in diretta tv o streaming. Il volley femminile tornerà in campo nel weekend (15-16 novembre) col classico turno del fine settimana.

Ore 20.00 Savino Del Bene Scandicci vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta streaming su VBTV e DAZN

Ore 20.00 Numia Vero Volley Milano vs Il Bisonte Firenze – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio vs Honda Cuneo Granda Volley – Diretta Tv su RaiSport HD e Diretta streaming su VBTV e Rai Play

Ore 20.30 Omag-Mt San Giovanni in Marignano vs Wash4green Monviso Volley – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 Volley Bergamo vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 Igor Gorgonzola Novara vs Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 20.30 CBF Balducci HR Macerata vs Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Diretta streaming su VBTV

Conegliano cerca la 10° vittoria. Scandicci gioca il big match con Chieri

In vetta, la Prosecco Doc Imoco Conegliano cerca la decima vittoria consecutiva sul campo della CBF Balducci HR Macerata. Le marchigiane, ferme a 11 punti, vogliono interrompere la serie negativa e tornare a muovere la classifica. Decortes resta il riferimento offensivo principale, mentre Kokkonen e le centrali Crawford e Clothier completano la squadra di base. Conegliano, dall’altra parte, continua la propria marcia inarrestabile: Sillah e la giovane Adigwe si sono messe in evidenza nell’ultimo successo su Vallefoglia, con Wolosz a orchestrare un gioco che viaggia su percentuali d’attacco vicine al 50%.

Dietro in 2° posizione la Savino Del Bene Scandicci ospita una Reale Mutua Fenera Chieri in grande forma, salita al 4° posto, entrambe reduci da vittorie nette. Scandicci ha travolto Bergamo con il 52% in attacco e dieci muri vincenti, trascinata da Antropova e Skinner, mentre Chieri ha risposto con un convincente 3-0 su Macerata, confermando la solidità di un gruppo che può giocarsela con chiunque. Oggi le quote sono tutte per Scandicci @1.25 contro il @3.75 della vittoria ospite, ma occhio a un match combattuto, qui consigliamo OVER 174.5 PUNTI @1.77 SNAI.

Altra sfida di vertice all’Allianz Cloud, dove la Numia Vero Volley Milano riceve Il Bisonte Firenze. Le lombarde, terze con 19 punti, vogliono consolidare la loro posizione e continuare a vincere dopo il successo su Cuneo dove hanno brillato muro (otto vincenti) e attacco. Egonu, Danesi, Lanier e Piva garantiscono qualità e tante soluzioni per una delle formazioni più complete del campionato. Firenze arriva invece dal successo contro San Giovanni in Marignano, trainata da Bukilić e Knollema, con Morello sempre più leader in regia e una difesa capace di produrre quindici muri vincenti.

San Giovanni cerca di sbloccarsi in casa. In equilibrio UYAB-Cuneo

In equilibrio il duello salvezza all’E-Work Arena tra Eurotek Laica UYBA e Honda Cuneo. Le lombarde, ancora ferme a 6 punti, cercano riscatto dopo la sconfitta di Mondovì, si sono perse a servizio e anche in difesa. Parra e Obossa restano le giocatrici più affidabili per la UYBA. Le piemontesi, trascinate da Diop (19 punti nell’ultima gara), hanno dimostrato compattezza e buone percentuali in attacco ma hanno perso 3 delle ultime 4 partite e sono scivolate al 7° posto.

A Cervia, la Omag-Mt San Giovanni in Marignano affronta la Wash4green Monviso Volley in un’altra sfida delicata per la parte bassa della classifica. Le romagnole, ancora senza vittorie casalinghe, cercano il colpo per rilanciare la corsa salvezza dopo la sconfitta di Firenze. Le note positive arrivano da Piovesan, Kochurina e Nardo. Monviso, invece, arriva da una convincente vittoria su Busto Arsizio con Malual e Davyskiba protagoniste di un match da 39 punti complessivi e di una prestazione solida a muro e in battuta.

Match importante anche al PalaFacchetti di Treviglio, dove la Volley Bergamo ospita la Bartoccini-Mc Restauri Perugia. Le orobiche, penultime con 5 punti, hanno bisogno di una scossa per invertire il trend negativo e ritrovare fiducia, soprattutto in attacco e a muro. Perugia arriva invece con entusiasmo dopo l’impresa casalinga contro Novara, che ha esaltato Gardini e Perinelli

Infine, al Pala Igor, la Igor Gorgonzola Novara punta a rialzarsi contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Le piemontesi, quinte con 16 punti, hanno dominato a tratti a Perugia ma hanno pagato un inconsistenza in attacco e troppi errori a servizio. Baijens e Alsmeier rimangono le giocatrici di riferimento. Vallefoglia, reduce dal buon primo set vinto a Conegliano, ha mostrato segnali di crescita con Omoruyi e Bici.

