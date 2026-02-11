Pronostici Pallavolo: turno infrasettimanale del 11 febbraio 2026 con la 24° giornata di Serie A1 Femminile

11 Febbraio 2026

Ancora in campo col volley femminile in questo turno infrasettimanale, tutto in campo mercoledì 11 febbraio per la 24° giornata di Serie A1 femminile Tigotà, l’undicesimo turno del girone di ritorno della regular season. Pronostici Pallavolo 11 febbraio 2026.

Pronostici Pallavolo 11 febbraio 2026: programma completo

Ecco il programma completo dei prossimi impegni di pallavolo italiana con la 24° giornata di Serie A1 Femminile, turno infrasettimale del 11 febbraio 2026.

Ore 19.30 – Honda Cuneo Granda Volley vs Bergamo – Diretta streaming su VBTV e Dazn

Ore 20.00 – Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Eurotek Laica Uyba – Diretta streaming su VBTV e Dazn

Ore 20.00 – Numia Vero Volley Milano vs Omag-Mt San Giovanni in Marignano – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 – Wash4green Monviso Volley vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta Tv su Raisport, diretta streaming su VBTV e Rai Play

Ore 20.30 – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 – Cbf Balducci Hr Macerata vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta streaming su VBTV

Le prime sfide del mercoledì di pallavolo femminile

Il programma dell’11 febbraio propone subito un confronto delicato in chiave salvezza tra Honda Cuneo Granda Volley e Bergamo. Le orobiche, reduci dal convincente 3-1 contro Monviso, cercano continuità per blindare il settimo posto, mentre Cuneo è chiamata a reagire per non restare invischiata nelle ultime posizioni. 

Sempre nelle zone basse sella classifica, a Perugia, la Bartoccini-Mc Restauri ospita Eurotek Laica Uyba in uno scontro diretto che può pesare enormemente sul destino delle umbre, fanalino di coda e reduci dalla sconfitta interna con San Giovanni in Marignano.

Grande attenzione anche al match dell’Allianz Cloud, dove Milano riceve Omag-Mt San Giovanni in Marignano, formazione in crescita che nell’ultimo turno ha superato Perugia. Le lombarde, scottate dalla battuta d’arresto di Novara, non possono permettersi ulteriori passi falsi se vogliono restare agganciate al treno che porta al secondo posto.

Le altre partite della sera per la Serie A1 Femminile

A Villafranca Piemonte, Wash4green Monviso Volley affronta Chieri in una gara che mette di fronte ambizioni opposte: le padrone di casa cercano punti pesanti per risalire, mentre le biancoblù vogliono confermarsi come una delle realtà più solide del campionato. 

A Pesaro, invece, la Megabox Vallefoglia, sesta forza del torneo, ospita Scandicci in un test probante, dopo il successo esterno di Macerata che ha certificato l’ottimo momento delle marchigiane. 

Chiude il quadro la sfida del Fontescodella tra Macerata e Novara, con le padrone di casa obbligate a fare punti per non scivolare ulteriormente verso il basso e le piemontesi lanciate dall’entusiasmo dell’ultima vittoria. 

