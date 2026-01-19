Si continua senza sosta col campionato di volley femminile, la Serie A1 italiana che martedì 20 gennaio gioca la 21° giornata di regular season mentre nel weekend toccherà alla Coppa Italia. Pronostici Pallavolo 20 gennaio 2026.

Pronostici Pallavolo 20 gennaio 2026: programma completo

Ecco il programma completo dei prossimi impegni di pallavolo italiana con 21° giornata di Serie A1 Femminile del 20 gennaio 2026.

I big match da non perdere in Serie A1 Volley Femminile

Vediamo le sfide più interessanti che ci attendono nel turno infrasettimanale valido per la 21° giornata di regular season per la Serie A1 Femminile.

Partiamo da Milano-Cuneo in campo alle ore 20:30 dall’Allianz Cloud, con le meneghine cercheranno di rinsaldare il terzo posto in classifica generale, mentre le piemontesi andranno a caccia di punti importanti in ottica qualificazione ai playoff. Difficilmente coach Stefano Lavarini adotterà un particolare turnover e dunque dovrebbe fare affidamento su tutte le sue giocatrici di punta, a cominciare dall’opposto Paola Egonu, dalle schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva, dalla palleggiatrice Francesca Bosio, dalle centrali Anna Danesi ed Hena Kurtagic. A guidare Cuneo, che al momento può fare affidamento su un discreto margine sulla zona retrocessione, saranno soprattutto Binto Diop, Masa Pucelj ed Erika Pritchard. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV per gli abbonati

Alla stessa ora si gioca anche Vallefoglia-Conegliano. Dopo l’impegno in Champions League contro Dresda e l’incrocio di campionato con Bergamo nella serata di giovedì, le Campionesse d’Europa torneranno in campo per fronteggiare una delle squadre più in forma del momento: le marchigiane hanno ormai blindato il sesto posto in classifica, si sono meritate i quarti di Challenge Cup e hanno sempre più fiducia nei propri mezzi. Questo turno infrasettimanale rappresenta uno snodo importante della regular season in vista della Final Four di Coppa Italia. Daniele Santarelli potrà fare affidamento sul suo sestetto tipo: l’opposto Isabelle Haak, il libero Monica De Gennaro, la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrice Gabi e Zhu Ting, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella. Tra le fila di Vallefoglia si distinguono Erblira Bici, Adelina Ungureanu, Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi e Sonia Candi. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.