Questa domenica inizia il campionato di volley maschile, la Superlega 2025-2026 che abbiamo analizzato nel dettaglio con favorite, outsider e ultime della classe, con anche una scommessa stagionale nell’analisi delle quote antepost, e ovviamente le sfide della 1° giornata. Nel weekend torna in campo anche la Serie A1 Femminile con la 4° giornata, subito dopo il turno infrasettimanale che ha incoronato Novara capolista solitaria, ma la corsa allo scudetto di pallavolo femminile è ancora lunga. Pronostici Pallavolo 19-21 ottobre 2025.

Pronostici Pallavolo 19-21 ottobre 2025: inizia la Superlega maschile

L’attesa è finita e da domenica 20 ottobre 2025, con un paio di posticipi al lunedì, inizia il campionato di volley maschile con la 1° giornata di Superlega maschile 2025-2026. Andiamo a vedere come inizia il campionato di pallavolo con le favorite.

Due le squadre in prima fila: la Sir Susa Vim Perugia, campione d’Europa in carica, e l’Itas Trentino, dominatrice dell’ultimo campionato. Perugia si presenta con una rosa di continuità. i pilastri Giannelli, Ben Tara, Plotnytskyi, Semeniuk, Loser e Russo, con Colaci ancora leader della seconda linea. Gli innesti di Dzavoronok e del giovane Cvanciger ampliano le opzioni offensive per Angelo Lorenzetti. A Trento una nuova era con il passaggio da Fabio Soli a Marcelo Mendez. Confermati Sbertoli, Michieletto e Lavia, arriva il francese Theo Faure per sostituire Rychlicki; l’innesto di Torwie al centro accanto a Flavio Gualberto aggiunge centimetri e muro, mentre il libero Laurenzano resta una garanzia.

Alle spalle del duo di testa, Verona si candida a ruolo di terzo incomodo con l’arrivo del palleggiatore americano Micah Christenson e del bomber brasiliano Darlan Ferreira Souza per Fabio Soli che avrà tantissimo potenziale offensivo da cui attingere visto che restano anche Mozic e Keita, due dei talenti più esplosivi del torneo, sostenuti da Cortesia e Zingel al centro. Gli scaligeri, già semifinalisti lo scorso anno, hanno tutto per provarci. In seconda fascia anche la Gas Sales Bluenergy Piacenza con Paolo Porro al palleggio e la coppia centrale Simon-Galassi. L’opposto Bovolenta e il nuovo arrivo Bergmann portano energia ma il tecnico Dante Boninfante dovrà esserebravo ad amalgamare una squadra che ha cambiato tanto.

Un gradino sotto mettiamo la Lube Civitanova, un altra squadra che ha cambiato molto. Confermati Nikolov, Bottolo, Loeppky e Balaso, la squadra di Giampaolo Medei inserisce al centro Podrascanin e l’opposto argentino Kukartsev. Terza fascia pure per Modena, affidata ad Alberto Giuliani, ennesima squadra rivoluzionata, che riparte con una rosa profondamente rinnovata: dentro il libero australiano Luke Perry, il regista Tizi-Oualou e l’esperto Buchegger come terminale offensivo. Gli innesti di Porro e Davyskiba garantiranno qualità.

In fondo al nostro ranking troviamo l’Allianz Milano di Roberto Piazza perde Porro e Piano, ma si rinforza con il regista Fernando Kreling e l’arrivo di Seppe Rotty, schiacciatore belga di grande prospettiva. Il resto del gruppo resta solido con Reggers, Otsuka, Caneschi e Catania, ma manca ancora qualità per puntare alle prime, e una rosa che da pochi cambi, se ci dovessero essere infortuni potrebbero impattare molto. Cisterna, con Muniz e Plak, punta sulla potenza; Cuneo ha visto arrivo di Zaytsev e Baranowicz, che riportano esperienza; Grottazzolina, neopromossa, ha costruito un organico di buon livello con Falaschi e Stankovic, mentre Padova scommette su giovani come Gardini e Orioli.

Quote Antepost e scommesse stagionali: Perugia davanti a tutti ma occhio al bis di Trento

Vediamo le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dello scudetto di pallavolo maschile per la Superlega 2025-2026. A partire davanti a tutti secondo i bookmakers come Bet365 c’è Perugia @2.50 su Trentino @4.00 e poi arrivano in seconda fascia Civitanova @5.00 e Verona @6.00. Più staccate in doppia cifra troviamo Piacenza @10.00 e ancora più indietro Monza @31.00, Milano e Modena @51.00 e Grottazzolina @61.00.

A nostro avviso il roster di Trento rimane il più completo e non ci aspettavamo di vedere i dolomitici così alti in quota, e lontani da Perugia. Li prendiamo ancora vincenti dello scudetto.

PRONOSTICO SCUDETTO SUPERLEGA: TRENTINO @4.00

La 1° giornata di Superlega 2025-2026 del 20-21 ottobre

Andiamo a vedere cosa ci aspetta per la 1° giornata di Superlega 2025-2026 che si gioca tra domenica e lunedì. Si inizia a Milano dove arriva Modena che spera di iniziare con un successo, ma le novità sono tante e bisogna vedere tante cose. A seguire la Lube ospita Grottazzolina e qui puntiamo sulla vittoria dei padroni di casa. A Padova potrebbe arrivare il colpo esterno di Cuneo mentre Verona-Piacenza si candida ad essere un match combattuto, quindi occhio agli Over Punti Totali.

Ci aspettiamo invece una vittoria di Trento che apre la stagione a Cisterna lunedì, quando si giocherà anche a Monza, dove arriva Perugia che sulla carta potrà vincere e rispondere a distanza proprio a Trentino.

Serie A1 Femminile: si gioca la 4° giornata domenica 19 ottobre 2025

Arriviamo dal turno infrasettimanale e il 19 ottobre è nuovamente in campo la pallavolo femminile con la 4° giornata di regular season della Serie A1. Non giocano Conegliano e Milano che si sfidano sabato in Supercoppa italiana.

Si inizia con Bergamo-Novara domenica alle ore 16:00. Le ospiti hanno iniziato la stagione in modo perfetto con 9 punti con 3 vittorie su 3, in vetta solitaria, mentre Bergamo finora ha perso le 2 trasferte, ma ha vinto l’unica partita giocata in casa. Novara ha tutto per portare a casa un altra vittoria (ma la quota sotto @1.30 è davvero troppo bassa).

Tutte le partite si giocano domenica, ad orari diversi; ma il grosso dei match sono alle 17:00, come Scandicci-Firenze, il derby toscano che vede Scandicci reduce dal primo ko stagionale a Cuneo, mentre Firenze dopo il ko al debutto ha messo insieme 2 vittorie, ma entrambe arrivate al 5° set. Questa volta ci aspettiamo un match già breve e in favore di Scandicci.

Alla stessa ora anche Chieri-Busto Arsizio. La UYBA ha vinto la prima partita stagionale nel turno infrasettimanale, ma faticando 3-2 in casa contro Bergamo, per una squadra che vive di troppi alti e bassi nella stessa partita. Meglio Chieri che però arriva dallo 0-3 di Novara, ma aveva aperto la stagione con 2 convincenti vittorie, e a nostro avviso tornerà a vincere in casa questa domenica anche se con Busto non si può mai sapere, quindi occhio anche a Over Punti.

In campo alle 17:00 anche Monviso-Cuneo. Monviso torna in casa dopo 1 vittoria e 1 sconfitta nelle ultime trasferte, anche se l’esordio interno non era andato bene (1-3 contro Scandicci); ora arriva Cuneo che ha già messo in cascina 5 punti e mercoledì ha inflitto un netto 3-0 proprio a Scandicci. Puntiamo su un altra vittoria di Cuneo, anche se in trasferta, occhio alla quota @2.60 che ha molto valore sulle ospiti.

Chiude la serie di partite alle 17:00 Vallefoglia-San Giovanni due squadre sul fondo che lotteranno per la salvezza, in particolare San Giovanni che ha perso le prime 3 partite senza strappare nemmeno un set e quindi è a 0 punti mentre Vallefoglia dopo la vittoria all’esordio (sorprendente a Perugia) ha perso le successive 2 partite, ma tutte buone prestazioni e tutte gare combattute e concluse con due 5° set e un 4° Set. Potrebbe arrivare il primo set vinto da San Giovanni? Secondo noi si.

Il turno sarà chiuso alle ore 18:00 da Macerata-Perugia con le padroni di casa ancora ferme al palo senza vittorie, ma che hanno portato a casa due punticini mentre Perugia si è sbloccata nel turno infrasettimanale col 3-1 interno su Monviso. Partita non semplice da pronosticare e nemmeno cosi netta come dicono le quote che danno le umbre @1.30 contro Macerata @3.30, anzi, occhio all’handicap per le padrone di casa.

