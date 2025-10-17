Pronostici Pallavolo: inizia il campionato di pallavolo maschile di Superlega 2025-2026 e 4° giornata Serie A1 Femminile

Pronostici Pallavolo 19-21 ottobre 2025
Pronostici Pallavolo di Oggi
Avatar
di
17 Ottobre 2025

Questa domenica inizia il campionato di volley maschile, la Superlega 2025-2026 che abbiamo analizzato nel dettaglio con favorite, outsider e ultime della classe, con anche una scommessa stagionale nell’analisi delle quote antepost, e ovviamente le sfide della 1° giornata. Nel weekend torna in campo anche la Serie A1 Femminile con la 4° giornata, subito dopo il turno infrasettimanale che ha incoronato Novara capolista solitaria, ma la corsa allo scudetto di pallavolo femminile è ancora lunga. Pronostici Pallavolo 19-21 ottobre 2025.

Pronostici Pallavolo 19-21 ottobre 2025: inizia la Superlega maschile

L’attesa è finita e da domenica 20 ottobre 2025, con un paio di posticipi al lunedì, inizia il campionato di volley maschile con la 1° giornata di Superlega maschile 2025-2026. Andiamo a vedere come inizia il campionato di pallavolo con le favorite.

Due le squadre in prima fila: la Sir Susa Vim Perugia, campione d’Europa in carica, e l’Itas Trentino, dominatrice dell’ultimo campionato. Perugia si presenta con una rosa di continuità. i pilastri Giannelli, Ben Tara, Plotnytskyi, Semeniuk, Loser e Russo, con Colaci ancora leader della seconda linea. Gli innesti di Dzavoronok e del giovane Cvanciger ampliano le opzioni offensive per Angelo Lorenzetti. A Trento una nuova era con il passaggio da Fabio Soli a Marcelo Mendez. Confermati Sbertoli, Michieletto e Lavia, arriva il francese Theo Faure per sostituire Rychlicki; l’innesto di Torwie al centro accanto a Flavio Gualberto aggiunge centimetri e muro, mentre il libero Laurenzano resta una garanzia. 

Alle spalle del duo di testa, Verona si candida a ruolo di terzo incomodo con l’arrivo del palleggiatore americano Micah Christenson e del bomber brasiliano Darlan Ferreira Souza per Fabio Soli che avrà tantissimo potenziale offensivo da cui attingere visto che restano anche Mozic e Keita, due dei talenti più esplosivi del torneo, sostenuti da Cortesia e Zingel al centro. Gli scaligeri, già semifinalisti lo scorso anno, hanno tutto per provarci. In seconda fascia anche la Gas Sales Bluenergy Piacenza con Paolo Porro al palleggio e la coppia centrale Simon-Galassi. L’opposto Bovolenta e il nuovo arrivo Bergmann portano energia ma il tecnico Dante Boninfante dovrà esserebravo ad amalgamare una squadra che ha cambiato tanto.

Un gradino sotto mettiamo la Lube Civitanova, un altra squadra che ha cambiato molto. Confermati Nikolov, Bottolo, Loeppky e Balaso, la squadra di Giampaolo Medei inserisce al centro Podrascanin e l’opposto argentino Kukartsev. Terza fascia pure per Modena, affidata ad Alberto Giuliani, ennesima squadra rivoluzionata, che riparte con una rosa profondamente rinnovata: dentro il libero australiano Luke Perry, il regista Tizi-Oualou e l’esperto Buchegger come terminale offensivo. Gli innesti di Porro e Davyskiba garantiranno qualità.

In fondo al nostro ranking troviamo l’Allianz Milano di Roberto Piazza perde Porro e Piano, ma si rinforza con il regista Fernando Kreling e l’arrivo di Seppe Rotty, schiacciatore belga di grande prospettiva. Il resto del gruppo resta solido con Reggers, Otsuka, Caneschi e Catania, ma manca ancora qualità per puntare alle prime, e una rosa che da pochi cambi, se ci dovessero essere infortuni potrebbero impattare molto. Cisterna, con Muniz e Plak, punta sulla potenza; Cuneo ha visto arrivo di Zaytsev e Baranowicz, che riportano esperienza; Grottazzolina, neopromossa, ha costruito un organico di buon livello con Falaschi e Stankovic, mentre Padova scommette su giovani come Gardini e Orioli.

Quote Antepost e scommesse stagionali: Perugia davanti a tutti ma occhio al bis di Trento

Vediamo le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dello scudetto di pallavolo maschile per la Superlega 2025-2026. A partire davanti a tutti secondo i bookmakers come Bet365 c’è Perugia @2.50 su Trentino @4.00 e poi arrivano in seconda fascia Civitanova @5.00 e Verona @6.00. Più staccate in doppia cifra troviamo Piacenza @10.00 e ancora più indietro Monza @31.00, Milano e Modena @51.00 e Grottazzolina @61.00.

Screenshot 2025-10-16 alle 22.43.41.png

A nostro avviso il roster di Trento rimane il più completo e non ci aspettavamo di vedere i dolomitici così alti in quota, e lontani da Perugia. Li prendiamo ancora vincenti dello scudetto.

PRONOSTICO SCUDETTO SUPERLEGA: TRENTINO @4.00

La 1° giornata di Superlega 2025-2026 del 20-21 ottobre

Andiamo a vedere cosa ci aspetta per la 1° giornata di Superlega 2025-2026 che si gioca tra domenica e lunedì. Si inizia a Milano dove arriva Modena che spera di iniziare con un successo, ma le novità sono tante e bisogna vedere tante cose. A seguire la Lube ospita Grottazzolina e qui puntiamo sulla vittoria dei padroni di casa. A Padova potrebbe arrivare il colpo esterno di Cuneo mentre Verona-Piacenza si candida ad essere un match combattuto, quindi occhio agli Over Punti Totali.

Ci aspettiamo invece una vittoria di Trento che apre la stagione a Cisterna lunedì, quando si giocherà anche a Monza, dove arriva Perugia che sulla carta potrà vincere e rispondere a distanza proprio a Trentino.

Screenshot 2025-10-16 alle 22.55.45.png

Serie A1 Femminile: si gioca la 4° giornata domenica 19 ottobre 2025

Arriviamo dal turno infrasettimanale e il 19 ottobre è nuovamente in campo la pallavolo femminile con la 4° giornata di regular season della Serie A1. Non giocano Conegliano e Milano che si sfidano sabato in Supercoppa italiana. 

Si inizia con Bergamo-Novara domenica alle ore 16:00. Le ospiti hanno iniziato la stagione in modo perfetto con 9 punti con 3 vittorie su 3, in vetta solitaria, mentre Bergamo finora ha perso le 2 trasferte, ma ha vinto l’unica partita giocata in casa. Novara ha tutto per portare a casa un altra vittoria (ma la quota sotto @1.30 è davvero troppo bassa).

Tutte le partite si giocano domenica, ad orari diversi; ma il grosso dei match sono alle 17:00, come Scandicci-Firenze, il derby toscano che vede Scandicci reduce dal primo ko stagionale a Cuneo, mentre Firenze dopo il ko al debutto ha messo insieme 2 vittorie, ma entrambe arrivate al 5° set. Questa volta ci aspettiamo un match già breve e in favore di Scandicci. 

Alla stessa ora anche Chieri-Busto Arsizio. La UYBA ha vinto la prima partita stagionale nel turno infrasettimanale, ma faticando 3-2 in casa contro Bergamo, per una squadra che vive di troppi alti e bassi nella stessa partita. Meglio Chieri che però arriva dallo 0-3 di Novara, ma aveva aperto la stagione con 2 convincenti vittorie, e a nostro avviso tornerà a vincere in casa questa domenica anche se con Busto non si può mai sapere, quindi occhio anche a Over Punti.

In campo alle 17:00 anche Monviso-Cuneo. Monviso torna in casa dopo 1 vittoria e 1 sconfitta nelle ultime trasferte, anche se l’esordio interno non era andato bene (1-3 contro Scandicci); ora arriva Cuneo che ha già messo in cascina 5 punti e mercoledì ha inflitto un netto 3-0 proprio a Scandicci. Puntiamo su un altra vittoria di Cuneo, anche se in trasferta, occhio alla quota @2.60 che ha molto valore sulle ospiti.

Chiude la serie di partite alle 17:00 Vallefoglia-San Giovanni due squadre sul fondo che lotteranno per la salvezza, in particolare San Giovanni che ha perso le prime 3 partite senza strappare nemmeno un set e quindi è a 0 punti mentre Vallefoglia dopo la vittoria all’esordio (sorprendente a Perugia) ha perso le successive 2 partite, ma tutte buone prestazioni e tutte gare combattute e concluse con due 5° set e un 4° Set. Potrebbe arrivare il primo set vinto da San Giovanni? Secondo noi si.

Il turno sarà chiuso alle ore 18:00 da Macerata-Perugia con le padroni di casa ancora ferme al palo senza vittorie, ma che hanno portato a casa due punticini mentre Perugia si è sbloccata nel turno infrasettimanale col 3-1 interno su Monviso. Partita non semplice da pronosticare e nemmeno cosi netta come dicono le quote che danno le umbre @1.30 contro Macerata @3.30, anzi, occhio all’handicap per le padrone di casa.

Screenshot 2025-10-16 alle 22.58.45.png

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

Telegram-loghino.pngTELEGRAM BETTING MANIAC
Instagram-loghino.pngINSTAGRAM BETTING MANIAC
Twitter-loghino.pngTWITTER BETITALIAWEB
Youtube-loghino.pngYOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Conegliano-Vero Volley Milano: programma, guida tv e scommesse Supercoppa Italiana 2025 di pallavolo femminile
Pronostici Pallavolo di Oggi
Pronostico Conegliano-Vero Volley Milano: programma, guida tv e scommesse Supercoppa Italiana 2025 di pallavolo femminile
14 Ottobre 2025
Pronostici Pallavolo: il calendario del volley con i principali eventi del 2025
Pronostici Pallavolo di Oggi
Pronostici Pallavolo: il calendario del volley con i principali eventi del 2025
7 Gennaio 2025
Pronostici Pallavolo: gara 3 finale Superlega maschile e Final Four Champions League femminile con Milano-Conegliano e Vafibank-Scandicci
Pronostici Pallavolo di Oggi
Pronostici Pallavolo: gara 3 finale Superlega maschile e Final Four Champions League femminile con Milano-Conegliano e Vafibank-Scandicci
2 Maggio 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Domusbet Scommesse
Domusbet Scommesse

Bonus Benvenuto: fino a un massimo di 5800€


Registrati a Domusbet e ottieni 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul primo deposito + maxi bonus fino a 5.800€ + 20 Freespin.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.