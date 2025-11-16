Non c’è un attimo di sosta nel campionato di pallavolo femminile visto che dopo il turno infrasettimanale del mercoledì, nel weekend le ragazze tornano in campo per la 10° giornata di regular season della Serie A1 Femminile, ma tornano anche i ragazzi con la 5° giornata di SuperLega di volley italiano. Sarà un fine settimana con tanti big match importanti e da non perdere in entrambi i campionati. Pronostici Pallavolo 15-16 novembre 2025.
Pronostici Pallavolo 15-16 novembre 2025: il programma completo
Ecco il programma completo dei prossimi impegni di pallavolo italiana con la 5° giornata di Superlega maschile e la 10° giornata di Serie A1 Femminile.