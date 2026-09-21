Pronostici Europei Pallavolo 2026: Italia-Finlandia ai quarti di finale. Quote, guida tv e scommesse volley del 25-09-2026

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21 Settembre 2026

L’ItalVolley di Fefè De Giorgi continua il suo cammino e mercoledì a Torino giocherà i quarti di finale degli Europei di volley Maschile 2026 contro la Finlandia che nel turno precedente ha superato la Grecia, mentre l’Italia si è imposta con un netto 3-0 sulla Danimarca. Solo la Polonia rimane davanti agli azzurri nelle quote antepost per la vittoria finale della manifestazione europea di pallavolo. Quarti Europei Pallavolo.

Risultati Ottavi: grande vittoria azzurra sulla Danimarca

L’Italia ha cominciato alla grande la fase a eliminazione diretta della trentaquattresima edizione dei Campionati europei di Pallavolo Maschile 2026. Trascinati dai 7580 spettatori del PalaVela di Torino e sfoderando un’ottima prestazione soprattutto a muro, i campioni del mondo domenica sera hanno liquidato 3-0 la Danimarca negli ottavi di finale. La squadra di Ferdinando De Giorgi tornerà in campo mercoledì 23 settembre, sempre a Torino alle 21:05, per sfidare la Finlandia, che negli ottavi ha piegato la Grecia al tie-break (22-25, 25-16, 22-25, 25-23, 15-13).

TABELLINO ITALIA-DANIMARCA

Italia: Mati 11, Giannelli 2, Bottolo 4, Sanguinetti 11, Romanò 14, Lavia 8, Balaso (L). Michieletto 6, Sani. N.e.: Laurenzano, Sbertoli, Rychlicki, Galassi, Porro. All. De Giorgi.

Danimarca: Kjaer 4, Uhrenholt 4, Jensen 14, Madsen 13, Mikelsons, Jacobsen, Petersen (L). Nielsen, Hoff, Dahl, Mikkelsen, Larsen, Brinck. N.e.: Denholt. All. Knudsen.

Italia: 4 ace, 10 battute sbagliate, 15 muri vincenti, 13 errori
Danimarca: 5 ace, 12 battute sbagliate, 1 muro vincente, 19 errori

Quarti Europei Pallavolo

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Quarti Europei Pallavolo: l’Italia sfida la Finlandia

Dopo la Danimarca arriva un altro impegno contro avversari del nord Europa per l’ItalVolley di Fefè De Giorgi che continua la sua corsa agli Europei di Pallavolo Maschile 2026. Sei su sei e qualificazione ai quarti di finale: il cammino dell’Italia prosegue quasi perfettamente. Gli azzurri sono tra le migliori otto squadre europee per l’8° edizione di fila dei Campionati e si preparnoa a una sfida (tutt’altro che semplice) tramite cui potrebbe centrare l’accesso al weekend di finali, in programma tra 25 e 26 settembre sul taraflex dell’Unipol Forum di Assago (Milano). Perché mercoledì 23 settembre, al Palavela di Torino, Italia-Finlandia vale un posto in semifinale per una delle due nazionali.

I prossimi avversari. Attenzione a quella allenata da Konstantinos Christofidelis, già sorprendente ai mondiali del 2025 con i finnici tra i migliori otto di un Europeo a distanza di 13 anni dall’ultima volta (8° posto nel 2013). Trascinato anzitutto dai fratelli Marttila: Luka, classe 2003 ed ex schiacciatore di Monza, ma anche Nooa, più giovane di due anni e impegnato a costruirsi una carriera di alto livello nel campionato francese. La Finlandia lo scorso turno ha superato al tie-brek la Grecia.

Secondo i bookmakers non ci sarà sfida con gli azzurri favoriti con quota simbolica @1.08 per la vittoria, mentre i finnici salgono @7 volte la posta. Abbastanza bassa anche la quota sui punti totali, appena di 144.5, segnale che gli analisti si aspettano una vittoria agevole dell’Italia che potrebbe non lasciare nemmeno un set agli avversari, in quel caso il 3-0 dell’ItaliaVolley sale @2.10.

Probabili Formazioni e Guida TV Pallavolo

La partita Italia-Finlandia, valida per i quarti di finale si giocherà mercoledì 23 settembre, dalle ore 21:05 (orario italiano), sul taraflex del PalaVela di Torino (Italia). Il match sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai Due, ma anche sui canali di Sky Sport (previo abbonamento) oltre che in live-streaming su DAZN, NOW e Sky Go (sempre previo abbonamento).

ITALIA: Giannelli-Romanò, Bottolo-Lavia, Mati-Sanguinetti, Balaso (L). CT. De Giorgi.

FINLANDIA: Ivanov-Jokela, L. Marttila-N. Marttila, Haapaniemi-Savonsalmi, Koykka (L). CT. Christofidelis.

Aggiornamento quote antepost Europei 2026

Vediamo l’aggiornamento delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale degli Europei di Pallavolo Maschile 2026. C’è sempre la Polonia @2.40 favorita sull’Italia @3, con la Francia @7 terzo incomodo. Più indietro la Germania @10. I prossimi avversari degli azzurri, la Finlandia, si giocano invece @31 volte la posta.

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