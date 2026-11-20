Dopo il weekend di Supercoppa torna il campionato di pallavolo maschile in Italia con la 6° giornata di Superlega mentre nel femminile siamo al 10° turno di Serie A1 con in programma il big match Milano-Conegliano. Pronostici Volley 20-22 novembre 2026.

Pronostici Volley 20-22 novembre 2026: programma completo Superlega

Vediamo il programma completo con la guida tv per seguire al meglio la 6° giornata di Superlega, la regular season di pallavolo maschile in Italia. Si torna in campo dopo il weekend di pausa con la Supercoppa Italiana vinta da Perugia.

In programma da venerdì 20, quando Cuneo ospiterà Verona, a domenica 22 novembre, quando si disputeranno le altre cinque gare, la sesta giornata della SuperLega 2026-27 si annuncia emozionante. Galvanizzata dal trionfo di Parma in Supercoppa, Perugia torna in Emilia per sfidare Piacenza. Civitanova confida nel match casalingo con Prata di Pordenone, che lunedì è andata ko a Padova nel recupero del quarto turno, per dimenticare la sconfitta del PalaRaschi con Perugia e centrare la sesta vittoria in campionato. Completano il programma Milano-Trento, Padova-Monza e Modena-Cisterna, che sarà l’ultima partita a cominciare.

PROGRAMMA COMPLETO 6° GIORNATA SUPERLEGA

Venerdì 20 novembre 2026, ore 20:45

Acqua Sant’Anna Cuneo – Rana Verona (Diretta Rai Sport e VBTV)

Precedenti: 2-0 per Verona

Domenica 22 novembre 2026, ore 17:00

Allianz Milano – Itas Trentino (Diretta DAZN e VBTV)

Precedenti: 26-6 per Trento

Domenica 22 novembre 2026, ore 18:00

Pallavolo Padova – Vero Volley Monza (Diretta VBTV)

Precedenti: 21-14 per Monza

Cucine Lube Civitanova – Tinet Prata di Pordenone (Diretta VBTV)

Precedenti: nessuno

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sir Susa Scai Perugia (Diretta Rai Sport e VBTV)

Precedenti: 20-2 per Perugia

Domenica 22 novembre 2026, ore 19:00

Valsa Group Modena – Cisterna Volley (Diretta DAZN e VBTV)

Precedenti: 5-3 per Modena

CLASSIFICA SUPERLEGA 2026-2027

Sir Susa Scai Perugia 16, Cucine Lube Civitanova 15, Gas Sales Bluenergy Piacenza 13, Itas Trentino 12, Allianz Milano 6, Valsa Group Modena 6, Tinet Prata di Pordenone 6, Pallavolo Padova 6, Rana Verona 5, Cisterna Volley 3, Acqua Sant’Anna Cuneo 3, Vero Volley Monza 2.

Analisi dei big match della 6° giornata Superlega

Venerdì 20 novembre alle 20.45, al Palasport di Cuneo, l’Acqua Sant’Anna Cuneo ospita la Rana Verona. I piemontesi devono interrompere la serie di cinque sconfitte consecutive, ma anche gli ospiti cercano una reazione dopo gli stop con Piacenza e Civitanova. Soli deve ancora rinunciare a Micah Christenson e Lorenzo Cortesia; resta da verificare il recupero di Možič, fermato dall’influenza in Supercoppa.

Domenica 22 novembre alle 17.00, all’Allianz Cloud di Milano, l’Allianz Milano riceve l’Itas Trentino. I padroni di casa devono interrompere la serie di due sconfitte consecutive, mentre gli ospiti cercano continuità dopo aver misurato contro Perugia la difficoltà di mantenere qualità per un’intera partita. La ricezione sarà il primo terreno di confronto: Milano si è fermata al 30% di positività contro la Lube e non può permettersi di rendere prevedibile il lavoro dei registi. Trento cercherà pressione con Michieletto e Faure.

Il confronto di maggior richiamo si gioca domenica 22 novembre alle 18.00 al PalaBancaSport, dove la Gas Sales Bluenergy Piacenza ospita la Sir Susa Scai Perugia. Gli umbri arrivano da sei vittorie in campionato e dal successo in Supercoppa, con la capacità di trovare risorse anche quando il proprio attacco viene limitato. Giannelli può utilizzare Loser e Sanguinetti per aprire spazio a Reggers, mentre Semeniuk e Plotnytskyi garantiscono soluzioni differenti sulle bande. Piacenza dovrà togliere precisione a questa costruzione attraverso la battuta, senza però pagare un prezzo eccessivo in errori.

Sempre domenica 22 novembre alle 18.00, all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, la Cucine Lube Civitanova affronta la Tinet Prata di Pordenone. I marchigiani hanno vinto tutte le cinque partite di campionato e devono riportare sul campo la qualità espressa a Parma, gestendo anche il peso della finale persa. La battuta della Lube può restringere le possibilità di Alessio Alberini, obbligando Prata a ricorrere spesso a Klets e alle bande contro il muro schierato. I friulani, reduci dallo stop nel recupero di Padova, dovranno contenere gli errori al servizio e utilizzare D’Heer e Larizza per alleggerire l’opposto. Civitanova dispone invece di più uscite offensive: Simeon Nikolov può alternare il fratello Aleksandar, Loeppky e Bottolo alle combinazioni centrali.

Alla Kioene Arena, domenica 22 novembre alle 18.00, la Pallavolo Padova ospita la Vero Volley Monza. I veneti hanno cambiato passo con due vittorie consecutive e possono costruire sulla distribuzione di Behnezhad, capace di coinvolgere Golzadeh, Leodolter e Orioli senza rinunciare ai centrali. Monza deve invece ritrovare produttività dopo il 36% offensivo contro Modena e affronta la trasferta con un organico ridotto: sono confermati gli stop di Rowan e Bara Fall.

Il programma si completa domenica 22 novembre alle 19.00 al PalaPanini di Modena, con Valsa Group Modena-Cisterna Volley. I gialloblù cercano continuità dopo il successo di Monza, i laziali devono interrompere la serie di quattro sconfitte consecutive. Modena resta senza Roberto Russo e affida a Mati e Di Martino un ruolo importante per dare varietà alla costruzione di Tizi-Oualou.

Serie A1 femminile: le sfide della 10° giornata

Nove vittorie a testa, 27 punti e il primo posto da contendersi vis a vis. Numia Vero Volley Milano-Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano è il clou della 10° giornata Serie A1 Femminile. Sarà il big match di domenica sera che chiuderà questo turno alle 18.00 all’Unipol Forum di Assago, con Numia Vero Volley Milano-Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Egonu contro Haak è il duello più atteso.

Sabato 21 novembre alle 20.30 al Pala Igor di Novara, la Igor Gorgonzola Novara riceve la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Le ospiti arrivano da cinque vittorie consecutive, con tre successi per 3-0 nelle ultime quattro uscite, e possono consolidare il terzo posto.

La domenica si apre il 22 novembre alle 16.00 al Palasport di Cervia, dove l’Omag Consolini Volley 1907 ospita la Granda Volley Cuneo. Le romagnole hanno trovato due vittorie consecutive, prima contro Scandicci e poi a Montichiari, e possono allontanarsi ulteriormente dalla zona più pericolosa. Le piemontesi arrivano invece da quattro sconfitte consecutive e devono ritrovare efficacia dopo il 28% offensivo contro Milano.

Domenica 22 novembre alle 17.00 al Fontescodella di Macerata, la Cbf Balducci Hr Macerata affronta la Megabox Ond. Savio Vallefoglia in un derby tra squadre con esigenze differenti. Le marchigiane di casa devono interrompere la serie di tre sconfitte consecutive, le ospiti cercano il quarto successo di fila per mantenere pressione sul terzo posto.

Alla stessa ora, domenica 22 novembre alle 17.00 all’E-Work Biella Forum di Biella, la Laica Cioccolato Uyba riceve Il Bisonte Firenze. Le lombarde hanno perso le ultime due partite, le toscane cercano di interrompere una sequenza di sette sconfitte consecutive. Il Bisonte Firenze conserva una presenza a rete capace di incidere, come dimostrano i 13 muri di Pesaro, ma deve accompagnarla con maggiore continuità: i 19 errori in battuta dell’ultima uscita hanno un costo difficile da sostenere.

Domenica 22 novembre alle 17.00 al Pala Facchetti di Treviglio, la ChorusLife Volley Bergamo ospita la Cda Volley Talmassons Fvg. Le friulane devono reagire allo stop con Novara, arrivato dopo due vittorie consecutive, e soprattutto rendere meno prevedibile l’attacco.

La Savino Del Bene Scandicci riceve la Banca Valsabbina Millenium Brescia domenica 22 novembre alle 17.00 al Pala BigMat di Firenze. Le toscane vogliono dare seguito alla vittoria contro Busto, le ospiti devono fermare una serie di cinque sconfitte consecutive.

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