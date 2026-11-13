Pronostici Pallavolo: analisi, quote e scommesse sulle Final Four di Supercoppa 2026 di volley maschile

Pronostici Pallavolo Supercoppa 2026
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13 Novembre 2026

Ferma la Superlega di pallavolo maschile perchè nel fine settimana si giocano le Final Four della Supercoppa a Parma, 31° edizione di questa manifestazione che ritrova anche quest’anno le stesse quattro squadre del 2025: Perugia difende il trofeo e il primato storico, Trento cerca la quarta affermazione, Civitanova vuole salire a quota 5, Verona sogna il primo trionfo. Pronostici Pallavolo Supercoppa 2026.

Pronostici Pallavolo Supercoppa 2026: programma completo

In programma sabato 14 e domenica 15 novembre al PalaRaschi di Parma, la trentunesima edizione della Supercoppa italiana di pallavolo maschile. Nella città emiliana si ritroveranno i quattro sestetti si sono contesi la Supercoppa 2025 quando trionfò Perugia; come finirà questa edizione? 

Ecco il programma completo che ci attende nel fine settimana. Le partite saranno trasmesse in diretta su Rai Sport e VBTV.

PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 14 novembre 2026 – Semifinali

Sir Susa Scai Perugia – Itas Trentino (ore 15:30, diretta Rai Sport e VBTV)

Rana Verona – Cucine Lube Civitanova (ore 18:00, diretta Rai Sport e VBTV)

Domenica 15 novembre 2026 – Finale

Finale, ore 18:00 (diretta Rai 2 e VBTV)

LE QUALIFICATE

Sir Susa Scai Perugia: vincitrice Superlega 2025-26
Rana Verona: vincitrice Coppa Italia 2025-26
Cucine Lube Civitanova: finalista play-off SuperLega 2025-26
Itas Trentino: finalista Coppa Italia 2025-26

Pronostici Pallavolo Supercoppa 2026

Pronostici Pallavolo Supercoppa 2026

Supercoppa volley maschile 2026: le semifinali

Vediamo le analisi e i consigli per le scommesse sulle semifinali di sabato.

Sir Susa Scai Perugia – Itas Trentino

La prima semifinale riproporrà a distanza di appena 6 giorni il confronto tra Perugia e Trento. Domenica scorsa gli umbri si sono imposti per 3-2 alla BTS Arena, confermandosi al comando della SuperLega con 16 punti e nessuna sconfitta. La squadra di Angelo Lorenzetti ha chiuso quella partita con uno straordinario 70% in attacco, trovando 26 punti da Ferre Reggers. Simone Giannelli dispone di una batteria offensiva estremamente completa.

L’Itas ha però dimostrato di poter mettere in difficoltà Perugia, conquistando il primo e il terzo set prima di subire la crescita degli umbri. Alessandro Michieletto è tornato sui suoi livelli standard, pre-infortunio e ha chiuso con 23 punti. La quota vincente per Trento è @2.60 rispetto al @1.45 per il successo di Perugia. Per l’Itas sarà dura vincere, ma con un handicap favorevole potrebbe mandare in cassa almeno gli scommettitori. Perugia proverà inoltre a staccare Treviso e diventare la società più vincente nella storia della competizione: i Block Devils hanno conquistato 7 edizioni, le ultime 4 consecutivamente. Perugia parte con il vantaggio della recente vittoria e con una serie aperta di 6 successi, ma Trento arriva a Parma con il desiderio di riscattare anche la semifinale della scorsa Supercoppa, persa per 3-0.

Rana Verona – Cucine Lube Civitanova

Alle 18.00 la scena passerà a Rana Verona e Cucine Lube Civitanova, confronto dal significato particolare. Nella semifinale della precedente edizione Verona eliminò i marchigiani per 3-1, prima di arrendersi a Perugia nell’atto conclusivo. All’esordio nell’attuale SuperLega, però, la Lube ha risposto imponendosi per 3-0 al Pala Magis. I 2 precedenti raccontano equilibri differenti e rendono la sfida di Parma meno scontata di quanto suggerisca la classifica.

Civitanova si presenta da imbattuta, con 5 vittorie, 15 punti e soltanto 2 set lasciati agli avversari. La squadra di Giampaolo Medei ha superato Modena per 3-1 e poi dominato Milano in 3 set. Contro i gialloblù Aleksandar Nikolov ha trascinato i compagni con 35 punti e il 66% offensivo; all’Allianz Cloud è invece emersa una distribuzione più equilibrata, con Gargiulo MVP e 4 attaccanti compresi tra 9 e 13 punti. Verona arriva all’appuntamento con un andamento meno lineare. Dopo la rimonta dallo 0-2 contro Milano, completata al tie-break grazie soprattutto ai 31 punti di Noumory Keita, la squadra di Fabio Soli ha perso per 3-0 a Piacenza.

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