In arrivo il primo turno infrasettimanale della stagione di Superlega 2026-2027, il campionato di pallavolo maschile in Italia che gioca la 4° giornata di regular season mercoledì 4 novembre. Andiamo a vedere i big match in programma, le quote e i Pronostici Superlega giornata 4.

Pronostici Superlega giornata 4: programma completo e guida tv

La 4° giornata di Superlega propone mercoledì 4 novembre cinque partite, tutte alle 20.30 con Trento-Piacenza al centro dell’attenzione e Civitanova chiamata alla sfida con Modena. Perugia riceve Cisterna, Verona cerca risposte contro una Milano in crescita, mentre Cuneo-Monza mette in palio punti importanti tra due formazioni ancora senza vittorie. Il programma si completerà soltanto lunedì 16 novembre con Padova-Prata.

La piattaforma streaming ufficiale VBTV trasmetterà in diretta tutte le partite in programma, affiancata dalle dirette TV e streaming di Rai e DAZN per i match principali.

Mercoledì 4 novembre 2026

Ore 20:30 | Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza In TV e Streaming: DAZN, VBTV

| Ore 20:30 | Cucine Lube Civitanova – Valsa Group Modena In TV e Streaming: DAZN, VBTV

| Ore 20:30 | Rana Verona – Allianz Milano In TV e Streaming: Rai Sport (in chiaro), RaiPlay, VBTV

| Ore 20:30 | Sir Susa Scai Perugia – Cisterna Volley In Streaming: VBTV

| Ore 20:30 | Acqua Sant’Anna Cuneo – Vero Volley Monza In Streaming: VBTV

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Le analisi delle sfide di pallavolo maschile del 4 novembre 2026

Vediamo le analisi dei match in programma il 4 novembre per questo turno infrasettimanale del campionato di pallavolo maschile italiano con la 4° giornata di Superlega.

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Alla BTS Arena, mercoledì 4 novembre alle 20.30, Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza si affrontano con nove punti a testa e l’opportunità di dare un primo segnale. Trento non ha ancora perso set. Sbertoli dispone della potenza di Faure e della qualità di Michieletto. Piacenza dovrà cercare di limitare questa varietà attraverso il servizio, trovando però un rapporto più sostenibile tra rischio e rendimento rispetto ai 26 errori commessi a Cisterna.

Cucine Lube Civitanova – Valsa Group Modena

All’Eurosuole Forum, sempre mercoledì 4 novembre alle 20.30, la Cucine Lube Civitanova ospita la Valsa Group Modena. I marchigiani cercano la quarta vittoria, ma trovano una squadra che ha appena sbloccato il proprio campionato e ritrovato fiducia. Tizi-Oualou avrà bisogno di coinvolgere Mati e Di Martino, prezioso anche a muro, per alleggerire Mujanović e le bande. Civitanova può rispondere con una distribuzione offensiva particolarmente ampia: Simeon Nikolov ha a disposizione il fratello Aleksandar, Loeppky e Bottolo, oltre a un Gargiulo sempre più incisivo al centro.

Rana Verona – Allianz Milano

Al Pala MAGIS, mercoledì 4 novembre alle 20.30, la Rana Verona affronta l’Allianz Milano in una sfida che mette a confronto la necessità di reagire dei padroni di casa e la ricerca di continuità degli ospiti. Milano arriva con una distribuzione più efficace e con Simone Porro capace di incidere anche al servizio e a muro. Dermaux garantisce peso offensivo, ma il coinvolgimento di Simon e Bartolucci può impedire a Verona di concentrarsi soltanto sull’opposto. La qualità di Rotty e Otsuka nella gestione del primo tocco sarà preziosa contro la battuta veronese. Per la squadra di Soli sarà essenziale esercitare pressione senza regalare troppi punti, perché Milano dispone degli strumenti per sfruttare una partita frammentata dagli errori.

Sir Susa Scai Perugia – Cisterna Volley

La Sir Susa Scai Perugia riceve Cisterna mercoledì 4 novembre alle 20.30 al Pala Barton Energy, con l’obiettivo di confermare una crescita che passa anche dalla possibilità di alternare gli interpreti. Giannelli può utilizzare Reggers come riferimento sulle palle alte e distribuire il gioco tra Semeniuk, Plotnytskyi. Cisterna dovrà impedire al muro umbro di leggere troppo facilmente le proprie scelte. Magalini offre un riferimento offensivo importante, Lanza può dare equilibrio, mentre Barotto è chiamato a gestire con attenzione gli attacchi contro il muro schierato.

Acqua Sant’Anna Cuneo – Vero Volley Monza

Al Palasport di Cuneo, mercoledì 4 novembre alle 20.30, Acqua Sant’Anna Cuneo e Vero Volley Monza cercano il primo successo. I piemontesi hanno già dimostrato di poter competere, ma devono trasformare la resistenza contro avversarie di alta fascia in maggiore continuità. La priorità è migliorare una ricezione che nell’ultimo turno si è fermata al 28%. Monza deve invece trovare un cambio palla più stabile, coinvolgendo Beretta e Petkov per dare spazio agli attaccanti laterali. Frascio e Velichkov avranno responsabilità importanti, mentre le alternative sulle bande possono aiutare Eccheli a cercare l’assetto più equilibrato.

Quote Antepost: i favoriti per lo scudetto di Superlega

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale dello scudetto di pallavolo maschile, la Superlega 2026-2027 dove Perugia rimane in testa su Trentino e Civitanova, le big three principali, con Piacenza più staccata in doppia cifra di quota.

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