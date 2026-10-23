In arrivo un fine settimana da non perdere per gli amanti della pallavolo visto che si gioca la 2° giornata di Superlega di volley maschile, ma anche il 5° turno della regular season di Serie A1 femminile, e le donne giocano anche la Supercoppa Italiana con in campo Conegliano-Scandicci. Pronostici Volley 24-25 ottobre 2026.

Pronostici Volley 24-25 ottobre 2026: 2° giornata Superlega

In programma domenica 25 ottobre, la 2° giornata della SuperLega 2026-27 si annuncia interessante. Trento-Cisterna è l’unico incontro tra due formazioni che hanno iniziato la stagione con una vittoria. Il derby emiliano Piacenza-Modena e la sessantunesima edizione di Civitanova-Padova vedono favorite le squadre di casa.

Pordenone va a caccia di un bis che avrebbe del clamoroso in casa dei campioni d’Italia di Perugia, Monza-Verona è un duello tra deluse. Milano e Cuneo cercano la prima vittoria, con i piemontesi che in classifica precedono i lombardi di una lunghezza.

PROGRAMMA COMPLETO 2° GIORNATA SUPERLEGA

Domenica 25 ottobre 2026, ore 17:00

Itas Trentino – Cisterna Volley (DAZN – VBTV)

Domenica 25 ottobre 2026, ore 18:00

Vero Volley Monza – Rana Verona (DAZN – VBTV)

Cucine Lube Civitanova – Pallavolo Padova (VBTV)

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena (Rai Sport – VBTV)

Sir Susa Scai Perugia – Tinet Prata di Pordenone (VBTV)

Domenica 25 ottobre 2026, ore 19:00

Allianz Milano – Acqua Sant’Anna Cuneo (DAZN – VBTV)

CLASSIFICA SUPERLEGA 2026-2027

Cisterna Volley 3, Gas Sales Bluenergy Piacenza 3, Itas Trentino 3, Cucine Lube Civitanova 3, Tinet Prata di Pordenone 3, Sir Susa Scai Perugia 2, Acqua Sant’Anna Cuneo 1, Vero Volley Monza 0, Rana Verona 0, Valsa Group Modena 0, Pallavolo Padova 0, Allianz Milano 0.

Superlega 2° giornata: big match Cisterna-Trento

In programma domenica 25 ottobre alle 17:00, Itas Trentino-Cisterna Volley ha una peculiarità: per il criterio della somma punti (6), è la partita più importante della seconda giornata di SuperLega. Galvanizzata dal ritorno della coppia di schiacciatori composta da Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, che non giocavano insieme in maglia Itas da 529 giorni, Trento ha cominciato il campionato sbancando 3-0 il PalaPanini di Modena. Sfruttando a dovere il fattore campo e faticando solo nel primo set, Cisterna ha rotto il ghiaccio liquidando 3-0 Milano.

Trento domina i precedenti per 10 a 1 concedendo a Cisterna solo 9 set. Nell’ultimo confronto diretto dello scorso anno netto 3-0 (25-19, 25-19, 25-15) per Itas, anche se si giocava a Trento in quell’occasione.

Serie A1 Femminile e Supercoppa Italiana

Nel fine settimana inizia anche una lunga 5° giornata di Serie A1 Femminile che si prolungherà fino al 28 ottobre. Si inizia sabato con un anticipo molto importante con Numia Vero Volley Milano-UYBA Busto Arsizio, alle ore 16.00, all’Allianz Cloud di Milano. Dopo le prime quattro giornate della regular season Milano si trova appaiata a Conegliano in vetta alla classifica con 4 vittorie e 12 punti, mentre Busto Arsizio condivide il nono posto con Firenze, avendo totalizzato finora 1 vittoria e 3 sconfitte per complessivi 4 punti. La diretta tv del match della quinta giornata della Serie A1 di volley femminile tra Milano e Busto Arsizio non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà fruibile su DAZN e sul canale YouTube della Lega Volley Femminile.

Sabato 24 ottobre (ore 18.00) al PalaFlorio di Bari si gioca anche la Supercoppa Italiana 2026 di volley femminile tra Conegliano-Scandicci.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli persero dodici mesi fa contro Milano a Trieste, spezzando il dominio che da tempo inscenavano entro i confini nazionali. Le Pantere punteranno a un pronto riscatto e ad alzare al cielo il primo trofeo della nuova annata agonistica. Conegliano ha incominciato la stagione in maniera brillante, vincendo le quattro partite disputate in campionato, sempre con il massimo scarto, e portandosi al comando della classifica generale insieme a Milano.

Il nuovo ciclo di Scandicci, invece, è iniziato in maniera altalenante, con due successi e due sconfitte: l’addio di Ekaterina Antropova si è fatto sentire nelle dinamiche della squadra allenata da coach Marco Gaspari, attesa per la prima volta dal match che mette in palio la Supercoppa Italiana.

Si preannuncia un bel duello tra le bomber Isabelle Haak e Kiera Van Ryk, attesa anche per il confronto tra le palleggiatrici Joanna Wolosz e Maja Ognjenovic, ma anche per il testa a testa tra le schiacciatrici Zhu Ting e Gabi da una parte e Caterina Bosetti e Avery Skinner dall’altra. Le centrali saranno Sarah Fahr e Linda Manfredini le fila dell’Imoco, mentre Maja Aleksic e Linda Nwakalor giocheranno sottorete per la Savino Del Bene, i liberi saranno Monica De Gennaro e Martina Armini.

La diretta tv del match valido per la finale della Supercoppa Italiana 2026 di volley femminile tra Conegliano e Scandicci non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà fruibile su DAZN.

Quote Antepost Pallavolo italiana

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le scommesse antepost sulla pallavolo italiana, con la Superlega maschile che vede Perugia al comando su Trentino e Civitanova mentre nella Serie A1 Femminile domina sempre Conegliano con Milano e Scandicci più staccate.

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