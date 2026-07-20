Pronostici Volley Nations League maschile: azzurri alle Final Eight, l’ItalVolley sfiderà gli USA

Dopo il femminile, anche la pallavolo maschile esulta con l’Italia che raggiunge le Final Eight della Volleyball Nations League 2026 e gli azzurri sfideranno gli USA nei quarti di finale a fine mese in Cina. Vediamo anche le analisi dei quarti di finale della VNL femminile al via in questi giorni, con la nazionale di Velasco impegnata contro l’Olanda. VLN Final 8 maschile.

VLN Final 8 maschile: gli azzurri passano

L’Italia ha sconfitto Cuba per 3-1 nell’ultima partita della fase preliminare e si è qualificata alla Final Eight della Nations League 2026 di volley maschile. I Campioni del Mondo hanno chiuso con 8 vittorie (26 punti, 30-18 il conto set) e hanno concluso al quarto posto in classifica generale. Gli azzurri saranno dunque protagonisti a Ningbo (Cina) dal 29 luglio al 2 agosto ed esordiranno ai quarti di finale o mercoledì 29 o giovedì 30 luglio, contro la quinta classificata.

Ad attendere gli azzurri ci sarà una nazionale da non sottovalutare, gli USA, in un confronto che si preannuncia molto equilibrato e intenso. In caso di qualificazione alla semifinale, i ragazzi del CT Ferdinando De Giorgi incroceranno la vincente della sfida tra il Giappone (prima classificata) e la Cina (ammessa in qualità di Paese ospitante). Dall’altra parte del tabellone, invece, la Polonia se la dovrà vedere con l’Ucraina e la Slovenia sfiderà la Turchia.

Tabellone e programma Final Eight della Volley Nations League

Simone Giannelli e compagni scenderanno in campo o mercoledì 29 luglio o giovedì 30 luglio, o alle ore 09.30 o alle ore 13.30. La programmazione dettagliata e completata dovrebbe essere comunicata nel corso della giornata odierna. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV.

[1] Giappone vs [8] Cina [4] Italia vs [5] USA

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VNL Femminile: Italia in campo contro l’Olanda

[2] Polonia vs [7] Ucraina [3] Slovenia vs [6] Turchia

Prima inizieranno le Final Eight di VNL femminile, e anche qui l’ItalVolley sarà protagonista. L’Italia apre le Finals contro un’Olanda già battuta 3-0 a Brasilia, ma profondamente cresciuta durante il torneo. Le azzurre hanno concluso la fase preliminare al secondo posto con 10 vittorie e 28 punti, perdendo soltanto contro Brasile, al tie-break, e Stati Uniti. Il gruppo di Velasco ha dimostrato di saper dominare.

L’Olanda ha conquistato la qualificazione con 7 successi e 21 punti, accelerando soprattutto nel finale grazie alle nette vittorie contro Francia, Repubblica Ceca e Germania. La squadra di Felix Koslowski punta sulla potenza di Elles Dambrink, sull’esperienza di Nika Daalderop e sulla fisicità delle centrali. L’Italia può rispondere con una rosa più profonda: Paola Egonu ed Ekaterina Antropova offrono alternative di livello mondiale, mentre Alessia Orro, Myriam Sylla, Anna Danesi e Sarah Fahr costituiscono l’ossatura di una formazione completa in ogni fondamentale. Il match è in programma il 22 luglio. Favoriamo le azzurre, e anche i book lo fanno, con l’Italia vincente quotata appena @1.10 contro il @6.50 del successo delle Orange.

Gli altri quarti di finale propongono altri match imperdibili, su tutti Brasile-Giappone, probabilmente il quarto di finale più affascinante dal punto di vista tecnico. Il Brasile ha iniziato la VNL con sette vittorie consecutive, superando anche l’Italia al tie-break, prima di rallentare nella parte conclusiva. Il Giappone ha invece vissuto un percorso più discontinuo. Dopo sei successi nelle prime sei partite, le nipponiche hanno perso contro Repubblica Dominicana, Italia, Brasile e Turchia, reagendo però nell’ultima giornata con una splendida rimonta sulla Polonia da 0-2 a 3-2. Il confronto metterà di fronte la potenza brasiliana e la rapidità asiatica. La nazionale verde-oro è favorita in quota @1.61 contro il @2.20 delle nipponiche, ma non sarà una passeggiata.

Il giorno dopo tocca a Turchia-Canada. Dopo le sconfitte iniziali contro Olanda e Italia, la Turchia arriva a Macao con grandi ambizioni, con la squadra che ha trovato continuità, ottenendo successi importanti contro Cina, Polonia e Giappone. L’unico stop dell’ultima settimana è arrivato al tie-break contro gli Stati Uniti. Il Canada, guidato da Giovanni Guidetti, rappresenta però una delle sorprese più interessanti del torneo. La selezione nordamericana ha sconfitto Stati Uniti, Olanda, Polonia e Cina. A Hong Kong ha inoltre sfiorato il successo contro l’Italia, portandosi avanti 2-0 prima di subire la rimonta azzurra. La Turchia parte favorita per qualità individuale e potenza in attacco e la quota la favorisce @1.33 per la vittoria contro il @3.25 canadese, ma occhio ai punti, ci aspettiamo un match combattuto e Over 178.5 punti totali è un opzione.

Infine USA-Cina. Gli Stati Uniti hanno chiuso la fase preliminare al comando dopo un cammino di grande solidità. La squadra americana ha vinto 10 partite, superando nettamente anche l’Italia e concludendo il proprio percorso con un convincente 3-0 sul Brasile. L’unica vera flessione è arrivata nella prima settimana contro il Canada, mentre la sconfitta al tie-break con la Polonia non ha impedito alle statunitensi di chiudere comunque al primo posto. La Cina ha invece vissuto una VNL irregolare. Dopo un buon avvio, caratterizzato dai successi contro Serbia e Polonia, la formazione asiatica ha alternato prestazioni convincenti a battute d’arresto contro Brasile, Turchia, Canada e Repubblica Dominicana. Nell’ultima partita ha però impegnato duramente l’Italia, cedendo soltanto al tie-break. Gli USA possiedono maggiore profondità, fisicità e continuità nel sistema muro-difesa; la Cina gioca in casa, ma il fattore campo non basterà. Le quote danno la nazionale a stelle e strisce favorita @1.22 contro la Cina offerta @4.00 per l’upset.

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