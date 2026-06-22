Da mercoledì 24 giugno inizia la seconda settimana della prima fase della Volley Nations League Maschile 2026. Le prossime avversarie dell’ItalVolley di Fefè De Giorgi saranno Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia nelle sfide di Lubiana. Pronostico VNL 2026 Maschile.

Pronostico VNL 2026 Maschile: seconda settimana a Lubiana

Dopo un ottimo inizio sopra le aspettative nella prima settimana, l’Italia si prepara a un nuovo banco di prova nella Volleyball Nations League maschile 2026. Si giocherà a Lubiana per la seconda settimana della fase preliminare dal 24 al 28 giugno.

Si tratta di un altro banco di prova importante per gli azzurri di Fefè De Giorgi che pur privi di numerosi titolari, l’Italia ha chiuso con tre vittorie in quattro partite, arrendendosi soltanto al tie break contro la Francia dopo aver avuto diverse occasioni per chiudere il match.

Successivamente sono arrivati il successo per 3-1 contro la Germania, il netto 3-0 alla Turchia e l’affermazione per 3-2 sugli Stati Uniti, risultati che hanno confermato la competitività di un gruppo ancora in costruzione ma già capace di esprimere una pallavolo di buon livello.

L’Italia esordirà mercoledì 24 giugno contro la Bulgaria, affronterà l’Ucraina il giorno successivo, sfiderà il Brasile venerdì sera e chiuderà domenica contro i padroni di casa della Slovenia.

In Slovenia Giovanni Gargiulo non sarà a disposizione per motivi personali e verrà sostituito dal centrale Andrea Truocchio, chiamato a inserirsi rapidamente nelle rotazioni azzurre. Ha invece lasciato il gruppo senior Pardo Mati, che ha raggiunto la Nazionale Under 22 impegnata nella preparazione degli Europei di categoria in programma a fine mese in Portogallo.

Le prossime avversarie dell’ItalVolley

Il primo ostacolo sarà rappresentato dalla Bulgaria, in una gara che richiamerà inevitabilmente alla memoria la finale mondiale dello scorso anno vinta dagli azzurri. I bulgari hanno iniziato la VNL con due vittorie contro Iran e Argentina e due sconfitte contro Belgio e Serbia. Rimangono una formazione molto fisica, dotata di un servizio aggressivo e di attaccanti in grado di mettere sotto pressione qualsiasi avversario.

L’Ucraina si presenta invece come una delle sorprese di questa prima parte di torneo. Dopo il ko inaugurale contro il Giappone, la formazione guidata da Raul Lozano ha superato Cina e Cuba e ha sfiorato l’impresa contro la Polonia, facendosi rimontare soltanto al tie break dopo essere stata avanti di due set.

Il confronto più atteso sarà però quello contro il Brasile. I verdeoro hanno chiuso la prima settimana con un percorso perfetto, conquistando quattro vittorie in altrettante partite contro Iran, Belgio, Serbia e Argentina. La formazione sudamericana ha già mostrato profondità di organico, qualità tecnica e grande capacità di reazione nei momenti difficili.

La chiusura contro la Slovenia rappresenterà un’altra sfida di altissimo profilo. I padroni di casa hanno raccolto tre vittorie contro Cina, Polonia e Cuba prima di cedere al Giappone. Oltre al valore tecnico di una squadra ormai stabilmente ai vertici internazionali, gli azzurri dovranno fare i conti con un ambiente tradizionalmente molto caldo e con una formazione che davanti al proprio pubblico riesce spesso a esaltarsi.

Programma completo e guida TV Nations League

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide della seconda settimana di gare della Nations League maschile a Lubiana

Mercoledì 24 giugno

Ore 13.00 – Italia-Bulgaria– Diretta streaming su Dazn e VBTV

Giovedì 25 giugno

Ore 16.30 – Italia-Ucraina – Diretta streaming su Dazn e VBTV

Venerdì 26 giugno

Ore 20.00 – Italia-Brasile – Diretta streaming su Dazn e VBTV

Domenica 28 giugno

Ore 20.30 – Italia-Slovenia – Diretta streaming su Dazn e VBTV

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