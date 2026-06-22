Pronostici Volley Nations League 2026 maschile: 2° settimana, programma e le avversarie dell’Italia dal 24 al 28 giugno 2026

Pronostico VNL 2026 Maschile
Pronostici Pallavolo di Oggi
Avatar
di
22 Giugno 2026

Da mercoledì 24 giugno inizia la seconda settimana della prima fase della Volley Nations League Maschile 2026. Le prossime avversarie dell’ItalVolley di Fefè De Giorgi saranno Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia nelle sfide di Lubiana. Pronostico VNL 2026 Maschile.

Pronostico VNL 2026 Maschile: seconda settimana a Lubiana

Dopo un ottimo inizio sopra le aspettative nella prima settimana, l’Italia si prepara a un nuovo banco di prova nella Volleyball Nations League maschile 2026. Si giocherà a Lubiana per la seconda settimana della fase preliminare dal 24 al 28 giugno.

Si tratta di un altro banco di prova importante per gli azzurri di Fefè De Giorgi che pur privi di numerosi titolari, l’Italia ha chiuso con tre vittorie in quattro partite, arrendendosi soltanto al tie break contro la Francia dopo aver avuto diverse occasioni per chiudere il match. 

Successivamente sono arrivati il successo per 3-1 contro la Germania, il netto 3-0 alla Turchia e l’affermazione per 3-2 sugli Stati Uniti, risultati che hanno confermato la competitività di un gruppo ancora in costruzione ma già capace di esprimere una pallavolo di buon livello.

L’Italia esordirà mercoledì 24 giugno contro la Bulgaria, affronterà l’Ucraina il giorno successivo, sfiderà il Brasile venerdì sera e chiuderà domenica contro i padroni di casa della Slovenia. 

In Slovenia Giovanni Gargiulo non sarà a disposizione per motivi personali e verrà sostituito dal centrale Andrea Truocchio, chiamato a inserirsi rapidamente nelle rotazioni azzurre. Ha invece lasciato il gruppo senior Pardo Mati, che ha raggiunto la Nazionale Under 22 impegnata nella preparazione degli Europei di categoria in programma a fine mese in Portogallo.

Pronostico VNL 2026 Maschile

Pronostico VNL 2026 Maschile

Le prossime avversarie dell’ItalVolley

Il primo ostacolo sarà rappresentato dalla Bulgaria, in una gara che richiamerà inevitabilmente alla memoria la finale mondiale dello scorso anno vinta dagli azzurri. I bulgari hanno iniziato la VNL con due vittorie contro Iran e Argentina e due sconfitte contro Belgio e Serbia. Rimangono una formazione molto fisica, dotata di un servizio aggressivo e di attaccanti in grado di mettere sotto pressione qualsiasi avversario.

L’Ucraina si presenta invece come una delle sorprese di questa prima parte di torneo. Dopo il ko inaugurale contro il Giappone, la formazione guidata da Raul Lozano ha superato Cina e Cuba e ha sfiorato l’impresa contro la Polonia, facendosi rimontare soltanto al tie break dopo essere stata avanti di due set. 

Il confronto più atteso sarà però quello contro il Brasile. I verdeoro hanno chiuso la prima settimana con un percorso perfetto, conquistando quattro vittorie in altrettante partite contro Iran, Belgio, Serbia e Argentina. La formazione sudamericana ha già mostrato profondità di organico, qualità tecnica e grande capacità di reazione nei momenti difficili.

La chiusura contro la Slovenia rappresenterà un’altra sfida di altissimo profilo. I padroni di casa hanno raccolto tre vittorie contro Cina, Polonia e Cuba prima di cedere al Giappone. Oltre al valore tecnico di una squadra ormai stabilmente ai vertici internazionali, gli azzurri dovranno fare i conti con un ambiente tradizionalmente molto caldo e con una formazione che davanti al proprio pubblico riesce spesso a esaltarsi.

Calendario Volley 2026

Programma completo e guida TV Nations League

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide della seconda settimana di gare della Nations League maschile a Lubiana

Mercoledì 24 giugno
Ore 13.00 – Italia-Bulgaria– Diretta streaming su Dazn e VBTV

Giovedì 25 giugno
Ore 16.30 – Italia-Ucraina – Diretta streaming su Dazn e VBTV

Venerdì 26 giugno
Ore 20.00 – Italia-Brasile – Diretta streaming su Dazn e VBTV

Domenica 28 giugno
Ore 20.30 – Italia-Slovenia – Diretta streaming su Dazn e VBTV

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, ,
Altri articoli
Pronostici Pallavolo: il calendario degli eventi più importanti del 2026 di volley maschile e femminile. Ci sono gli Europei
Pronostici Pallavolo di Oggi
Pronostici Pallavolo: il calendario degli eventi più importanti del 2026 di volley maschile e femminile. Ci sono gli Europei
15 Gennaio 2026
Pronostico Volleyball Nations League 2026 femminile: le avversarie delle azzurre e il programma completo della VNL
Pronostici Pallavolo di Oggi
Pronostico Volleyball Nations League 2026 femminile: le avversarie delle azzurre e il programma completo della VNL
1 Giugno 2026
Pronostici Pallavolo Superlega: analisi, programma completo, guida tv e quote sulla finale Perugia-Civitanova
Pronostici Pallavolo di Oggi
Pronostici Pallavolo Superlega: analisi, programma completo, guida tv e quote sulla finale Perugia-Civitanova
28 Aprile 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.