In arrivo tanta pallavolo con la Volley Nations League. Nel femminile siamo alle Final Eight, e andiamo a vedere il programma e quali sono le avversarie che le ragazze di Velasco affronteranno mentre nel maschile inizia l’ultima settimana di qualificazione con l’ItalVolley che sfiderà Giappone, Belgio, Argentina e Cuba. Aggiornamenti VNL 2026.

Aggiornamenti VNL 2026: le ragazze sono alle Final High

Si è conclusa la fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 di pallavolo femminile, dopo tre settimane di gioco, e dodici partite giocate da ogni squadra, si è delineata la classifica finale e sono state definite le squadre qualificate alla Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. A staccare il biglietto per gli atti conclusivi sono state le prime sette classificate e la Cina, ammessa in qualità di Paese organizzatore.

Gli USA hanno chiuso al primo posto con dieci vittorie (29 punti), l’Italia si è meritata la seconda piazza con dieci successi (28 punti), seguita dal Brasile (9 affermazioni, 26 punti) e della Turchia (9 sigilli, 25 punti). Esultano anche il Canada e il Giappone (8 vittorie) e i Paesi Bassi (7 punti), si aggrega poi la Cina: le asiatiche hanno terminato in nona piazza, alle spalle della Polonia, che risulta così la prima delle eliminate pur rientrando nelle prime otto posizioni.

L’appuntamento è a Macao (Cina) dal 22 al 26 luglio, dove l’Italia sarà chiamata a difendere il titolo conquistato nelle ultime due stagioni, preludio alla conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e al trionfo ai Mondiali 2025. Le azzurre incominceranno la propria avventura ai quarti di finale affrontando i Paesi Bassi, con l’intento di meritarsi la semifinale da disputare contro la vincente di Brasile-Giappone. Dall’altra parte del tabellone, invece, gli USA incroceranno la Cina e la Turchia se la dovrà vedere con il Canada.

FINAL EIGHT VNL 2026 FEMMINILE

PROGRAMMA COMPLETO VNL 2026 FEMMINILE

[1] USA vs [8] Cina [4] Turchia vs [5] Canada [2] Italia vs [7] Paesi Bassi [3] Brasile vs [6] Giappone

Mercoledì 22 luglio

Ore 10.00 USA vs Cina

Ore 13.30 Italia vs Paesi Bassi

Giovedì 23 luglio

Ore 10.00 Brasile vs Giappone

Ore 13.30 Turchia vs Canada

Sabato 25 luglio

Ore 10.00 Semifinale 1

Ore 13.30 Semifinale 2

Domenica 26 luglio

Ore 09.30 Finale per il terzo posto

Ore 13.30 Finale Nations League 2026 volley femminile

Volley Nations League 2026: ultima settimana di qualificazione per gli uomini

Gli uomini dell’ItalVolley sono attesi nel paese del sol levante per l’ultima settimana di qualificazioni della Volleyball Nations League 2026 maschile. Dal 15 al 19 luglio gli azzurri saranno impegnati nella Pool 9, ultimo appuntamento della fase intercontinentale, con l’obiettivo di blindare uno degli otto pass per la fase finale. Ad attendere la formazione guidata da Ferdinando De Giorgi ci saranno quattro avversarie molto diverse tra loro, Giappone, Belgio, Argentina e Cuba, in una settimana che potrebbe indirizzare definitivamente il destino della Nazionale.

L’Italia arriva all’appuntamento giapponese occupando il sesto posto della classifica generale con cinque vittorie, tre sconfitte e 16 punti. Un bottino positivo, ma non ancora sufficiente per stare del tutto tranquilli visto che dietro la classifica rimane molto corta.

Ogni punto potrà fare la differenza nella corsa alle Finals e sarà quindi fondamentale evitare passi falsi. Dopo il periodo di lavoro svolto a Cavalese e l’amichevole disputata contro l’Argentina a Trento, il commissario tecnico ritrova alcune pedine fondamentali. Tornano infatti a disposizione Simone Giannelli, Yuri Romanò, Fabio Balaso e Roberto Russo.

L’Italia ha vissuto di alti e bassi finora alla VNL: esordio di Ottawa aveva lasciato ottime sensazioni: dopo la sconfitta al tie-break contro la Francia erano arrivati i successi su Germania, Turchia e Stati Uniti, confermando la competitività del gruppo anche contro avversarie di primo piano. A Lubiana, invece, il rendimento è stato più discontinuo. Alle sconfitte contro Bulgaria e Ucraina hanno fatto seguito due vittorie di grande spessore ottenute contro Brasile e Slovenia, risultati che hanno rilanciato immediatamente le ambizioni della squadra.

Tornando al presente, il match più difficile sarà quello inaugurale. Mercoledì 15 luglio l’Italia affronterà infatti il Giappone padrone di casa, autentica rivelazione della manifestazione. I nipponici guidano la classifica con otto successi consecutivi e 20 punti, frutto delle vittorie ottenute contro Ucraina, Polonia, Cina, Slovenia, Serbia, Iran, Stati Uniti e Francia.

Il giorno seguente sarà la volta del Belgio, formazione che occupa la parte bassa della classifica ma che ha già dimostrato di poter creare difficoltà a diverse avversarie. I belgi hanno conquistato tre vittorie nelle prime otto gare, superando Bulgaria, Iran e Cina, mentre sono usciti sconfitti contro Brasile, Serbia, Polonia, Germania e Turchia.

Dopo la giornata di riposo, sabato toccherà all’Argentina, avversaria già affrontata nell’amichevole di preparazione. La selezione sudamericana ha iniziato con quattro sconfitte consecutive, ma nelle ultime uscite ha mostrato segnali di crescita, battendo Germania e Cina e mettendo in difficoltà anche Turchia e Polonia.

La fase preliminare si chiuderà domenica contro Cuba, fanalino di coda della competizione con appena due punti conquistati. Il rendimento dei caraibici è stato finora deludente. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide della terza settimana di gare della Nations League maschile a Osaka.

PROGRAMMA COMPLETO VNL 2026 MASCHILE

Mercoledì 15 luglio

Ore 12.20 – Italia-Giappone– Diretta streaming su Dazn e VBTV

Giovedì 16 luglio

Ore 8.30 – Italia-Belgio– Diretta streaming su Dazn e VBTV

Sabato 18 giugno

Ore 12.20 – Italia-Argentina – Diretta streaming su Dazn e VBTV

Domenica 19 luglio

Ore 8.30 – Italia-Cuba– Diretta streaming su Dazn e VBTV

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