Dal 31 ottobre al 2 novembre in Italia vanno in scena i campionati di pallavolo maschile e femminile, con la 3° giornata di Superlega e mentre la Serie A1 Femminile è già al 6° turno della regular season. Pronostici Volley 31 ottobre – 2 novembre 2026.

Pronostici Volley 31 ottobre – 2 novembre 2026: il programma della 3° giornata di Superlega

In programma a cavallo tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, la terza giornata della stagione regolare della SuperLega 2026-27 si annuncia emozionante. Reduce dal successo su Padova nell’anticipo dell’undicesimo turno, Perugia si presenta a Monza da prima della classe. Capaci di conquistare tutti i punti messi a disposizione dai primi due turni, Civitanova, Trento e Piacenza sono impegnate in trasferta, rispettivamente, a Pordenone, a Cuneo e a Cisterna. Battuta tre volte su tre, Padova cercherà di sbloccarsi a Milano. Il match più atteso? Modena-Verona.

PROGRAMMA 3° GIORNATA SUPERLEGA

Sabato 31 ottobre 2026, ore 18:00

Vero Volley Monza – Sir Susa Scai Perugia (DAZN – VBTV)

Precedenti: 38-8 per Perugia

Domenica 1 novembre 2026, ore 17:00

Valsa Group Modena – Rana Verona (DAZN – VBTV)

Precedenti: 39-13 per Modena

Domenica 1 novembre 2026, ore 18:00

Tinet Prata di Pordenone – Itas Trentino (Rai Sport – VBTV)

Nessun precedente

Acqua Sant’Anna Cuneo – Cucine Lube Civitanova (VBTV)

Precedenti 2-0 per Civitanova

Cisterna Volley – Gas Sales Bluenergy Piacenza (VBTV)

Precedenti: 6-1 per Piacenza

Allianz Milano – Pallavolo Padova (VBTV)

Precedenti: 20-7 per Milano

CLASSIFICA SUPERLEGA 2026-2027

Sir Susa Scai Perugia 8, Cucine Lube Civitanova 6, Gas Sales Bluenergy Piacenza 6, Itas Trentino 6, Cisterna Volley 3, Rana Verona 3, Tinet Prata di Pordenone 3, Allianz Milano 2, Acqua Sant’Anna Cuneo 2, Vero Volley Monza 0, Valsa Group Modena 0, Pallavolo Padova 0.

Pallavolo maschile: big match della 3° giornata di Superlega

Tra le sfide più interessanti della giornata segnaliamo Vero Volley Monza-Sir Susa Scai Perugia. Reduce dal 3-0 su Padova nell’anticipo dell’undicesimo turno, Perugia si presenta a Monza con l’obiettivo di centrare il quarto successo e conservare il primato in classifica.

Dopo aver perso 3-1 a Pordenone, Monza si è arresa in casa alla Rana Verona con lo stesso punteggio: inseriti nel terzetto senza punti all’attivo, i ragazzi di Massimo Eccheli sono decimi.

Liquidando in tre set Padova nell’anticipo dell’undicesima giornata, Perugia ha collezionato la terza vittoria e si è portata a quota 8: i campioni d’Italia, che nell’unica trasferta hanno sbancato Cuneo al tie-break, sono primi in classifica.

I precedenti sono tutti per gli umbri che hanno vinto 38 match lasciandone solo 8 a Monza. L’ultimo confronto diretto tra le due formazioni è stata Gara 3 quarti di finale play-off scudetto 2025-26 dello scorso marzo, con un netto 3-0 per Perugia (25-19, 25-23, 25-20).

Serie A1 Femminile: le sfide da non perdere nella 6° giornata

Milano e Consolini si affronteranno nella sesta giornata della Serie A1 2026-2027 di volley femminile. Le meneghine hanno vinto le prime cinque partite disputate in campionato e si sono portate in testa alla classifica generale, affiancate da Conegliano. Le ragazze di coach Chicco Blengini partiranno con i favori del pronostico contro la formazione di San Giovanni in Marignano.

L’appuntamento è per domenica 1° novembre (ore 17.00). Milano sarà guidata dalle sue titolari di riferimento: l’opposto Paola Egonu, la palleggiatrice Francesca Bosio, le centrali Anna Danesi ed Hena Kurtagic, i martelli Khalia Lanier e Rebecca Piva, il libero Eleonora Fersino. Consolini punterà in particolar modo su Jessica Rivero, Martina Bracchi, Anna Adelusi. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Play e sul canale YouTube di Lega Volley Femminile.

Da non perdere anche Conegliano e Firenze che si affronteranno domenica 1 novembre alle ore 16:00. Dopo aver infilato un filotto di cinque affermazioni consecutive in campionato ed essersi portate al comando della classifica insieme a Milano, le Pantere torneranno in campo per fronteggiare la compagine toscana, che staziona in decima posizione ed è in piena lotta per non retrocedere.

La corazzata veneta è reduce dal recupero della quinta giornata vinto contro Vallefoglia dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Italiana, mentre le padrone di casa hanno riposato tutta la settimana dopo la sconfitta rimediata sul campo dell’ex fanalino di coda Cuneo. Le ragazze di coach Daniele Santarelli partiranno con i favori del pronostico, trascinate dalla palleggiatrice Joanna Wolosz, dalle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, dalla bomber Isabelle Haak, dalla centrale Sarah Fahr e dal libero Monica De Gennaro. A guidare Firenze saranno soprattutto le attaccanti Bianca Cugno e Paulina Damaske.

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