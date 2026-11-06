Pronostici Pallavolo: 5° giornata Superlega maschile, 7° turno Serie A1 Femminile dal 6 al 8 novembre 2026

Dopo il turno infrasettimanale il campionato di pallavolo maschile torna in campo tutto domenica 8 novembre con la 5° giornata di Superlega ma il volley in Italia sarà già in campo da venerdì e sabato con i primi match della 7° giornata di Serie A1 Femminile. Pronostici Volley 6-8 novembre 2026.

Pronostici Volley 6-8 novembre 2026: programma 5° giornata Superlega

Vediamo il programma completo con la guida tv per seguire al meglio la 5° giornata di Superlega, la regular season di pallavolo maschile in Italia.

Domenica 8 novembre, ore 16:00

Allianz Milano – Cucine Lube Civitanova (DAZN – VBTV)

Precedenti: 26-10 per Civitanova

Domenica 8 novembre, ore 18:00

Cisterna Volley – Pallavolo Padova (VBTV)

Precedenti: 5-3 per Cisterna

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Rana Verona (VBTV)

Precedenti: 14-9 per Piacenza

Itas Trentino – Sir Susa Scai Perugia (Rai Sport – VBTV)

Precedenti: 34-26 per Perugia

Tinet Prata di Pordenone – Acqua Sant’Anna Cuneo (VBTV)

Precedenti: 8-5 per Prata di Pordenone

Domenica 8 novembre, ore 20:30

Vero Volley Monza – Valsa Group Modena (DAZN – VBTV)

Precedenti: 19-9 per Modena

CLASSIFICA SUPERLEGA 2026-2027

Sir Susa Scai Perugia 14

Cucine Lube Civitanova 12

Itas Trentino 11

Gas Sales Bluenergy Piacenza 10

Allianz Milano 6

Rana Verona 5

Cisterna Volley 3

Tinet Prata di Pordenone 3

Valsa Group Modena 3

Acqua Sant’Anna Cuneo 3

Vero Volley Monza 2

Pallavolo Padova 0

Le sfide della 5° giornata del campionato di pallavolo maschile

La prima (che difende il titolo e ha giocato una partita in più) sul campo della terza: oltre a essere importantissima per la classifica, Itas Trentino–Sir Susa Scai Perugia mette sul piatto 9 scudetti, sei dei quali dei padroni di casa.

Unica squadra a punteggio pieno, Civitanova è attesa da Milano; reduce dalla sconfitta al tie-break di Trento, Piacenza riceve Verona, che mercoledì ha superato 3-2, rimontando da 0-2, Milano.

Decima a quota 2, Cuneo spera di battere e scavalcare Pordenone, che però potrà contare sul fattore palazzetto.

Completano il programma Cisterna-Padova, con i veneti dodicesimi (ovvero ultimi) senza punti, e Monza-Modena, che inizierà quando gli altri incontri saranno finiti o giù di lì.

Serie A1 Femminile: le sfide da non perdere nella 7° giornata

La 7° giornata di Serie A1 Volley Femminile inizia con l’anticipo di venerdì 6 novembre alle 20.30, al Palazzetto dello Sport di Latisana, la Cda Volley Talmassons Fvg ospita Il Bisonte Firenze. Le friulane hanno sei punti, due in più delle avversarie, ma devono ritrovare continuità dopo quattro sconfitte consecutive. Il servizio può diventare una risorsa per entrambe.

Il primo confronto d’alta classifica si disputa sabato 7 novembre alle 19.30 al Palafenera, dove la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 riceve la Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Entrambe hanno quattordici punti e cinque vittorie, con la possibilità di consolidare un avvio molto positivo. La squadra di Nicola Negro trova nella crescita di Stella Nervini un riferimento importante.

Sabato 7 novembre alle 20.30, al Pala BigMat di Firenze, la Savino Del Bene Scandicci affronta la Numia Vero Volley Milano nel match più atteso. Le padrone di casa inseguono a cinque punti dalle due prime e cercano un risultato che possa riaprire il confronto al vertice; le ospiti arrivano con diciotto punti e un solo set perso. Il duello tra Van Ryk ed Egonu sarà importante, ma la partita richiederà soprattutto qualità nella costruzione e nel lavoro a rete.

La domenica si apre alle 16.00 al Palaverde di Villorba, con Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano-Cbf Balducci Hr Macerata. Le campionesse d’Italia hanno conquistato diciotto punti senza cedere set, mentre le marchigiane arrivano con la fiducia di due vittorie consecutive e una classifica più rassicurante.

Domenica 8 novembre alle 17.00, al Palasport di Cervia, l’Omag Consolini Volley 1907 riceve la Laica Cioccolato Uyba in uno scontro diretto tra squadre appaiate a quattro punti. È un’occasione importante per entrambe, dopo un avvio nel quale la continuità offensiva è mancata troppo spesso.

Sempre domenica 8 novembre alle 17.00, al Palazzo dello Sport di Cuneo, la Granda Volley Cuneo ospita la Igor Gorgonzola Novara. Le padrone di casa cercano punti per risalire dal penultimo posto, mentre le ospiti vogliono dare continuità al successo su Brescia e avvicinarsi al gruppo davanti.

Il turno si chiude domenica 8 novembre alle 18.00 al Palasport Jimmy George di Montichiari, con Banca Valsabbina Millenium Brescia-ChorusLife Volley Bergamo. Le padrone di casa devono muovere una classifica ferma a due punti, mentre le ospiti cercano di ripartire dopo lo stop con Scandicci.

betting online 1 Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€

Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.