Nel fine settimana torna la pallavolo italiana con la 6° giornata di Superlega maschile con i big match Civitanova-Piacenza e Perugia-Modena mentre nel femminile si gioca l’11° giornata di Serie A1. Pronostici Volley 28-29 novembre 2026.

Pronostici Volley 28-29 novembre 2026: programma completo di Superlega

La 7° giornata di Superlega di pallavolo maschile è in programma domenica 29 novembre a cominciare dalle 15:00, quando in Verona-Trento tornerà in campo il 47enne palleggiatore brasiliano Raphael. Le sfide più attese? Civitanova-Piacenza e Perugia-Modena, con gli umbri che finora hanno sempre vinto. Completano il quadro Padova-Cuneo, il derby lombardo Monza-Milano e Prata di Pordenone-Cisterna.

PROGRAMMA COMPLETO 7° GIORNATA SUPERLEGA

Domenica 29 novembre 2026, ore 15:00

Rana Verona – Itas Trentino

Precedenti: 36-16 Trento

Arbitri: Simbari Armando, Saltalippi Luca (Manzoni Barbara)

Diretta Rai 2 e VBTV

Domenica 29 novembre 2026, ore 17:00

Pallavolo Padova – Acqua Sant’Anna Cuneo

Precedenti: 2-0 Padova

Arbitri: Pozzato Andrea, Zavater Marco (Merli Maurizio)

Diretta VBTV

Domenica 29 novembre 2026, ore 17:00

Vero Volley Monza – Allianz Milano

Precedenti: 17-12 Milano

Arbitri: Vagni Ilaria, Canessa Maurizio (Marigliano Antonio Giovanni)

Diretta VBTV

Domenica 29 novembre 2026, ore 17:00

Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Precedenti: 14-3 Civitanova

Arbitri: Cerra Alessandro, Verrascina Antonella (Grossi Dario)

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 29 novembre 2026, ore 18:00

Tinet Prata di Pordenone – Cisterna Volley

Precedenti: nessuno

Diretta VBTV

Domenica 29 novembre 2026, ore 19:00

Sir Susa Scai Perugia – Valsa Group Modena

Precedenti: 36-20 Perugia

Arbitri: Puecher Andrea, Salvati Serena (Pazzaglini Marco)

Diretta DAZN e VBTV

CLASSIFICA SUPERLEGA 2026-2027

Sir Susa Scai Perugia 22, Cucine Lube Civitanova 18, Itas Trentino 15, Gas Sales Bluenergy Piacenza 13, Valsa Group Modena 9, Allianz Milano 6, Tinet Prata di Pordenone 6, Pallavolo Padova 6, Acqua Sant’Anna Cuneo 6, Vero Volley Monza 5, Rana Verona 5, Cisterna Volley 3.

Analisi dei big match 7° giornata Superlega, pallavolo maschile

Nelle analisi delle sfide più interessanti partiamo da Cucine Lube Civitanova-Gas Sales Bluenergy Piacenza. È uno scontro diretto d’alta quota tra la seconda e la quarta forza del campionato. Civitanova occupa il secondo posto con 18 punti (6 vittorie) e punta a difendere la piazza d’onore dall’assalto di Trento (15 punti) e della stessa Piacenza (13 punti). La Lube è reduce dalla prima sconfitta stagionale subita giovedì sera nell’anticipo della 10ª giornata sul campo della capolista Perugia (3-0). Anche Piacenza arriva da un netto 0-3 incassato contro Perugia nell’ultimo turno e cerca riscatto su un campo tradizionalmente ostico per restare agganciata al podio.

Sir Susa Scai Perugia-Valsa Group Modena. È un classico della pallavolo italiana tra la prima della classe, Perugia (19 punti dopo il successo nell’anticipo contro la Lube), e Modena, quinta in graduatoria a quota 9 punti. I Block Devils vogliono allungare ulteriormente in vetta prima della partenza per il Mondiale per Club, mentre gli emiliani cercano un colpo di prestigio per staccare il folto gruppo a quota 6 punti. Perugia attraversa un periodo di forma straordinario: viene da due vittorie consecutive per 3-0 contro Piacenza e Civitanova (nel recupero infrasettimanale), che ne certificano la solidità. Anche Modena si presenta in Umbria in fiducia dopo il netto 3-0 casalingo inflitto a Cisterna nell’ultima giornata.

Rana Verona-Itas Trentino. Derby dell’Adige dal peso specifico importante per entrambe. Trento (terza a 15 punti) cerca punti per insidiare il secondo posto della Lube, mentre Verona (penultima a 5 punti e reduce dal ko di Cuneo) ha bisogno di una scossa davanti al proprio pubblico per risalire la china.

Vero Volley Monza-Allianz Milano. Derby lombardo molto equilibrato nei bassifondi della classifica: Milano è sesta con 6 punti (reduce da due sconfitte consecutive contro Lube e Trento) e affronta una Monza decima a quota 5 punti ma rinfrancata dal netto successo esterno ottenuto a Padova nell’ultimo turno.

Serie A1 Femminile: le sfide dell’11° giornata

La Serie A1 femminile di pallavolo 2026/2027 (LVF A1 Fineco) prosegue questo weekend con l’11ª giornata di andata, in programma tra sabato 28 e domenica 29 novembre 2026. Tutte le sfide del campionato sono trasmesse in diretta streaming su DAZN, affiancate da una selezione di gare in chiaro su Rai Sport / RaiPlay e sul canale YouTube della Lega Volley Femminile. Ecco il programma completo del weekend.

Sabato 28 novembre 2026, ore 20:00



CDA Volley Talmassons FVG – Numia Vero Volley Milano (Diretta DAZN)

Precedenti: 2-0 per Milano

Sabato 28 novembre 2026, ore 21:00



Granda Volley Cuneo – Savino Del Bene Scandicci (Diretta DAZN e RaiPlay)

Precedenti: non disponibili nel bilancio complessivo (1-0 per Cuneo nella stagione 2025/2026)

Domenica 29 novembre 2026, ore 17:00

Igor Gorgonzola Novara – Megabox Ond. Savio Vallefoglia (Diretta DAZN)

Precedenti: non disponibili

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Laica Cioccolato UYBA Busto Arsizio (Diretta DAZN)

Precedenti: 6-0 per Busto Arsizio

Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Omag Consolini S.G. Marignano (Diretta DAZN e YouTube LVF)

Precedenti: 2-0 per Conegliano

Il Bisonte Firenze – CBF Balducci HR Macerata (Diretta DAZN e YouTube LVF)

Precedenti: non disponibili

Domenica 29 novembre 2026, ore 18:00

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – ChorusLife Volley Bergamo (Diretta DAZN e YouTube LVF)

Precedenti: non disponibili

Vediamo le analisi delle sfide più attese di questo turno di pallavolo femminile, iniziando da Igor Novara Gorgonzola-Megabox Vallefoglia. Vallefoglia occupa il quarto posto con 23 punti (8 vittorie in 10 gare) e difende la posizione dalle dirette inseguitrici. Novara è invece attardata al settimo posto a quota 16 punti e ha bisogno di continuità per rientrare nella parte alta del tabellone. Novara ha appena cambiato guida tecnica passando da Barbolini a Lorenzo Bernardi e arriva con grande entusiasmo dopo l’impresa in Champions League sul campo di Conegliano (vittoria 2-3 con 39 punti di Tatiana Tolok). Vallefoglia vive un ottimo avvio di stagione ed è impegnata anche sul fronte europeo in Challenge Cup.

Passiamo a Reale Mutua Chieri ’76-Volley Bergamo, uno scontro diretto d’alta quota tra la terza forza del campionato, Chieri (25 punti, bilancio 9-1), e Bergamo, sesta in graduatoria. Con un successo da tre punti, Chieri può blindare con due giornate d’anticipo un piazzamento tra le prime quattro al giro di boa. Chieri arriva dalla prestigiosa vittoria esterna al PalaIgor contro Novara e vanta il secondo miglior attacco del torneo con il 47,2% di efficienza, trascinata al servizio da Anett Németh (16 ace). Bergamo si presenta in Piemonte forte del netto successo ottenuto nell’ultimo turno contro Talmassons.

Granda Volley Cuneo-Savino Del Bene Scandicci. Scandicci, quinta forza del campionato, cerca punti pesanti per restare agganciata al treno di testa. Cuneo è penultima a caccia di punti salvezza, ma sul campo di casa ha già dimostrato di poter sorprendere le toscane battendole 3-0 nella scorsa stagione.

Nelle altre sfide, impegno agevole per le prime due della classe. La capolista imbattuta Prosecco Doc Imoco Conegliano (30 punti, 10-0) ospita al Palaverde la neopromossa Consolini S.G. Marignano, mentre la seconda della classe Numia Vero Volley Milano (27 punti, 9-1) fa visita alla CDA Talmassons.

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