Pronostici Volley Superlega: 20a giornata di pallavolo maschile e 18° turno di Serie A Femminile

Superlega Volley Giornata 20 col big match Trento-Modena e proprio gli emiliani stanno avvicinando Perugia tra le favorite per la vittoria finale nelle quote anteposto. In campo anche la Pallavolo Femminile con la 18° giornata di Serie A1.

Superlega Volley Giornata 20: le partite di sabato

La 20a giornata del massimo campionato di volley prende il via sabato alle 18:30 con il match tra Verona-Milano. Gli Scaligeri si sono portati ad un punto dalla top 8 con due vittorie consecutive, mentre i meneghini, quinti con 26 punti hanno perso nell’ultimo turno dopo una striscia di 4 vittorie consecutive. Nella storia moderna non c’è praticamente partita tra i due team, con 9 successi di Milano su 12 precedenti.

Alle 18:30 la Lube Civitanova torna in campo a distanza di tre giorni dal precedente impegno ospitando la Tonno Callipo, tornata alla vittoria lo scorso 30 gennaio in casa di Ravenna. I calabresi rimangono però penultimi con 12 punti, a +5 dalla zona franca e con una gara proibitiva da disputare. Il bilancio dei precedenti pende nettamente dalla parte dei marchigiani: su 25 incroci, ben 20 vittorie della squadra di casa e solo 5 successi dei vibonesi.

Secondo impegno in tre giorni anche per Perugia, che sulla carta è attesa da un match abbordabile contro il fanalino di coda Ravenna (9 punti). La situazione dei romagnoli è disperata poiché ad oggi non hanno mai vinto una gara, perdendo 15 volte. Nei 25 precedenti, 22 vittorie degli umbri e solo 3 affermazioni di Ravenna, una sola nelle ultime 10 sfide.

Superlega Volley Giornata 20: big match Trento-Modena

Il big match è senza dubbio la sfida tra Itas Trentino-Leo Shoes PerkinElmer Modena in programma in contemporanea con la sfida di Monza. Buone notizie negli ultimi giorni per coach Giani, che ha visto negativizzarsi ben 4 elementi. Attualmente, dunque, rimane un solo indisponibile per Covid (oltre ad un componente dello staff). Si affrontano due tra le favorite per la vittoria finale, con gli emiliani in striscia positiva da 10 turni dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative.

All’andata, vittoria per 3-0 di Modena, che è arrivata dopo la doppia sconfitta rimediata nella passata stagione. Ovviamente i padroni di casa arriveranno alla sfida con energie fisiche e mentali probabilmente inferiori rispetto agli emiliani, visto il precedente impegno in casa della Lube.

Superlega Volley Giornata 20: le sfide di domenica

Il programma prosegue domenica alle 18:00 con Vero Volley Monza-Cisterna. I brianzoli sono attualmente settimi con 22 punti, ma vengono da una sola vittoria negli ultimi 5 turni. Esattamente come i laziali, che però con 17 punti si trovano a ridosso della zona calda della graduatoria. All’andata vittoria di Monza per 3-2 in trasferta, con la compagine lombarda che ha così centrato l’ottavo successo nel parziale degli ultimi 10 precedenti.

Chiuderà il programma della 20a giornata di Superlega il posticipo delle 20:30 tra Piacenza-Padova. Buone notizie per coach Bernardi, che ritrova due membri del gruppo atleti precedentemente in quarantena e un membro dello staff. Rimangono in isolamento ancor 6 giocatori e 3 componenti dello staff. Attualmente la classifica sorride maggiormente ai padroni di casa (25 punti), mentre gli ospiti sono a quota 18, a -2 dalla top 8. All’andata, vittoria per 3-2 di Padova nel proprio fortino, che ha interrotto una serie di 5 vittorie consecutive per Piacenza.

Quote Antepost Pallavolo Maschile

Superlega A1 Maschile 2021/2022

Perugia 2,00

Modena 3,50

Civitanova 4,00

Trentino 10

Piacenza 15

Monza 25

Milano 33

Cisterna 250

Padova 250

Taranto 500

Vibo Valentia 500

Verona 500

Ravenna 1.000

Serie A1 Pallavolo Femminile, 18° giornata e quote antepost

Ecco il programma del prossimo turno di Pallavolo Femminile con la Serie A1 dove abbiamo sempre Conegliano a dominare come vediamo anche dalle quote antepost di seguito.

05-02-2022

20:30 – Firenze-Roma

06-02-2022

17:00 – Bergamo-Casalmaggiore

Chieri ’76-Trentino

Perugia-Novara

Scandicci-UYBA Busto Arsizio

Vallefoglia-Cuneo

18:15 – Conegliano-Monza

Serie A1 Femminile 2021/2022

Conegliano 1,20

Monza 10

Novara 10

Scandicci 12

Busto Arsizio 20

Chieri 100

Firenze 100

Casalmaggiore 100

Cuneo 100

Trentino 150

Roma 250

Vallefoglia 250

Bergamo 250

Perugia 250

