Pronostici Volley: Superlega 21a giornata col big match Modena-Perugia

Superlega Volley Giornata 21, nel fine settimana torna il campionato di pallavolo maschile italiano e si gioca anche il volley femminile con la 19° giornata di Serie A1.

Superlega Volley Giornata 21: anticipo Padova-Monza

Il programma della 21a giornata si apre sabato con l’impegno casalingo della Kioene Padova contro la Vero Volley Monza. Sarà il secondo impegno nel giro di tre giorni per i veneti, che dopo essersi allontanati dalla zona calda della graduatoria, hanno agganciato la top 8. Lo score dei due team negli ultimi 5 turni è praticamente identico, con 2 vittorie e 3 sconfitte, anche se i brianzoli hanno invertito la rotta solo nell’ultimo turno battendo Cisterna dopo tre sconfitte di fila. All’andata, vittoria in trasferta per Padova (3-2) che ha vinto il 4° confronto negli ultimi 10 precedenti contro Monza.

Superlega Volley Giornata 21: le partite di domenica

Domenica alle 15:00 l’Itas Trentino Volley ospita la Prisma Taranto Volley. Gli uomini di coach Lorenzetti, terza forza della regular season, vengono da due sconfitte consecutive contro Civitanova e Modena, due delle candidate alla vittoria finale. Stesso score per i pugliesi nelle ultime due giornate, ragion per cui entrambe le squadre scenderanno in campo per invertire la rossa. La bilancia pende però nettamente dalla parte di Trento, che ha vinto tutti e tre i precedenti contro Taranto.

A Ravenna la sfida tra i padroni di casa e la Lube Civitanova, campione d’Italia in carica e reduce da 5 vittorie consecutive dopo la sconfitta rimediata contro Perugia. Tra le due compagini ci sono qualcosa come 40 punti di distacco. Sono 22 i precedenti tra i cucinieri e i ravennati: solo una vittoria per i secondi, che hanno trovato il successo nel marzo del 2014. Da lì in poi altre 16 sconfitte.

Secondo impegno nel giro di 4 giorni per Vibo Valentia che, dopo aver ottenuto 2 vittorie negli ultimi 3 turni, affronterà Verona, che viene da 3 vittorie consecutive contro Padova, Cisterna e Milano. I calabresi hanno sempre vinto negli ultimi 3 precedenti casalinghi contro gli Scaligeri, dopo aver perso 4 gare di fila nel palazzetto amico.

Alle 20:30, infine, il turno si chiude con la sfida tra Top Volley Cisterna-Powervolley Milano. La vittoria contro Piacenza ha ridato speranze playoff ai laziali, che ora se la vedranno con i meneghini, quinti con 27 punti ma reduci da due sconfitte di fila. All’andata, vittoria in trasferta per Cisterna nel capoluogo lombardo (2-3) dopo quattro sconfitte consecutive contro la compagine oggi allenata da coach Piazza.

Superlega Volley Giornata 21: big match Modena-Perugia

Alle 18:00 di domenica va in scena big match tra Modena-Perugia, rispettivamente quarta e prima in classifica con 15 punti di vantaggio per la compagine perugina. Giani e i suoi hanno inanellato una serie di 11 vittorie in campionato, mentre gli umbri hanno messo insieme 3 successi dopo la sconfitta di Trento, mantenendo 8 punti di vantaggio sulla seconda.

All’andata, vittoria in trasferta per Modena, che però negli ultimi 10 precedenti tra campionato e Champions League ha battuto Perugia solo 3 volte.

Serie A1 Pallavolo Femminile, il programma della 19a giornata

Monza-Scandicci

Casalmaggiore-Firenze

Cuneo-Novara

UYBA Busto Arsizio-Conegliano

Bergamo-Perugia

Roma-Chieri ’76

Trentino-Vallefoglia

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata.