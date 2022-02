Pronostici Volley: Superlega 22a giornata col big match Perugia-Padova

Superlega Volley Giornata 22 nel fine settimana col big match Perugia-Padova mentre è stata rinviata Lube-Latina. Vediamo anche il programma del 20° turno di pallavolo femminile con la Serie A1 Volley.

Superlega Volley Giornata 22: l’anticipo Monza-Vibo Valentia

La prima partita del nuovo turno di SuperLega Credem Banca si giocherà sabato 19 febbraio alle ore 18.00 tra Vero Volley Monza-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. I padroni di casa sono al momento quinti in classifica, e sono alla ricerca di punti preziosi per consolidare la loro a posizione. I calabresi, dopo la sconfitta interna con Latina, sono penultimi e in una situazione disperata, anche se Taranto, Padova e Verona, anche esse in zona retrocessione, le stanno davanti solo di uno o due punti.

Nei 21 precedenti è in vantaggio comunque Monza per 15 a 5. L’ultima vittoria in trasferta su questo campo per i calabresi risale al 2017, quando si imposero per 1-3 nella quarta Giornata di andata del campionato di Serie A. Questo sarà l’unico match di anticipo.

Big match Perugia-Padova

Domenica alle 18.00 toccherà sfidarsi invece Sir Safety Conad Perugia-Kioene Padova. Umbri lanciatissimi in testa al campionato, patavini solo noni ma come sempre decisi a giocarsela alla pari con tutti.

Nei 21 precedenti, 18 le vittorie dei padroni di casa, l’ultima lo scorso anno nei Quarti di finale della Del Monte Coppa Italia SuperLega, e tre quelle degli ospiti, che qui hanno vinto solo una volta nel lontano dicembre del 2010 (1-3) quando si chiamavano Phyto Performance Padova.

Superlega Volley Giornata 22: le altre partite di domenica

Domenica alle ore 15.30 c’è Gioiella Prisma Taranto-Gas Sales Bluenergy Piacenza. Al PalaMazzola, i rossoblù, terz’ultimi in graduatoria, devono riscattare la recente sconfitta contro l’Itas, e tentare di risalire la china. Di contro, i piacentini vogliono una vittoria utilissima per la zona playoff. Tre soli precedenti fra le due squadre, con altrettante vittorie dei piacentini, inclusa la sfida dell’andata.

In contemporanea, ma all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, i fari dovevano essere puntati su Cucine Lube Civitanova-Top Volley Cisterna, con i marchigiani secondi con una partita in meno, alla ricerca di punti utili da rosicchiare a Perugia, e la squadra di coach Fabio Soli desiderosa di ottenere un’altra vittoria dopo aver espugnato il PalaMaiata, per restare in zona playoff. Purtroppo, però, la Lega Pallavolo Serie A ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara a causa della positività al Covid di più di tre biancorossi.

Alle 20.30 ci sarà la sfida Allianz Milano-Consar RCM Ravenna. Sulla carta, quindi, si prospetta una vittoria facile per i biancocelesti della Powervolley, ai danni di una Porto Robur Costa che pensa già al futuro. Diciassette i precedenti, con Milano avanti 11 a 7 sugli ospiti biancorossi.

A chiudere Verona Volley-Leo Shoes PerkinElmer Modena. Per i giallobù veneti, quart’ultimi nella classifica di A, parola d’ordine vittoria per non essere risucchiati dietro. Per quelli emiliani, invece, è importante confermarsi per mantenere il quarto posto. Nei trentanove precedenti è in vantaggio la squadra emiliana, che ha vinto trentadue confronti contro i sette dei veneti. Ricordiamo che Kioene Padova e Itas Trentino scenderanno in campo martedì 22 febbraio per il recupero della 4ª giornata di ritorno.

Superlega Volley Giornata 22: tutte le quote di pallavolo maschile

19-02-2022

Monza – Vibo Valentia 1,27 3,55

20-02-2022

Taranto Volley – Gas Sales Piacenza 4,50 1,16

Perugia – Padova 1,04 9,75

Milano – Ravenna 1,02 11

Verona – Modena 5,25 1,12

Superlega A1 Maschile 2021/2022

Perugia 1,70

Civitanova 4,00

Modena 7,00

Trentino 8,00

Monza 25

Piacenza 25

Milano 33

Padova 250

Cisterna 250

Taranto 500

Vibo Valentia 500

Verona 500

Serie A1 Pallavolo Femminile, il programma della 20a giornata

19-02-2022

Chieri – Scandicci 2,80 1,40

Perugia Volley – Trentino 1,55 2,35

20-02-2022

Conegliano – Cuneo Granda Volley 1,02 11

Firenze – Busto Arsizio 3,35 1,28

Monza – Volley Group Roma 1,04 9,25

Novara – Bergamo 1,04 9,25

Volley Vallefoglia – Casalmaggiore 1,50 2,40

Serie A1 Femminile 2021/2022

Conegliano 1,25

Scandicci 8,00

Monza 8,00

Novara 10

Busto Arsizio 20

Chieri 75

Firenze 100

Casalmaggiore 100

Cuneo 100

Trentino 150

Roma 250

Vallefoglia 250

Bergamo 250

Perugia 250

