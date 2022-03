Pronostici Volley: Superlega, iniziano i playoff di pallavolo maschile. Perugia favorita

Superlega Volley Playoffs 2022, siamo arrivati alla fase finale del campionato di pallavolo maschile in Italia. Al via dei playoffs la squadra da battere è Perugia. Vediamo tutte le partite in programma e i consigli per le scommesse. Si gioca anche nel femminile con la 25a giornata di Serie A1.

Superlega Volley Playoffs 2022: Trentino-Piacenza aprono le danze sabato

Ad aprire il programma di gara-1 sarà il match che si disputerà in anticipo sabato 26 marzo alle 20:30 tra Itas Trentino Volley-Piacenza. Le due compagini si sono affrontate nella fase post season già 5 volte: 3 in finale (2008, 2009, 2013) e 2 proprio ai quarti di finale (2005 e 2021). Se si eccettua l’ultimo incrocio, quello relativo alla passata stagione, per decretare la vincitrice è sempre servito il match di spareggio.

Per Trento sarà la partecipazione numero 19 ai playoff scudetto su 22 stagioni di attività, dopo la mancata qualificazione nelle prime due annate (2000/01 e 2001/02), mentre nella stagione 2019/20 la fase post season è stata bloccata dall’emergenza Covid.

In 18 partecipazioni, 13 volte il club di via Trener ha superato i quarti, vincendo 15 volte gara-1. In questa stagione i due team si sono incrociati ovviamente già due volte con doppia vittoria di Trento per 3-1.

Big match Lube Civitanova-Monza

Domenica alle 18:00 la prima gara di giornata vedrà i campioni d’Italia della Lube Civitanova, reduci dal recupero contro la Powervolley Milano, affrontare in casa la Vero Volley Monza. Se la seconda classificata nella regular season può vantare un rendimento migliore e un roster sulla carta superiore, i brianzoli arrivano al match sulle ali dell’entusiasmo dopo aver conquistato il primo trofeo europeo della loro storia.

Mercoledì sera, infatti, la squadra di Massimo Eccheli ha centrato l’obiettivo alla sua seconda finale, dopo quella di Challenge Cup persa nel 2019. Sul campo della Salle Grenon, forte del 3-0 ottenuto in casa, Monza ha battuto il Tours VB con lo stesso punteggio assicurandosi la Cev Cup 2022, anche se sarebbero bastati due set per il trionfo. Sarà il 4° confronto stagionale tra i due team: in Superlega doppia affermazione di Macerata, che però ad ottobre 2021 ha ceduto a Monza nella semifinale di Supercoppa.

Superlega Volley Playoffs 2022: le altre partite di domenica

Tra Modena-Milano in regular season sono stati gli emiliani ad imporsi in entrambi i casi: 3-0 nel match d’andata nel palazzetto amico e 3-2 in casa dei meneghini. Il pronostico pende inevitabilmente dalla parte della formazione di coach Giani, costruita sin dall’estate per tornare a vincere il titolo, anche se probabilmente nella regular season ha raccolto meno di quanto previsto, soprattutto a causa di un avvio di campionato balbettante. In totale, i precedenti sono 23 con un bilancio che pende nettamente dalla parte dei modenesi con 18 successi contro 5.

Chiude il programma dei playoff il match tra la capolista della regular season, Perugia, e la formazione che ha agguantato la post season con l’ultimo posto disponibile, ovvero Cisterna. Curiosamente, i laziali hanno vinto solo il primo precedente contro gli umbri, quello risalente ad ottobre del 2012, dopodiché sono arrivati ben 19 successi per Perugia, inclusi i due della regular season di quest’anno. Insomma, secondo i pronostici i ragazzi di Nikola Grbic non dovrebbero aver bisogno nemmeno della bella per chiudere la contesa.

Playoff Superlega volley: il programma completo e la guida tv

QUARTI DI FINALE

GARA-1: 27 marzo

GARA-2: 3 aprile

EVENTUALE GARA-3: 10 aprile

SEMIFINALI

GARA-1: 13 aprile

GARA-2: 17 aprile

GARA-3: 20 aprile

EVENTUALE GARA-4: 24 aprile

EVENTUALE GARA-5: 27 aprile

FINALE

GARA-1: 1° maggio

GARA-2: 4 maggio

GARA-3: 8 maggio

EVENTUALE GARA-4: 11 maggio

EVENTUALE GARA-5: 15 maggio

Gara 1

26.03. 20:30 Itas Trentino-Piacenza (Volleyball World Tv)

27.03. 18:00 Lube Civitanova-Monza (Volleyball World Tv)

27.03. 18:00 Modena-Milano (RAI Sport + e Volleyball World Tv)

27.03. 18:00 Perugia-Cisterna (Volleyball World Tv)

Gara 2

02.04. 18:00 Monza-Lube Civitanova

03.04. 18:00 Cisterna-Perugia

03.04. 18:00 Milano-Modena

03.04. 18:00 Piacenza-Trentino

Superlega Volley Playoffs 2022: tutte le quote

26-03-2022

Trentino – Gas Sales Piacenza 1,24 3,80

27-03-2022

Civitanova – Monza 1,10 5,75

Modena – Milano 1,28 3,35

Superlega A1 Maschile 2021/2022

Perugia 1,60

Civitanova 4,00

Modena 6,00

Trentino 10

Milano 33

Piacenza 50

Monza 50

Cisterna 100

Serie A1 Volley Femminile, il programma della 25a giornata e le quote antepost

25a giornata

Perugia-Cuneo

Conegliano-Chieri ’76

Firenze-Bergamo

Monza-Vallefoglia

Roma-Trentino

UYBA Busto Arsizio-Casalmaggiore

Novara-Scandicci

Serie A1 Pallavolo Femminile 2021/2022

Conegliano 1,40

Novara 4,00

Monza 7,50

Scandicci 15

Busto Arsizio 25

Cuneo 100

Chieri 100

Firenze 100

