Superlega 4a giornata, continua la stagione 2022-23 del campionato di pallavolo maschile. Vediamo le partite in programma nel weekend e i consigli per le scommesse sul Volley Maschile. Questo weekend però inizia anche la Serie A1 di Pallavolo Femminile ad una settimana dalla fine del mondiale.

Superlega 4a giornata: le partite del sabato

Dopo l’anticipo della 5a giornata di Superlega Volley tra Trentino-Lube Civitanova (vinto dai campioni d’Italia della Lube che hanno rimontato da 0-2 a 3-2) nel fine settimana si continua col campionato di pallavolo maschile. Al sabato abbiamo due partite, si inizia con WithU Verona-Gioiella Prisma Taranto. I padroni di casa, dopo aver battuto Piacenza all’esordio e poi Trento, sono incappati nella prima sconfitta stagionale a Perugia. Gli ospiti, invece, hanno centrato il primo successo al 3° turno dopo aver perso le prime due gare.

Il programma prosegue alle 20:30 con la Emma Villas Aubay Siena che ospita la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che ha ufficializzato l’ingresso nello staff tecnico di Matteo De Cecco, nuovo collaboratore di Lorenzo Bernardi, dopo la conclusione della sua avventura con la nazionale slovena. I toscani, ancora fermi al palo, cercano il primo sussulto stagionale e lo faranno in quello che è un match inedito contro gli emiliani, che hanno ottenuto il primo successo nella terza giornata battendo a sorpresa Trento dopo le sconfitte contro Modena e Verona.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Superlega 4a giornata: i match di domenica

Domenica il menu si apre con il match delle 15:30 tra Valsa Group Modena-Allianz Milano. Le due compagini si presentano alla sfida rispettivamente con 4 e 5 punti in classifica, con gli uomini di Andrea Giani decisi a firmare il sorpasso dopo un avvio di stagione al di sotto delle attese. Dopo il ko casalingo con Cisterna, invece, Milano ha trovato due successi, tra derby col Monza e match casalingo contro Siena. Modena parte con i favori del pronostico anche per via dei precedenti: 5 successi negli ultimi 5 match contro i meneghini.

Alle 18:00 si gioca il resto del turno con i campioni in carica della Cucine Lube Civitanova a fare visita alla Vero Volley Monza. Un solo punto e zero vittorie per i padroni di casa che, complice l’infortunio a Cachopa, sono stati costretti a correre ai ripari mettendo sotto contratto Jan Zimmermann, palleggiatore tedesco proveniente dai polacchi del BBTS Bielsko-Biala. Negli ultimi 10 precedenti, una sola vittoria per Monza contro Perugia, in Supercoppa nel 2021.

Dopo l’anticipo perso contro i campioni d’Italia, è attesa da un altro match molto complicato l’Itas Trentino, che ospita la Top Volley Cisterna, che ha iniziato la stagione come meglio non poteva: 3 successi su 3 contro Milano in trasferta, Taranto e Padova in casa.

Chiude il programma Pallavolo Padova-Sir Safety Susa Perugia. Dopo aver sorpreso sia Modena sia la Lube Civitanova, i veneti sono caduti nel terzo turno in casa di Cisterna. La prova del nove sarà ora la sfida contro gli umbri, che sono tra i favoriti per la vittoria finale della Superlega. Negli ultimi 10 precedenti tra le due compagini, tra campionato e coppe nazionali, altrettanti successi di Perugia: l’ultima affermazione di Padova risale al dicembre 2018.

Inizia anche la Serie A1 Pallavolo Femminile

Questo weekend parte anche il campionato di pallavolo femminile, la Serie A1 che vede Conegliano partire favorita ai nastri di partenza. Ecco il programma della prima giornata e a seguire le quote antepost SNAI per la vittoria finale del campionato.

Segui il nuovo canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale.

Entra nel canale telegram VIP di BETTING MANIAC con la promozione WELCOME BACK NBA. Paghi solo un mese ma stai con noi nel VIP fino a fine anno (31-12-2022).