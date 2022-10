Superlega 5a giornata. Nel weekend si gioca una giornata del campionato di volley maschile con solo 4 partite visto che lunedì 4 squadre sono impegnate in Sardegna per le Final Four della Supercoppa. In campo anche la Pallavolo Femminile con la 3a giornata di Serie A1.

Superlega 5a giornata: le partite di campionato

Il nuovo turno di Superlega Volley si apre sabato alle 18:00 con Top Volley Latina-Emma Villas Volley Siena. È quasi un testa-coda considerato che Cisterna è attualmente seconda con 10 punti (3 successi su 4), ma viene dal ko subito in casa di Trento. Siena, invece, è ancora ferma al palo all’ultimo posto.

Domenica alle 15:30 il programma prosegue con Gas Sales Bluenergy Piacenza-Vero Volley Monza. I padroni di casa sono reduci da due vittorie di fila dopo le prime due sconfitte, mentre i brianzoli hanno vinto la prima gara in stagione contro i campioni della Lube Civitanova, dopo le tre sconfitte iniziali. Nella passata stagione, le due squadre si sono incrociate 3 volte: una a Monza e 2 a Piacenza, con vittorie sempre della squadra di casa.

Alle 18:00 si giocano due partite. L’Allianz Milano ospita la WithU Verona. I padroni di casa, dopo il debutto con ko, hanno vinto tre gare di fila e ora si trovano al 5° posto con 7 punti. Gli scaligeri, invece, si trovano due posizioni sotto con 5 punti e vengono da due sconfitte. Negli ultimi 10 precedenti, il bilancio pende dalla parte dei meneghini con 6 successi contro 4.

Chiude il programma la sfida tra Gioiella Prisma Taranto-Padova. Cammino diametralmente opposto per le due formazioni in questo inizio di stagione. I pugliesi hanno 5 punti e sono reduci da due vittorie consecutive, seguite ai due ko iniziali. I veneti (4) vengono invece da due sconfitte, dopo aver battuto nei primi due turni le big Modena e Civitanova. Si prospetta una gara equilibrata, anche se nella passata stagione Taranto ha fatto suoi entrambi i match tra andata e ritorno della regular season. Attenzione comunque ad OVER PUNTI TOTALI.

Superlega 5a giornata: Final Four Supercoppa

Al PalaPirastu di Cagliari si disputano lunedì 31 ottobre le semifinali della Supercoppa Italiana. Alla competizione partecipano le quattro formazioni che hanno chiuso la regular season 2021-2021 nelle prime quattro posizioni: la Lube Civitanova campione d’Italia in carica, Modena (4° posto), la Sir Safety Perugia che è detentrice della Coppa Italia 2021-2022 e l’altra finalista dello stesso trofeo, ovvero Trento.

Si parte con Cucine Lube Civitanova-Valsa Group Modena, che nella passata stagione si è fermata ad un passo dalla finale scudetto. Le due formazioni si sono già trovate di fronte lo scorso 16 ottobre nel match valido per il 3° turno di Superlega e Civitanova si è sbarazzata degli emiliani con un netto 3-0.

Perugia-Trento, ovvero la squadra che ha vinto la passata edizione della Supercoppa. Nella scorsa stagione i due club si sono affrontati ben 8 volte, compreso il confronto di Champions League conclusosi dopo 11 set in due gare, oltre che nella finale della Coppa Italia e nella semifinale della stessa Supercoppa.

Le due vincenti delle semifinali si ritroveranno di fronte martedì 1 novembre per la finale. Prima, però, alle 14:00 si disputerà la finale di consolazione per il terzo posto tra le due perdenti.

Serie A1 Femminile: dopo il turno infrasettimanale si gioca la 3a giornata

In campoo anche la Pallavolo Femminile con la Serie A1 alla 3a giornata dopo che si è giocato un 2° turno infrasettimanale. 5 squadre ancora a punteggio pieno, tra loro Chieri che è stata l'ultima squadra a scendere in campo contro Cuneo.

Il 3° turno della Serie A1 Pallavolo Femminile.