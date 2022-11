Superlega 6a giornata. Continua il campionato italiano di pallavolo maschile. Abbiamo analizzato le sfide in programma nel weekend del 5-6 novembre. Si gioca anche la 5° giornata della Serie A1 di volley femminile.

Superlega 6a giornata: le prime partite in programma

La Sir Safety Perugia si è aggiudicata mercoledì sera la Supercoppa Italiana contro i campioni d’Italia di Civitanova, primo trofeo stagionale per il volley maschile che continua con il 6° turno di Superlega Volley anche se Pallavolo Padova-Emma Villas Aubay Siena è stata rinviata a data da destinarsi.

Alle 20:30 Prisma Taranto Volley-You Energy Volley. Tra le due compagini attualmente in classifica c’è la differenza di un punto in favore degli emiliani (7-6), con entrambe le squadre che fin qui hanno vinto solo due volte. Entrambe sono reduci da una sconfitta interna (rispettivamente contro Padova e Monza). Nella passata stagione, i due team si sono incrociati 3 volte con 2 successi per Piacenza e uno per i pugliesi.

Domenica alle 15:30 la Valsa Group Modena di coach Andrea Giani ospita la Top Volley Cisterna. Gli uomini allenati da coach Fabio Soli sono reduci dalla sconfitta casalinga subita dalla Emma Villas Aubay Siena e si apprestano ad affrontare una delle squadre più forti del campionato, anche se al momento gli emiliani sono in realtà attardati sul gruppo di testa visto che hanno solo 5 punti e occupano l’undicesimo posto. A febbraio scorso l’ultimo precedente vinto da Cisterna dopo qualcosa come 16 successi consecutivi di Modena.

Superlega 6a giornata: le altre sfide domenicali

Alle 18:00 i campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova ospitano Verona con l’obiettivo di cancellare la sconfitta subita in Supercoppa. Attualmente, in classifica, tra le due formazioni c’è solo un punto di differenza (9-8), ma i cucinieri hanno giocato una partita in più. Il 3 gennaio 2015 l’ultima vittoria degli scaligeri, dopo la quale sono arrivati ben 17 successi dei marchigiani.

Alle 19:00 la capolista Perugia ospita la Powervolley Milano. Gli umbri sono lanciatissimi con 15 punti e il primo posto in classifica, oltre che la fresca vittoria in Supercoppa. I meneghini, comunque, non stanno facendo male (6° posto con 7 punti). Quattro successi di fila per Perugia contro Milano.

Chiude il turno il match delle 20:30 tra Vero Volley Monza-Itas Trentino. I brianzoli sono ottavi con 7 punti e vengono da 2 successi di fila, mentre Trento (10 punti e 3° posto in classifica) ha ottenuto il 3° posto in Supercoppa mentre precedentemente in campionato aveva perso a Perugia. Trento ha vinto gli ultimi 5 precedenti contro Monza, 9 negli ultimi 10.

Serie A1 Femmninile: 5° giornata

In campo anche la pallavolo femminile con la 5° giornata. Non ci sono grandi big match da segnalare mentre nelle quote antepost Scandicci si avvicina a Conegliano per la vittoria del campionato. Monza e Novara provano a recitare il ruolo delle contender.

