Superlega 7a giornata del campionato di pallavolo maschile ma si gioca anche il volley femminile con la 5° giornata di Serie A1. Vediamo le sfide da non perdere con curiosità, statistiche e consigli per i pronostici volley.

Superlega 7a giornata: le prime sfide di volley maschile

Venerdì alle 18:00 fari puntati sulla sfida tra Gas Sales Volley Piacenza-Sir Safety Perugia Volley che apre la 7a giornata di Superlega di pallavolo maschile. Sarà sfida d’alta quota con i padroni di casa che al momento occupano il 4° posto con 10 punti frutto di 3 successi e altrettante sconfitte. Perugia, invece, si trova in vetta a punteggio pieno con 18 punti conquistati in 6 gare. La capolista dovrebbe ritrovare per l’occasione Wilfredo Leon, reduce dall’infortunio di Supercoppa. L’ultimo successo di Piacenza contro Perugia risale alla Coppa Italia del 2017: da lì in poi 11 vittorie di fila per gli umbri.

Sabato alle 15:30 il programma prosegue con la Pallavolo Padova ad ospitare la Powervolley Milano. C’è solo un punto di differenza tra le due compagini attualmente in classifica in favore dei meneghini, ma i veneti hanno giocato una partita in meno e vengono dalla vittoria importante contro Taranto in trasferta. I lombardi, invece, hanno perso le ultime due gare di fila e vogliono risollevarsi subito contando che negli ultimi 5 scontri con i patavini non hanno mai perso, vincendo 9 volte nei più recenti 10 precedenti contro questo avversario.

Superlega 7a giornata: le altre partite e il posticipo di domenica

Alle 18:00 si disputano in contemporanea tre match. I campioni d’Italia della Lube Civitanova fanno visita alla Top Volley Cisterna. I marchigiani hanno due punti in più in classifica (12-10), ma hanno anche disputato una gara in più, mentre i laziali sono reduci da 3 sconfitte di fila dopo un avvio sprint (3 vittorie). La Lube ben 9 affermazioni consecutive contro questo avversario dopo la sconfitta dell’ottobre 2017.

Il fanalino di coda Emma Villas Aubay Siena ospiterà la Valsa Group Modena dopo aver vinto a Cisterna nel 5° turno e dopo che nel precedente weekend i toscani non sono scesi in campo contro Padova per via delle positività al Covid. Coach Paolo Montagnani, per l’occasione, avrà il gruppo al completo per provare a battere Andrea Giani e i suoi, tornati alla vittoria contro Cisterna (e anche in settimana in CEV Cup) dopo aver rimediata tra campionato e coppa ben 5 KO consecutivi. Nei 2 precedenti risalenti alla stagione 2018-2019, doppio successo degli emiliani.

Chiude il programma delle 18:00 Trento-Taranto, rispettivamente seconda (13 punti) e penultima (6). Dopo un avvio modesto gli uomini di coach Lorenzetti hanno inanellato in campionato una serie di 3 successi consecutivi, mentre i pugliesi vengono da due KO di fila. La scorsa stagione, doppio successo dei trentini, esattamente come nel campionato 2009-2010.

Il weekend si concluderà domenica alle 20:30 con WithU Verona-Vero Volley Monza. In classifica c’è una sola lunghezza di differenza tra le due compagini ed entrambe vengono da una sconfitta. Insomma, c’è voglia di riscatto da ambo le parti. Nei 10 precedenti più recenti, tra campionato e coppe, il bilancio pende leggermente dalla parte dei brianzoli con 6 vittorie a 4.

Serie A1 Femminile: 6a giornata

Si gioca anche il campionato di Serie A1 Pallavolo Femminile. Conegliano rimane la squadra da battere, ma Scandicci non molla e rimane attaccata per la vittoria finale.

