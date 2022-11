Superlega 8a giornata 2022, abbiamo analizzato tutte le partite di questo turno di volley maschile, con alcuni consigli per le scommesse, oltre agli aggiornamenti della Pallavolo Femminile con la Serie A1.

Superlega 8a giornata 2022: le prime partite

Sabato prende il via l’ottava giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Alle 18:00 Vero Volley Monza-Top Volley Cisterna, nona e la terza forza del campionato. I padroni di casa vengono da due ko consecutivi, mentre i laziali sono tornati alla vittoria battendo i campioni d’Italia della Lube Civitanova dopo tre sconfitte. Nei 5 precedenti di Superlega, Monza è in vantaggio per 3-2.

Domenica il menu si apre con Gioiella Prisma Taranto-Valsa Group Modena. I pugliesi, penultimi in graduatoria e reduci da 3 sconfitte di fila, affrontano la formazione allenata da coach Andrea Giani, che dopo un avvio di stagione deludente si è ritrovata ottenendo 2 vittorie consecutive, che diventano 4 se si aggiungono quelle di Cev Cup. Sulla carta gli emiliani partono dunque favoriti, anche se hanno perso l’ultimo precedente contro Taranto risalente a marzo di quest’anno dopo aver vinto i primi 3 scontri con i pugliesi. Ci aspettiamo la VITTORIA MODENA.

Alle 18:00 i campioni d’Italia della Lube Civitanova ospitano l’Emma Villas Aubay Siena. Blengini e i suoi sono attualmente quarti e in campionato hanno perso 3 delle ultime 4 partite, mentre i toscani sono il fanalino di coda con una sola vittoria in 6 gare sin qui disputate. Sulla carta il pronostico pende dalla parte dei marchigiani, che però dovranno essere più incisivi rispetto a quanto fatto vedere nell’ultimo periodo. La sfida manca dalla stagione 2018-2019, quando Civitanova si impose contro Siena sia all’andata sia al ritorno.

Superlega 8a giornata 2022: Big Match Perugia-Trento

Alle 16:30 la capolista Perugia, prima a punteggio pieno dopo 7 gare, ospita l’Itas Trentino, che attualmente occupa il secondo posto con 5 punti in meno. Sarà sfida d’altissima quota, dunque, tra le compagini di coach Anastasi e Lorenzetti, che sono reduci dalle rispettive vittorie in Champions League.

Entrambe attraversano un buono stato di forma psico-fisico e la prospettiva è quella di assistere ad una gara spettacolare, con gli umbri favoriti sulla carta. Solo nella passata stagione, tra competizioni nazionali e Champions League, le due formazioni si sono incrociate ben 10 volte: il bilancio è di 6 successi per Perugia contro 4 di Trento. Questa è una partita che potrebbe finire al 5° set quindi valutate OVER 4,5 SET oppure OVER PUNTI non appena saranno disponibili le linee.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Superlega 8a giornata 2022: il match della domenica sera e il posticipo del lunedì

Chiude il programma domenicale Allianz Milano-Gas Sales Bluenergy Piacenza. Le due formazioni sono appaiate a 10 punti, con i meneghini vincenti nel turno precedente a Padova, mentre gli ospiti hanno ceduto in casa alla capolista. Lo scorso anno, 2 vittorie ad 1 per Piacenza su Milano: gli emiliani sono in vantaggio anche nello score degli ultimi 10 precedenti (7-3).

Lunedì alle 19:30 il turno si chiude con il posticipo tra Verona-Padova. Dopo la vittoria casalinga contro Monza, gli scaligeri sono saliti al 5° posto, mentre Padova si trova al 10° posto e ha perso 3 delle ultime 4 gare. Nella passata stagione, una vittoria a testa in questo derby veneto, nei rispettivi match casalinghi, anche se il computo totale degli ultimi 10 scontri diretti vedono nettamente in vantaggio i Padova 7-3.

Serie A1 Femminile: 7a giornata

Si gioca anche il campionato di Serie A1 Pallavolo Femminile. Ecco il programma del fine settimana. A seguire le quote antepost aggiornate per la Superlega di Volley Maschile.

Segui il nuovo canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale.