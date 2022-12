Superlega 10a giornata 2022 e 10° turno anche della Serie A1 di Pallavolo femminile in questo fine settimana di volley in Italia che siamo andati ad analizzare con notizie, quote, statistiche e consigli per le scommesse.

Superlega 10a giornata 2022: le partite del sabato

È Sir Safety Susa Perugia-Gioiella Prisma Taranto ad aprire il fine settimana del massimo campionato di volley. Gli umbri (impegnati la prossima settimana nel Mondiale per club in Brasile) sono attualmente primi in classifica a punteggio pieno, mentre gli ospiti hanno interrotto con la vittoria su Siena una striscia negativa che andava avanti da 4 turni. Lo scorso anno, doppia vittoria di Perugia contro i pugliesi.

Alle 18:00 Itas Trentino-Pallavolo Padova. Si affrontano rispettivamente la terza forza del campionato, reduce da due sconfitte consecutive, e la penultima in classifica, che ha vinto solo una volta negli ultimi 6 incontri. Padroni di casa favoriti e che cercheranno di uscire dal momento negativo e di festeggiare nel migliore dei modi le 300 panchine di coach Angelo Lorenzetti. Lo scorso anno, una vittoria a testa in regular season tra le due compagini, con Padova che ha battuto solo 2 volte Trento in 21 precedenti ufficiali.

Superlega 10a giornata 2022: i match di domenica

Domenica il programma si apre alle 18:00 con Vero Volley Monza-Valsa Group Modena. I padroni di casa arrivano da due vittorie, gli ospiti hanno perso una sola volta negli ultimi 5 match, consolidando il 2° posto in classifica. Negli ultimi 10 precedenti, gli emiliani comandano per 6-4, mentre nella passata stagione le due squadre si sono spartite la posta vincendo un match a testa.

Alle 20:30 la WithU Verona ospita il fanalino di coda Emma Villas Aubay Siena, che ha vinto una sola volta in questa stagione. La sfida tra queste due squadre manca dalla stagione 2018-2019, quando gli scaligeri vinsero il doppio confronto della regular season.

Domenica alle ore 20:30 si gioca anche Gas Sales Bluenergy Piacenza-Top Volley Cisterna. Attualmente, tra le due fomazioni c’è solo un punto di differenza, con gli emiliani ottavi mentre i laziali sono settimi. Sfida equilibrata che mette in palio punti pesanti in chiave playoff con i padroni di casa che hanno anche i precedenti recenti dalla propria parte. Lo scorso anno, in 4 confronti, 3-1 in favore di Piacenza che ha perso solo 3 volte in 17 scontri con Cisterna tra campionato e coppe nazionali. Considerate OVER PUNTI TOTALI oppure OVER 3,5 SET. In pratica di aspettiamo una partita combattuta punto a punto che dovrebbe andare per le lunghe.

La giornata di Superlega si chiude col posticipo di lunedì 5 dicembre alle 19:00 tra Allianz Milano-Cucine Lube Civitanova. Attualmente le due formazioni sono appaiate a quota 14 punti e nelle ultime 5 giornate hanno avuto lo stesso identico percorso, con 2 vittorie e 3 sconfitte. Lo scorso anno, doppia vittoria in campionato per i campioni d’Italia della Lube, che però sono stati eliminati da Milano ai quarti di finale di Coppa Italia. Su 16 precedenti in campionato, solo due vittorie per i meneghini sui marchigiani.

Serie A1 Femminile: programma 10a giornata

Ecco il programma della Serie A1 di Pallavolo femminile.

Quote Antepost Pallavolo italiana

Perugia nel maschile e Conegliano nel femminile sono le squadre da battere nella pallavolo italiana.

