Superlega 11a giornata. Continua il campionato di pallavolo maschile in Italia, anche se Trento e Perugia sono impegnate nel Mondiale per Club. In campo nel weekend anche l’11° giornata della Serie A1 di Volley Femminile.

Risultati Mondiale per Club e recupero Superlega

Nella notte c’è stato il debutto al Mondiale per Club di volley di Trento e Perugia. Vittoria per entrambe le compagini nostrane con la capolista della Superlega che ha chiuso in tre set la pratica col Volei Renata (25-22, 25-16, 25-21), staccando subito il pass per le semifinali di sabato.

In semifinale anche l’Itas Trentino, che al Ginasio Poliesportivo Divino Braga si impone con il punteggio di 3-1 sugli iraniani del Paykan Tehran (20-25, 21-25, 27-25, 19-25).

Ieri si è giocata anche la sfida tra Pallavolo Padova e Emma Villas Aubay Siena, recupero della sesta giornata di Superlega. I veneti si sono imposti per 3-0 (25-16, 25-20, 25-20) senza dover faticare eccessivamente.

Superlega 11a giornata: Cisterna-Verona e Siena-Monza

Il menu dell’undicesima giornata di Superlega Volley (l’ultima del girone di andata), che si disputa in forma ridotta proprio per la concomitanza con il Mondiale per Club, prende il via sabato alle 17:00 con Top Volley Cisterna-WithU Verona Volley. Il match mette in palio punti importanti per entrare a far parte delle 8 finaliste che dal prossimo 28 dicembre prenderanno parte alla Del Monte Coppa Italia. La Top Volley è attualmente settima in classifica con 14 punti, mentre gli scaligeri allenati da Stoytchev sono quarti con 17 punti. Nella passata stagione, 2 successi per Verona contro uno nei 3 incroci con i laziali, unica vittoria negli ultimi 14 scontri diretti per i padroni di casa.

Domenica alle 15:30 il fanalino di coda Emma Villas Aubay Siena ospita la Vero Volley Monza con l’obiettivo di fare punti per una salvezza che sembra sempre più difficile. I brianzoli, dal canto loro, con 12 punti si trovano a ridosso della zona playoff e sono reduci dalla sconfitta casalinga contro Modena, che ha interrotto le due precedenti vittorie consecutive. Lo scontro tra queste due formazioni manca dalla Superlega 2018-2019, quando Monza vinse entrambi i match di regular season per 3-1.

Superlega 11a giornata: Padova-Piacenza e Taranto-Milano

Alle 18:00 Pallavolo Padova-Gas Sales Bluenergy Piacenza. I veneti sono reduci dalla vittoria nel recupero contro Siena, mentre gli emiliani con 16 punti occupano oggi la sesta posizione e, seppur con un andamento altalenante, hanno vinto 3 volte negli ultimi 5 turni. Nella passata edizione del campionato, una vittoria a testa per le due squadre, mentre negli ultimi 10 precedenti il bilancio è nettamente a favore di Piacenza per 8-2.

In contemporanea si gioca anche Gioiella Prisma Taranto-Allianz Milano. I padroni di casa sono penultimi con 9 punti, mentre i meneghini occupano il 7° posto a quota 14. Lo scorso anno, i lombardi hanno fatto 3 su 3 contro Taranto.

Serie A1 Femminile: programma 11a giornata

Ecco il programma dell’undicesima giornata del campionato di volley femminile italiana, la Serie A1.

Quote Antepost Pallavolo italiana

