Superlega 12a giornata del campionato italiano di pallavolo maschile e si gioca anche la 12° giornata di Serie A1 Femminile. Vediamo le sfide con analisi e consigli per le scommesse.

Superlega 12a giornata: le partite di sabato

Sabato alle 18:00 si apre il girone di ritorno della Superlega di volley maschile con l’anticipo Top Volley Cisterna-Powervolley Milano. Le due compagini si trovano attualmente in zona playoff rispettivamente con 15 e 17 punti, ma sono i meneghini che arrivano all’appuntamento in condizioni psicofisiche migliori con 3 vittorie negli ultimi 5 incontri. I laziali, invece, hanno perso le ultime 4 di fila. Nonostante ciò, in casa Cisterna c’è entusiasmo per l’ottavo posto che vale i quarti di Coppa Italia contro la capolista Perugia. All’andata, vittoria per Cisterna, che ha centrato il 4° successo negli ultimi 10 precedenti con Milano.

Il programma prosegue alle 20:30 con il secondo anticipo, quello che vede di fronte WithU Verona-Gas Sales Bluenergy Piacenza. Le due formazioni sono appaiate a quota 19 punti subito dietro il duo di testa e vengono entrambe da due successi dopo un KO. All’andata, vittoria in trasferta per i veneti, che hanno interrotto così una striscia di 3 KO consecutivi contro questa avversaria.

Superlega 12a giornata: i match di domenica

Domenica il programma prevede due match nel primo pomeriggio. Alle 15:30 Vero Volley Monza-Sir Safety Conad Perugia capolista a punteggio pieno con 33 punti, ma soprattutto fresca di vittoria del Mondiale per Club. Il libero degli umbri, Alessandro Piccinelli ha dichiarato: “Siamo arrivati in Italia dal Brasile martedì e giovedì saremo già in campo in Champions. Non abbiamo tempo per recuperare sul piano fisico ma anche mentale”. Proverà ad approfittarne la compagine brianzola, che occupa il nono posto con 12 punti ed è reduce da 2 ko di fila contro Modena e Siena. Nessuna vittoria di Monza negli ultimi 6 precedenti contro Perugia, solo 2 negli 11 scontri più recenti.

In contemporanea, la Emma Villas Volley Siena, fanalino di coda con 6 punti, ospita l’Itas Trentino Volley, attualmente quinta in graduatoria con 19 punti. I toscani sono reduci dal 2° successo stagionale, quello contro Monza che ha rilanciato le loro ambizioni salvezza, mentre Trento è tornato alla vittoria battendo Padova dopo 2 turni a bocca asciutta. Quello dell’andata è stato il 3° scontro tra le due formazioni nessuna vittoria per Siena ad oggi contro i trentini.

Alle 18:00 i campioni d’Italia della Lube Civitanova ospitano la Prisma Taranto Volley. Nonostante il penultimo posto in graduatoria e i 9 punti in (4 KO negli ultimi 5 incontri) coach Di Pinto si è detto ottimista sul prosieguo della stagione per i tarantini. I campioni d’Italia (4 successi di fila tra campionato e Champions League) ovviamente partono con i favori del pronostico ed oltre ad aver vinto il match dell’andata, si sono sempre imposti negli altri 4 precedenti contro Taranto.

Superlega 12a giornata: Posticipo Modena-Padova

Chiude il programma alle 19:00 il match Valsa Group Modena-Pallavolo Padova. Prima della partita, sarà consegnata a Adis Lagumdzija la targa come MVP del mese di novembre. Il giocatore di coach Andrea Giani, infatti, nelle cinque gare disputate nel mese, ha messo a segno 101 punti, con una media di 20 a partita.

Sulla carta non dovrebbe esserci storia tra i padroni di casa, secondi in classifica con 20 punti e i patavini, che attualmente occupano il terzultimo posto con 9 punti. All’andata, però, Padova ha sopreso Modena ottenendo il primo successo dopo di fila contro gli emiliani. Consigliamo la vittoria modenese, magari anche con handicap (o Under punti).

